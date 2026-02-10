عجمان، دولة الإمارات العربية المتحدة : أعلن مصرف عجمان تعيين الدكتور جوزيف جورج رئيس التكنولوجيا التنفيذي، اعتباراً من 4 فبراير 2026، ليتولى قيادة التوجّه التقني للمصرف ويدعم مسيرته الرقمية المتقدمة، على أن يرفع تقاريره مباشرة إلى رئيس العمليات سالم الشامسي.

ويأتي هذا التعيين في سياق مرحلة تشهد تركيز واضح من مصرف عجمان على تطوير بنيته التقنية، وتعزيز جاهزيته الرقمية، وترسيخ منظومة تشغيلية أكثر كفاءة ومرونة، بما يدعم طموح المصرف في تحقيق نمو مستدام والارتقاء بتجربة المتعاملين.

قال مصطفى الخلفاوي، الرئيس التنفيذي لمصرف عجمان: "يمثل انضمام الدكتور جوزيف جورج إضافة استراتيجية لمسيرة المصرف التقنية. بخبرته الواسعة في قيادة التحولات الرقمية على مستوى المؤسسات المالية، سيضطلع بدور محوري في دعم توجهاتنا طويلة الأمد، وتعزيز متانة عملياتنا، وتسريع وتيرة الابتكار".



قال سالم الشامسي، الرئيس التنفيذي للعمليات في مصرف عجمان: "ينضم الدكتور جوزيف إلى المصرف في مرحلة محورية من مسيرة التحول التي نمضي فيها. وتمثل خبراته العميقة في تحديث الأنظمة المصرفية الأساسية، والأمن السيبراني، والتقنيات المؤسسية ركيزة مهمة لتعزيز كفاءة التنفيذ، وترسيخ متانة العمليات، وضمان مواءمة الاستثمارات التقنية مع أهداف الأعمال. وأتطلع إلى العمل معه عن قرب لمواصلة تطوير منصات المصرف وتعزيز قدراته التقنية".

ومن جانبه، قال الدكتور جوزيف جورج: "يسعدني الانضمام إلى مصرف عجمان في هذه المرحلة المهمة من تطوره الرقمي. أتطلع إلى العمل مع فريق القيادة لتطوير المنصات التقنية، وتعزيز الأمن السيبراني، وتوسيع القدرات القائمة على البيانات، بما يدعم تقديم حلول مصرفية متقدمة، وآمنة، ومتمحورة حول المتعامل".

وانضم الدكتور جوزيف إلى مصرف عجمان قادماً من بنك الدوحة، حيث شغل منصب الرئيس التنفيذي الرقمي ورئيس المعلومات للمجموعة (CDIO). وقاد خلال تلك الفترة برامج تحول رقمي وتقني وتشغيلي عبر عدة أسواق، شملت تحديث الأنظمة المصرفية الأساسية، وتطوير المنصات الرقمية، وبناء استراتيجيات البيانات، وتحديث البنية التحتية، إلى جانب مبادرات شاملة لإعادة هندسة العمليات.



ويحمل الدكتور جوزيف جورج مؤهلات أكاديمية ومهنية رفيعة، حيث حصل على درجة الدكتوراه ودرجة الماجستير البحثي (MPhil) في هندسة البرمجيات من جامعة بونه، إلى جانب درجتي الماجستير والبكالوريوس في مجالات تقنية المعلومات وعلوم الحاسب. كما يحمل دبلوماً في قانون الجرائم الإلكترونية، ودرجة الماجستير في علم النفس.

وشارك الدكتور جوزيف في برامج تنفيذية متقدمة في الذكاء الاصطناعي والاستراتيجية الرقمية لدى مؤسسات عالمية مرموقة، من بينها MIT Sloan، وكلية كولومبيا للأعمال، وبرامج التعليم التنفيذي بجامعة هارفارد، وجامعة تكساس في أوستن. وهو حاصل أيضاً على شهادة مدير مشاريع محترف (PMP) وشهادة مدقق رئيسي معتمد وفق معايير ISO.

وقبل ذلك، تولّى مناصب قيادية في دولة الإمارات، من بينها رئيس تقنية المعلومات في بنك الفجيرة الوطني، ورئيس تطوير تقنية المعلومات في بنك دبي التجاري، حيث قاد خارطة الطريق التقنية والرقمية، وعزّز أطر الحوكمة، وأسهم في رفع الكفاءة التشغيلية وتحسين تجربة المتعاملين من خلال الأتمتة والرقمنة.

ويمتلك الدكتور جوزيف خبرة تمتد لأكثر من 25 عاما في قيادة المبادرات التقنية على المستوى الدولي، شملت تنفيذ منصات دفع وطنية، وبرامج مصرفية أساسية معقدة، ومبادرات مصرفية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتحولات تقنية مؤسسية شاملة. وتشمل خبراته هندسة المؤسسات، والأنظمة المصرفية الرقمية، واستراتيجيات البيانات والذكاء الاصطناعي، وحوكمة الأمن السيبراني، والتميز التشغيلي القائم على التقنية. كما عمل عن قرب مع عدد من الجهات التنظيمية الإقليمية والدولية.

وفي منصبه الجديد، سيتولى الدكتور جوزيف قيادة التحول التقني والاستراتيجية الرقمية لمصرف عجمان، مع التركيز على تحديث المنصات، وتعزيز الأمن السيبراني، وتطوير قدرات البيانات والتحليلات، وتسريع الابتكار عبر مختلف القنوات المصرفية، بما ينسجم مع استراتيجية المصرف طويلة الأمد.



كما عمل الدكتور جوزيف جورج عن قرب مع عدد من الجهات التنظيمية والرقابية الإقليمية والدولية، من بينها مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ومصرف قطر المركزي، وبنك الكويت المركزي، وبنك الاحتياطي الهندي، وذلك في إطار تنفيذ مبادرات التحول الرقمي والتقني، وضمان مواءمة الابتكار المصرفي مع المتطلبات التنظيمية وأفضل الممارسات العالمية.

حول مصرف عجمان

تأسس مصرف عجمان عام 2007، ليكون أول مصرف إسلامي مُسجّل في إمارة عجمان. يقع مقره الرئيسي في إمارة عجمان بدولة الإمارات العربية المتحدة، وبدأ عملياته رسمياً في عام 2009، كما أنه مدرج في سوق دبي المالي. ويُعدّ مصرف عجمان ركناً أساسياً في استراتيجية التنمية الاقتصادية للإمارة ويحظى بدعم قوي من حكومة عجمان.

يُقدّم مصرف عجمان مجموعة شاملة من الخدمات المصرفية والتمويلية والاستثمارية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية للأفراد والشركات والجهات الحكومية، وتغطي عملياته مجالات الخدمات المصرفية للأفراد، والخدمات المصرفية للشركات، والخدمات المصرفية الاستثمارية، وإدارة الخزينة.

