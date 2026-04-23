دبي، الإمارات العربية المتحدة، التقى معالي محمد بن سليّم رئيس الاتحاد الدولي للسيارات (فيا) مع ميلويكو سباييتش رئيس وزراء مونتينيغيرو (الجبل الأسود) لتعزيز التعاون بين الاتحاد الدولي للسيارات ومونتينيغرو.

وأتاح الاجتماع في تيفات يوم أمس فرصة لمناقشة قيادة الاتحاد الدولي للسيارات في كل من رياضة السيارات والتنقل، واستكشاف مجالات التعاون التي تتماشى مع الأولويات الوطنية لمونتينيغرو.

وكانت رياضة السيارات والسياحة من المواضيع الرئيسية في الاجتماع. وتطرقت المناقشات إلى كيفية استمرار النمو لرياضة السيارات في مونتينيغرو أن يساعد في تعزيز الاقتصاد، وجلب المزيد من الزوار إلى مونتينيغرو، ورفع المكانة الدولية للبلاد، مع ضمان إدارة الأحداث بشكل آمن ومستدام.

وكان التركيز الرئيسي الآخر هو طموح مونتينيغرو في أن تصبح دولة رائدة إقليميا في مجال السلامة على الطرق. شارك الرئيس محمد بن سليّم كيف يساعد الاتحاد الدولي للسيارات (فيا) الدول على استخدام البيانات لفهم الحوادث بشكل أفضل، وتحسين الطرق، وجعل القيادة أكثر أماناً.

ويتضمن ذلك أدوات عالمية مثل مؤشر السلامة على الطرق (آر أس آي) الصادر عن الاتحاد الدولي للسيارات، والذي يساعد على تتبع وقياس التقدم المحرز باستخدام الذكاء الاصطناعي المتطور. واتفق الرئيسان على أن استخدام البيانات والتكنولوجيا الجديدة أمر ضروري لإجراء تحسينات حقيقية لمستخدمي الطرق يومياً.

تحدث رئيس الوزراء والرئيس أيضاً عن أهمية الحفاظ على أمان الأشخاص على الإنترنت من خلال حملة الاتحاد الدولي للسيارات "متحدون ضد إساءة الاستخدام عبر الإنترنت". وسلطا الضوء على الحاجة إلى تعزيز الاحترام وحماية المستخدمين، وخاصة الشباب والمشاركين في الرياضة، من إساءة الاستخدام عبر الإنترنت.

وقال معالي محمد بن سليّم، رئيس الاتحاد الدولي للسيارات: "مونتينيغرو بلد لديه طموح واضح للريادة في مجال السلامة على الطرق. ويسعدنا العمل معهم للمساعدة في تحقيق هذا الطموح من خلال الجمع بين الابتكار والبيانات والتعاون.

بالتعاون مع جمعية السيارات والدراجات النارية في مونتينيغرو، سنعمل على توفير طرق أكثر أماناً وأنظمة تنقل أكثر كفاءة ومواصلة النمو في رياضة السيارات، مما يساعد على بناء مستقبل أكثر أماناً واستدامة واتصالاً للجميع".

وتواجد رئيس الاتحاد الدولي للسيارات في مونتينيغرو لحضور اجتماع الربيع للمنطقة الأولى للاتحاد الدولي للسيارات الذي استضافته جمعية مونتينيغرو للسيارات والدراجات النارية في بودفا.

وصل الاجتماع إلى نهايته في وقت لاحق اليوم، بحضور 100 وإثنين عضوين أعضاء (102) في الاتحاد الدولي للسيارات من جميع أنحاء أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لمدة ثلاثة أيام من التعاون والابتكار وتبادل المعرفة لتعزيز التنقل الآمن والمستدام لعشاق رياضة السيارات ومستخدمي الطرق.

نبذة عن الإتحاد الدولي للسيارات "فيا":

الاتحاد الدولي للسيارات (فيا) هو الهيئة المشرفة على رياضة السيارات العالمية واتحاد منظمات التنقل عالميا. وهو منظمة غير ربحية ملتزمة بدفع عجلة الابتكار ودعم السلامة والاستدامة والمساواة في قطاع السيارات والرياضة والتنقل.

تأسس الاتحاد الدولي للسيارت (فيا) عام 1904، وله مكاتب في باريس ولندن وجنيف، ويضم 245 منظمة عضواً في خمس قارات، تمثّل ملايين مستخدمي الطرق ومحترفي رياضة السيارات والمتطوعين. ويتولى الاتحاد وضع وتطبيق قوانين رياضة السيارات، بما في ذلك تنظيم سبع بطولات عالمية، لضمان سلامة وعدالة المنافسات العالمية للجميع.