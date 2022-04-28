دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "بيت ماركتس"، وهي منصة تبادل العملات المشفرة توفّر خدمات آمنة وميسرة ومحليّة للعملاء الأفراد والمؤسسيين، عن تعيين رئيس تنفيذيّ جديد. وقد تولّت ماريا أبوجيني قيادة منصة تبادل العملات المشفرة.

وتأتي ماريا أبوجيني من شركة "أوراكل"، التي عملت فيها لمدة 13 عاماً، شغلت خلالها عدة مناصب، آخرها منصب مديرة برنامج الخدمات للقطاع المصرفي. تتمتع أبوجيني بسجل أكاديمي قوي في مجال العلوم، فهي حائزة على شهادة الماجستير في هندسة البرمجيات من جامعة سندرلاند، وعلى شهادة ماجستير في تكنولوجيا المعلومات والإدارة التنفيذية من جامعة ليدز (ماجستير تنفيذي في إدارة الأعمال من كلية ألبا للدراسات العليا للأعمال)، كما حصلت على شهادة في العملات المشفرة والحاسوب وعلوم المعلومات وخدمات الدعم من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا ("إم آي تي").

وفي معرض تعليقها على الأمر، قالت ماريا أبوجيني: "يشرّفني للغاية أن أحظى بثقة المستثمرين، وأنا سعيدة بحصولي على الفرصة لأن أصبح جزءًا من المجتمع الذي أتى مؤخراً بمشروع طموح في سوق تبادل العملات المشفرة." وأضافت، مشاركةً وجهة نظرها حول أبرز أولوياتها: "تتمثل مهمتنا في تقديم تطبيق "بيت ماركتس" للتداول والرموز الخاصة به أيضاً، إلى جانب الحفاظ على النمو المتزايد في الأرقام المتعلقة بالحجمً. وتتوافر في الأفق، الذي ليس بعيداً جداً في عالم العملات المشفرة، أدوات وأجهزة وخيارات جديدة للمستثمرين والمتداولين، مثل الرموز غير القابلة للاستبدال".

يساهم موقع "بيت ماركتس" Bitmarkets.com بجعل أسواق العملات المشفرة القائمة في متناول الجميع من أي موقع حول العالم. يعدّ موقع "بيت ماركتس" Bitmarkets.com عبارة عن بورصة للعملات المشفرة، توفر إمكانية وصول سهلة ومريحة وأقصى درجات الأمن وخدمات محلية للعملاء من الأفراد والمؤسسات. يمكن التبادل في البورصة باستخدام أكثر من 20 لغة.

للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني التالي: www.bitmarkets.com

إنّ موقع "بيت ماركتس" Bitmarkets.com مدعوم ومشغّل من قبل "يونيكورن تكنولوجيز" المحدودة، وهي شركة تقدم حلول البرمجيات وتقنيات الأصول الرقمية وأصول مالية افتراضية من خلال شبكة من النظراء ومنصة مركزية للتداول مع الحفاظ على أقصى مستويات الأمن لتحقيق تجربة عملاء رائعة.

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للاتصال:

هنا هاشم

تنفيذي حسابات – "إنفلونس كوميونيكيشن"

البريد الإلكتروني: marketing@bitmarkets.com