دبي، الإمارات العربية المتحدة: يسر فنادق ومنتجعات IHG أن تعلن عن تعيين جيمس ريفز، الشخصية الرائدة في قطاع الضيافة، مديراً عاماً لمنتجع وسبا فندق إنديغو الجبل الأخضر. وعلى ارتفاع 2,000 متر فوق مستوى سطح البحر فوق "الجبل الأخضر" الرائع في سلطنة عُمان، من المقرر افتتاح فندق البوتيك الأنيق هذا في الأول من سبتمبر 2024.

بخبرة مهنية تصل إلى 30 عاماً في إدارة وقيادة الفنادق الفاخرة الحائزة على جوائز في تسع دول، يجلب جيمس خبرة واسعة، وشغفاً واضحاً، ونهجاً عملياً لهذه الوجهة الفريدة من نوعها. ولقد كانت قدرته على التعامل مع التحديات المعقدة بمرونة وهدوء بمثابة عامل أساسي في التطوير الناجح وإطلاق فندق إنديغو الجبل الأخضر، حيث تولى زمام الأمور منذ البدء في إنشائه قبل ثلاث سنوات.

ويقول جيمس ريفز: "تتمتع منطقة الجبل الأخضر بجمال طبيعي أخّاذ، وثراء ثقافي مُلهم، وقصص لم تسرد بعـد. أنا متحمس لكي يتعرّف ضيوفنا على هذا الحي الخاص، بدءًا من استكشاف القرى القديمة، إلى الاستمتاع بالنسيم العليل للهواء الجبلي، والانغماس في علاجات التجديد الاستجمامية. ستكون كل إقامة بمثابة لحظات فريدة وتجارب لا تُنسى".

يظهر اهتمام جيمس الدقيق بالتفاصيل، وفهمه العميق لصناعة الضيافة، يظهر بوضوح في كل ركن من أركان الفندق. فـهو شغوف بتقديم تجارب استثنائية، بدءاً من التصميم المدروس الذي يعكس الحي المحلي، إلى اختيار الموردين والعلامات التجارية المحلية، حيث يروي كل عنصر قصة متفردة. كما أن شخصيته العفوية اللطيفة وأسلوبه القيادي التفاعلي سيضمن أن يشعر كل ضيف بالترحيب والعناية.

وكونه بارعاً بالفطرة في سرد القصص، فإن جيمس مستعد لاستعراض السحر الفريد والجواهر المكنونة للجبل الأخضر. حيث وقع في حب المنطقة برونقها الفاتن منذ اليوم الذي وصل فيه إليها. ومع استكشاف أرجائها أثناء نزهته اليومية في الصباح الباكر، فإنه يحرص على مشاركة عجائبها مع الضيوف والعالم بأكمله.

بقيادة جيمس، من المقرر أن يصبح منتجع وسبا فندق إنديغو الجبل الأخضر ملاذاً للمستكشفين الذين يبحثون عن وجهة جبلية أصيلة ومُلهمة، مع تجارب لا تُنسى.

يشكل إطلاق منتجع وسبا فندق إنديغو الجبل الأخضر محطة بارزة باعتباره أول منتجع لعلامة فندق إنديغو من مجموعة IHG في المنطقة. ويدعو المنتجع الذي يضم 173 غرفة محبي الاستكشاف لتجربة ملاذ جبلي أخّاذ، حيث تُضفي تجارب الاستجمام المنسقة والمستوحاة من الحي رونقاً فريداً للحياة من خلال سرد القصص المُلهمة. وتمتاز كل غرفة وجناح وشاليه بإطلالات مذهلة وتجهيزات أنيقة، مما يخلق أجواء هادئة حيث يتم دمج الاستدامة بعناية في كل جانب.

نبذة عن فندق إنديغو

بما إنه لا يوجد مكانان متشابهان، فإن كل فندق من فنادق إنديغو لا يشبه الآخر. ويستمد كل فندق من إنديغو إلهامه من الحي المحلي والثقافة والاتجاهات السائدة في الطعام والشراب والتصميم لخلق أجواء دافئة ورحبة. وتوفر فنادقنا بوابة لاكتشاف واستكشاف بعض المدن والأحياء الأكثر إلهاماً في العالم.

منتجع وسبا فندق إنديغو الجبل الأخضر

على ارتفاع 2,000 متر فوق مستوى سطح البحر فوق "الجبل الأخضر" الرائع في سلطنة عُمان، يعتبر منتجع وسبا فندق إنديغو الجبل الأخضر فندق بوتيك أنيق فريد من نوعه، حيث تمتزج التقاليد القديمة بالراحة المعاصرة. يقع الفندق وسط المناظر الطبيعية الخلابة للمنحدرات الوعرة، والبساتين المتدرجة، والقرى التاريخية، بما في ذلك موقع نظام الري لفلج الخطمين، المدرج على قائمة التراث العالمي لليونسكو.

ومن وحي الحي المحلي الهادئ، يصوّر الفندق روعة الجمال الطبيعي للجبل الأخضر. وتعكس الألوان الترابية درجات ألوان الجبل، بينما تستمد الأنماط والتراكيب المرهفة إلهامها من الحرف العمانية التقليدية.

اكتشف أسلوباً آخراً للحياة في هذا الملاذ المفعم بروح الاستجمام والمغامرة، حيث يضم 173 غرفة وجناح وشاليه مصممة بشكل جميل، كل منها يوفر إطلالات مثيرة. ويحظى محبو الاستكشاف بفرصة التعرّف إلى عالم من القصص من خلال تجارب مختارة بعناية، من استكشاف القرى القديمة والمشي لمسافات طويلة عبر الوديان الخلابة، إلى الاستمتاع بالعلاجات المجددة للنشاط في "جالا سبا أند ويلنيس". ويقدم مطعم Vue Rooftop & Lounge تجربة لا تُنسى مع إطلالات بانورامية ومأكولات شهية.

يعتبر منتجع وسبا فندق إنديغو الجبل الأخضر أكثر من مجرد فندق، فهو دعوة لتغمر نفسك في الحي، ويوفر أجواء ودودة ودافئة، حيث تصبح كل إقامة رحلة لا تُنسى.

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نبذة عن فنادق ومنتجعات IHG

فنادق ومنتجعات IHG [المدرجة في بورصة لندن بالرمز: IHG، وفي بورصة نيويورك بالرمز: IHG (إيصالات الإيداع الأميركية)] هي شركة ضيافة عالمية تهدف إلى تقديم الضيافة الحقيقية من أجل الخير. ومع عائلة مكونة من 19 علامة فندقية وبرنامج المكافآت IHG One Rewards، أحد أكبر برامج الولاء للفنادق في العالم، تمتلك IHG أكثر من 6,400 فندق مفتوح في أكثر من 100 دولة، وحوالي 2,200 منشأة فندقية قيد التطوير.

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"إنتركونتيننتال هوتيلز جروب ش.م.ع" هي الشركة القابضة للمجموعة، وهي مسجلة في إنجلترا وويلز. يعمل حوالي 375,000 موظف في فنادق ومكاتب شركات IHG على مستوى العالم.

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