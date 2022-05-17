دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة زيورخ إنترناشيونال لايف ليمتد، وهي جزء من مجموعة زيورخ للتأمين السويسرية، عن تعيين مفضل كاجيجي رئيسًا تنفيذيًا لقطاع التأمين على الحياة في الشرق الأوسط على أن يتسلم مهامه رسميًا في 1 يونيو 2022.

كاجيجي الذي كان يشغل منصب نائب الرئيس التنفيذي لبنك المشرق ورئيس المشرق الذهبي، يملك باعًا طويلًا من الخبرة في مجال الخدمات المالية والتأمين المصرفي وإدارة الثروات والتحول الرقمي واستراتيجية الأعمال والتوزيع وإدارة المخاطر والتسويق وخدمات الصيرفة الإسلامية، بالإضافة إلى أكثر من عقدين من الخبرة في وظائف متنوعة في المنظمات المالية المحلية والدولية في الهند والشرق الأوسط.

وبهذه المناسبة، قالت ويندي ليو، الرئيس التنفيذي لشركة زيورخ للحلول التأمينية المتكاملة: "يسعدنا الإعلان عن انضمام مفضل كاجيجي إلى شركة زيورخ إنترناشيونال لايف ليمتد في الشرق الأوسط، إذ أن خبرته الطويلة في إدارة الأعمال والتوزيع ومسيرته الحافلة في مجال التحول الرقمي وفهمه العميق للسوق الإقليمية سيضمن للشركة النمو والتقدم في مسيرتها الرامية إلى تقديم حلول مبتكرة ورائدة للعملاء في السوق".

كاجيجي سيخلف رينا فيفيك الرئيسة التنفيذية المؤقتة لشركة زوريخ في الشرق الأوسط التي كانت قد أعلنت في وقت سابق عن نيتها مغادرة زيورخ بعد مسيرة مهنية ناجحة امتدت على مدى عشر سنوات وذلك لعدم قدرتها على الالتزام بدوام عمل كامل. وفي هذا الإطار، قالت ليو: "نود أيضًا أن نشكر رينا فيفيك على مساهماتها ودعمها للشركة، متمنيين لها كل التوفيق في مستقبلها".

وتعليقًا على تعيينه، قال كاجيجي: "يسعدني أن أنضم إلى شركة يشهد لها بقوتها وسرعة نموها وشركة تملك أشخاصًا موهوبين وعلاقات راسخة مع الشركاء وعلامة تجارية موثوق بها بين العملاء، وسأحرص على توظيف خبراتي ومهاراتي لتوسيع أعمال الشركة وتلبية تطلعات العملاء واحتياجاتهم".

والجدير بالذكر أن زيورخ الشرق الأوسط تمكنت على مدار العقود الثلاثة الماضية من إرساء أسس قوية لها في منطقة الشرق الأوسط وتوفير حلول تشمل التأمين على الحياة وخطط الادخار والمزايا الوظيفية. وسيسهم تعيين كاجيجي في تحقيق أهداف الشركة الرامية إلى تسريع وتيرة النمو وتعزيز مكانتها في منطقة الشرق الأوسط.

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