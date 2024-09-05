سلطنة عمان: يسر منتجع بارسيلو المصنعة، أحد الوجهات الفندقية المرموقة ضمن مجموعة فنادق بارسيلو الإسبانية الرائدة، الإعلان عن تعيينات استراتيجية لخمس شخصيات قيادية بارزة. تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز التميز التشغيلي للمنتجع، تحسين تجربة الضيوف، وترسيخ مكانته كوجهة رئيسية في سلطنة عُمان.

في إطار رؤيته الطموحة لتعزيز الأداء والابتكار، أعلن المنتجع عن تعيين كل من سارايو راغافان كمدير للمبيعات والتسويق، وبيكرام رانجيتكار كمدير للإيرادات، ومهنا محمد مبارك السيفي كمدير لتكنولوجيا المعلومات، وكاسترو أوكينج أوتينو كمدير للأطعمة والمشروبات، وطارق العدوي كمدير تنفيذي لعمليات التدبير المنزلي.

تتمتع سارايو راغافان بخبرة تتجاوز 16 عامًا في قطاع الضيافة الفاخرة عبر الأسواق الدولية. في دورها الجديد، ستقود سارايو قسم المبيعات والتسويق في المنتجع، مع تركيز خاص على تعزيز تجربة العملاء ودفع الإيرادات الإجمالية. تشمل خبرتها الواسعة التحليل السوقي، إدارة الحسابات، وتطوير استراتيجيات التسويق التي تُعزز من حضور العلامة التجارية. شغلت سارايو سابقًا مناصب قيادية في فنادق مرموقة مثل ويندام جاردن صلاله مرباط، وأنانتارا الجبل الأخضر، وهرمز جراند راديسون كوليكشن. حيث نجحت في تحقيق نتائج استثنائية في قطاع المبيعات والتسويق.

يتمتع بيكرام رانجيتكار بخبرة واسعة تزيد عن 14 عامًا في إدارة الإيرادات ضمن قطاع الضيافة. سيلعب بيكرام دورًا محوريًا في صياغة استراتيجيات إدارة الإيرادات في المنتجع، مع التركيز على التحليل السوقي، التنبؤ بتدفقات الإيرادات، وتطوير استراتيجيات التسعير الديناميكية. في أدواره السابقة بفندق جراند ميلينيوم دبي وفندق أفاني مسقط ومنتجع البليد صلالة من أنانتارا، أظهر بيكرام مهارات عالية في تحسين مستويات الحجز وتعظيم الإيرادات، مما يعزز من قدرته على تحقيق الأداء المالي الأمثل للمنتجع.

كما تم تعيين مهنا محمد مبارك السيفي كمدير لتكنولوجيا المعلومات، حيث سيشرف على إدارة وتطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات، وتوفير حلول تكنولوجية متقدمة تعزز من الكفاءة التشغيلية للمنتجع. يمتلك مهنا خبرة واسعة في مجال تكنولوجيا المعلومات، حيث شغل سابقًا منصب مدير تكنولوجيا المعلومات في الكلية الدولية للهندسة والإدارة، وتمكن من قيادة فريق من المتخصصين في تكنولوجيا المعلومات لإدارة البنية التحتية الشاملة للمؤسسة بنجاح. في منصبه الجديد، سيركز على الابتكار وتحسين تجربة الضيوف من خلال تبني أحدث التقنيات وتعزيز أمان الأنظمة.

بخبرة تتجاوز 12 عامًا في الإدارة المتخصصة بقسم الأطعمة والمشروبات، يتمتع كاسترو أوكينج أوتينو بسمعة متميزة في إدارة عمليات الأطعمة والمشروبات ضمن قطاع الضيافة. في منصبه الحالي، سيشرف كاسترو على جميع جوانب تقديم الطعام، مع التركيز على تقديم خدمات مبتكرة تعزز من رضا الضيوف وتجربة تناول الطعام. حصل كاسترو على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة جواهر لال نهرو، وطور مسيرته المهنية من خلال العمل في علامات ضيافة رائدة مثل آي إتش جي، أكور، وروتانا. يبرز سجله في قيادة النمو وزيادة الكفاءة التشغيلية وتقديم مستويات استثنائية من الخدمة.

انضم أيضًا طارق العدوي، الذي يتمتع بخبرة كبيرة من العمل مع علامات كبرى مثل آي إتش جي، أكور، وروتانا إلى منتجع بارسيلو المصنعة كمدير تنفيذي لقسم التدبير المنزلي. في هذا الدور، سيقود طارق العمليات لضمان تقديم خدمات تنظيف على أعلى مستوى وتحقيق رضا الضيوف. سيركز طارق على تنفيذ بروتوكولات تنظيف متقدمة، تدريب الموظفين، وتطبيق مبادرات الاستدامة التي تعزز من سمعة المنتجع وتدعم تجربة الضيوف المميزة.

أعرب ديفيد فاول، المدير العام لمنتجع بارسيلو المصنعة، عن حماسه للفريق الجديد، قائلاً: "يسعدني أن أرحب بمثل هذه المواهب المتميزة في فريقنا. وبفضل خبرتهم الواسعة، نحن على استعداد لرفع مستوى نجاح منتجعنا وتعزيز مكانة عُمان كوجهة سياحية رائدة في المنطقة. منتجعنا فريد من نوعه، وهؤلاء المدراء الاستثنائيون سيساعدوننا في الحفاظ على معاييرنا العالية وتحقيق المزيد من النجاح".

يجسد منتجع بارسيلو المصنعة، أول فندق لمجموعة فنادق بارسيلو في عُمان، علامة تجارية رائدة تجمع بين التصميم الراقي، والخدمات المتميزة التي توفر تجارب غنية ومتكاملة للضيوف. ومع التعيينات الجديدة، يستعد المنتجع لمواصلة مسيرة النجاح والنمو، مما يضمن تجربة استثنائية لجميع ضيوفه.

نبذة عن مجموعة فنادق بارسيلو

مجموعة فنادق بارسيلو هي الشركة المعنية بالفنادق في مجموعة بارسيلو، وهي ثاني أكبر سلسلة فنادق في إسبانيا، وسلسلة الفنادق الـ 30 الأكبر في العالم من حيث عدد الغرف. تدير المجموعة حالياً أكثر من 300 فندق من فئة الـ 4 و5 نجوم وأكثر من 65,000 غرفة موزعة على 30 دولة ومنضوية تحت أربع علامات تجارية هي: فنادق ومنتجعات رويال هايدواي الفاخرة، وفنادق ومنتجعات بارسيلو، وفنادق ومنتجعات أوكسيدنتال، وفنادق أليغرو. وهي أيضًا جزء من مجموعة فنادق ومنتجعات كريستلاين، وهي شركة فنادق مستقلة تضم 130 مؤسسة في الولايات المتحدة. لمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة www.barcelo.com

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