الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت شركة التعدين العربية السعودية "معادن"، أكبر شركة تعدين متعددة السلع في الشرق الأوسط، تعيين دونوفان والر رئيساً تنفيذياً للتكنولوجيا، في خطوة استراتيجية تعكس التزام الشركة بدفع عجلة الابتكار وتوسيع نطاق استخدام التقنيات المتقدمة في عملياتها.

يمتلك والر أكثر من ثلاثين عاماً من الخبرة التي اكتسبها خلال عمله في شركات عالمية مرموقة لا سيّما في مجال تطوير التقنيات الصناعية، حيث أسهم في تعزيز الميزة التنافسية للشركات التي عمل فيها من خلال التركيز على خلق القيمة للأعمال، واستشراف التوجّهات التقنية الناشئة، وتنفيذ مخرجات البحث والتطوير.

وقاد والر مؤخراً خلال عمله في شركة أنجلو أمريكان، التي أمضى فيها سنوات طويلة من مسيرته المهنية كرئيس لقسم تطوير التكنولوجيا في المجموعة، تنفيذ برنامج FutureSmart Mining™ الذي يُعد بمثابة إطار عمل مبتكر هو الأول من نوعه على مستوى القطاع، ويعتمد على تقنيات متقدمة وممارسات مسؤولة لتحقيق فوائد اقتصادية وبيئية واجتماعية.

ويشكل انضمام والر إلى شركة معادن إضافة نوعية تدعم توجهات الشركة نحو زيادة الإنتاج، ورفع كفاءة الأداء، وتعزيز مكانتها التنافسية على المستويين المحلي والعالمي، وذلك بفضل خبرته العميقة والواسعة في تطوير عمليات تشغيلية متقدمة تواكب متطلبات المستقبل.

وقال بوب ويلت، الرئيس التنفيذي لشركة معادن: "يمثّل انضمام دونوفان إلى "معادن" خطوة محورية ضمن مساعينا لبناء شركة تعدين تواكب متطلبات المستقبل. وكلنا ثقة بأن قيادته وخبراته ستُسهم في دعم رؤيتنا نحو بناء شركة رائدة في قطاع التعدين ترتكز على توظيف أحدث التقنيات المتقدمة لدفع عجلة الابتكار، ومواصلة تحقيق قيمة مستدامة للمساهمين."

ومن جانبه، قال دونوفان والر: "يسعدني الانضمام إلى معادن في هذه المرحلة المهمة التي تشهد تحولاً ملحوظاً في عمليات الشركة. تتمتع معادن بإمكانات واسعة وطموح كبير للريادة في قطاع التعدين وتسريع وتيرة الابتكار، وهو ما يفتح المجال لإعادة تصور النماذج التشغيلية التقليدية، وتقديم حلول تقنية قادرة على إحداث تحول جذري على مستوى القطاع".

نبذة عن شركة معادن

تُعد "معادن" أكبر شركة تعدين ومعادن متعددة السلع في منطقة الشرق الأوسط، وواحدة من أسرع شركات التعدين نمواً على مستوى العالم، حيث سجلت إيرادات قوية بلغت 32.5 مليار ريال سعودي (8.7 مليار دولار أمريكي) في عام 2024.

وتنطلق "معادن" من المملكة العربية السعودية كلاعب رئيسي على الساحة العالمية في قطاع التعدين، حيث توظف أحدث التقنيات وأفضل الكفاءات لتسريع وتيرة الاستكشاف والإنتاج من الثروات المعدنية الهائلة التي تزخر بها المملكة، بهدف تطوير قطاع التعدين ليصبح الركيزة الثالثة للاقتصاد الوطني.

تضم "معادن" فريق عمل يضم أكثر من 7,000 موظف، وتشغّل 17 منجماً وموقعاً إنتاجياً، وتقوم بتصدير منتجاتها إلى 55 دولة حول العالم.

