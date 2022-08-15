الرئيس التنفيذي الجديد يسعى الى قيادة المنصة نحو النجاح ضمن أحدث سوق رقمي في المنطقة

أعلنت إكسبلورتك عن تعيينها عبادة جندلي في منصب الرئيس التنفيذي للتسويق، وذلك بهدف توسيع مجموعة المواهب المميزة التي تضّمها وأيضاً لترسيخ مكانتها كسوق رائدة لتكنولوجيا الضيافة والسفر عبر الإنترنت في المنطقة.

حيث سيشرف جندلي عبر منصبه الجديد على تخطيط وتطوير وتنفيذ جميع مبادرات التسويق والإعلان في المنصة، كما سيلعب أيضاً دوراً حاسماً في النمو العام للشركة ورؤيتها من خلال التأثير الإبداعي واستراتيجية الأعمال.

بهذا الصدد قال رالف ميليس، الشريك المؤسس لمنصة إكسبلورتك: "نحن واثقون من أن خبرة عبادة الواسعة في مجال التسويق والاتصالات ستكون من أهم الأُسس التي ستساهم في تحقيق الانتشار الصحيح والمطلوب الذي يدعم أهداف منصة إكسبلورتك في تحقيق الأهداف المخطط لها في المرحلة القادمة من نمو شركتنا الناشئة".

يمتلك عُبادة أكثر من ستةَ عشر عاماً من الخبرة في العمل مع العلامات التجارية التي تُقدر قيمتها بملايين الدولارات في مجال قطاع الضيافة والفنادق والمطاعم الفاخرة والسياحة والفعاليات الترفيهية والمعارض في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي على مستوى الوكالات والعملاء.

يجيدُ جندلي ذو الخبرة الرائدة في مجال الاتصالات اللغتين الإنجليزية والعربية وعملَ كذلك في مجال التسويق الرقمي والعلاقات العامة والاتصالات مع سجل حافل يفوق التوقعات والأهداف التسويقية.

عمل جندلي الى جانب العديد من الرؤساء التنفيذيين، ومدراء الاتصالات، ومكاتب الشركات الإقليمية على مدار مسيرتهِ العملية السابقة، ولكونهِ مدير وخبير في مجال التكنولوجيا، ساهمَ تركيزهُ على التحول الرقمي والتسويق على مدار السنوات الاثنى عشر الماضية إلى تطوير وتنفيذ العديد من استراتيجيات التسويق الناجحة، وتحقيق عائد استثمار مرتفع من خلال الاتصالات المتكاملة، والاستهداف المتكرر، وتعزيز موقع العلامة التجارية في الوقت الفعلي.

كما علقَ جندلي على اختيارهِ لمنصب الرئيس التنفيذي للتسويق قائلاً: "حتى الآن، كانت تجربتي مع منصة إكسبلورتك مجزية للغاية، وأتطلع إلى مواصلة الرحلة الى جانب الفريق المتميز من المؤسسين والمدراء التنفيذيين، حيث تتمتع الشركة بإمكانات هائلة للنمو، ويسعدني أن أكون عضو مؤثّر ضمن الفريق المكلف بتحقيق ذلك".

وتابعَ: "تستفيد المنصة من وجود فجوة كبيرة في قطاع يعتمد بشكل متزايد على الاستراتيجيات الرقمية الفعالة، وأعتقد أنها ستصبح واحدة من أهم الشركات الرائدة في السوق في الوقت القادم."

#بياناتشركات

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حول منصة "إكسبلورتك"

منصة "إكسبلورتك" هي سوق رقمية جديدة في قطاع الضيافة والسفر في الإمارات والشرق الأوسط وأفريقيا. منصة توفر قناة لمزودي تكنولوجيا الضيافة والسفر لتعزيز تواصلهم مع العملاء واكتساب تفاعل جماهيري جديد وجذب عملاء مُحتملين. أما بالنسبة لمُتخصصي قطاع الضيافة والسفر، فتعمل "إكسبلورتك" كمرجع للمعلومات والبحث عن الحلول التقنية، فضلاً عن الخدمات الاستشارية التي يقدمها خبراء متخصصون حول كيفية تطوير الأعمال وتنميتها.

تلتزم "إكسبلورتك" بالمضي قدماً في تحقيق التحول الرقمي في قطاع الضيافة والسفر في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بأكملها من خلال تقديم هذه المنصة سهلة الاستخدام التي تسمح للعملاء ومزودي الخدمات بالعمل معاً لتطوير استراتيجيات رقمية، مما يضع المنصة كسوق رائدة في بيئة المحيط الأزرق المستقبلية.

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