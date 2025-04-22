خالد الشحي:

بادرة تعكس إنجازات منظومة الإعلام الوطني على الصعيد العالمي، وتسلط الضوء على إيمان دولة الإمارات بأهمية الإبداع في صياغة حملات إعلامية ورسائل اتصالية حكومية ذات تأثير فعّال.

العمل ضمن بيئة تُقدِّر وتحفز الأفكار المبتكرة وتدعم الاستراتيجيات الرائدة يُسهم في تطوير حملات أكثر تفاعلاً مع الجمهور محليًا وعالميًا.

سيمون كوك:

إنجازات المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات في مهرجان كان ليونز على مدى ثلاث سنوات متتالية، واحتلال الدولة المرتبة الثامنة في المؤشر العالمي للإبداع، يعكسان التقدم الكبير الذي أحرزته الإمارات في هذا القطاع.

التزام الشحي وشغفه الدائم بالإبداع يؤهلانه ليكون خير ممثل للمنطقة على الساحة العالمية في مهرجان كان ليونز

الإمارات العربية المتحدة: أعلن مهرجان كان ليونز الدولي للإبداع اختيار خالد الشحي، المدير التنفيذي للتسويق والاتصال بالمكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، ليكون أول ممثل من القطاع الحكومي على مستوى العالم يُختار لعضوية لجنة تحكيم المهرجان المرموق الذي تأسس قبل 72 عاماً.

ويعكس اختيار الشحي للانضمام لعضوية لجنة تحكيم فئة العلاقات العامة ضمن المهرجان العريق، الانجازات التي حققتها دولة الإمارات في قطاع الإعلام والاتصال الحكومي، على الصعيدين الإقليمي والعالمي، من خلال صياغة استراتيجيات إعلامية واتصالية وتسويقية مبتكرة وترسيخ نهج إعلامي رائد.

ونال المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة أكثر من 220 جائزة عالمية تشمل جوائز مهمة في مهرجان كان ليونز الدولي للإبداع، بالإضافة إلى حصوله على المرتبة الرابعة عالميًا في مؤشر إيفي (Effie Index) لأكثر الحملات التسويقية فعالية، وتكريمه عام 2022 في مهرجان نيويورك كأفضل مؤسسة عالمية في التسويق الإبداعي.

التزام بالتميّز الإبداعي وتعزيز فعالية الاتصال الحكومي

ويؤكد اختيار خالد الشحي لعضوية لجنة تحكيم "كان ليونز" التزام الدولة بالتميّز الإبداعي وتعزيز فعالية الاتصال الحكومي على الساحة الدولية. ونال الشحي تقديرًا واسعًا في القطاع الإبداعي؛ إذ حصل على جائزة شخصية العام الإعلامية في مهرجان دبي لينكس لعام 2023، وجائزة الريادة والابتكار في التسويق من مهرجان لويريز 2023، ليكون بذلك أول شخصية من الشرق الأوسط تنال هذا التكريم منذ 45 عامًا على انطلاق المهرجان.

ومن أبرز الجوائز الرفيعة التي حصدها الشحي أيضًا جائزة Effie MENA الفخرية لعام 2022، وجائزة World Media Group لعام 2022 عن الريادة والابتكار في إنتاج المحتوى. والشحي عضو كذلك في مجلس إدارة جمعية العلاقات العامة والاتصالات (PRCA) في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إضافةً إلى عضويته في المجلس الاستراتيجي لجمعية الشرق الأوسط للعلاقات العامة (MEPRA)،حيث يسهم بفعالية في دعم نمو القطاع وازدهار صناعة الاتصال في المنطقة.

المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات.. بيئة محفزة للأفكار المبتكرة وداعمة للاستراتيجيات الرائدة

وتعقيباً على اختياره للانضمام لعضوية لجنة تحكيم فئة العلاقات العامة بمهرجان كان ليونز الدولي للإبداع قال الشحي: " تمثيلي دولة الإمارات في هذا المحفل الإعلامي العالمي مبعث فخر واعتزاز كبيرين، فالانضمام إلى لجنة تحكيم مهرجان كان ليونز شرف كبير، وبادرة لا تؤكد فقط إنجازات منظومة الإعلام الوطني على الصعيد العالمي، بل تسلط الضوء أيضًا على إيمان دولة الإمارات بأهمية الإبداع في صياغة حملات إعلامية ورسائل اتصالية حكومية ذات تأثير فعّال".

وأضاف الشحي: "أتطلع إلى مشاركة خبراتنا والاستفادة من أفضل الحملات الإبداعية حول العالم. كما أشعر بالامتنان لعملي في المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، ضمن بيئة تُقدِّر وتحفز الأفكار المبتكرة وتدعم الاستراتيجيات الرائدة؛ إذ يساهم هذا النهج الابتكاري في تطوير حملات أكثر تفاعلاً مع الجمهور محلياً وعالميًا، وآمل أن أتمكن من نقل هذه الرؤى لطاولة تحكيم هذا المهرجان العريق".

خالد الشحي.. سجل حافل بالنجاحات والتزام بالتميز الإبداعي

من جانبه قال سايمون كوك، الرئيس التنفيذي لمهرجان كان ليونز الدولي للإبداع: "نحن سعداء بانضمام خالد الشحي إلى لجنة التحكيم الخاصة في مهرجان كان ليونز. إن عمله الريادي في مجال الاتصال الحكومي وسجله الحافل بالنجاحات الإبداعية والتزامه المستمر بالتميز الإبداعي في المنطقة وخارجها، جميعها عوامل تؤهله بجدارة لتمثيلها على الساحة العالمية".

وأضاف كوك: "يعزز النجاح المتواصل للمكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات في "كان ليونز"، بالفوز لثلاث سنوات متتالية، إلى جانب حصول دولة الإمارات على المرتبة الثامنة في المؤشر العالمي للإبداع الخاص بالمهرجان، مكانة الإمارات الريادية في هذا المجال، بما يعكس التقدم الكبير الذي حققته خلال الأعوام الأخيرة".

وسينضم الشحي إلى نخبة من الخبراء العالميين في مدينة كان بفرنسا خلال شهر يونيو المقبل لتقييم الحملات الرائدة في مجال العلاقات العامة، وذلك ضمن فعاليات المهرجان التي تختتم بحفل توزيع الجوائز في 20 يونيو 2025.

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