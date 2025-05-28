أعلن مصرف عجمان عن تعيين طاهر توركسوي رئيسًا للخدمات المالية الرقمية والذكاء الاصطناعي للخدمات المصرفية للأفراد بدءًا من 7 أبريل 2025. سيتبع طاهر إداريًا في دوره الجديد إلى فيصل قنديل، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد، وسيقود مبادرات التحول الرقمي التابعة للمصرف معززًا التزام مصرف عجمان الاستراتيجي بالابتكار والصيرفة الرقمية المتمحورة حول احتياجات العملاء.

يملك طاهر خبرة معمقة تزيد عن 20 عامًا في دمج أهداف المؤسسات مع التكنولوجيا المتقدمة بسلاسة فائقة. تشمل مسيرته الحافلة بالنجاحات تطوير وتنفيذ استراتيجيات التحول الرقمي المتكاملة وإنشاء المنصات الإلكترونية ومنصات الأجهزة المحمولة المتفوقة ورقمنة عمليات الأفرع وتطبيق حلول مبنية على فهم عميق لاحتياجات العملاء، وقد واصل من خلال فطنته الاستراتيجية وقدراته التحليلية تمكين المؤسسات من رعاية الابتكار والارتقاء بتجارب العملاء وتحسين كفاءة نماذج الأعمال الرقمية.

معلقًا على هذا التعيين، قال فيصل قنديل، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد في مصرف عجمان، "يسرنا الترحيب بطاهر في مصرف عجمان. ستكون خبرته المكثفة في الخدمات المالية الرقمية والتحول الرقمي ثمينة جدًا بالنسبة لنا بينما نواصل إعادة تصور وتحسين تجربة عملائنا المصرفية. يعكس تعيين السيد طاهر التزامنا المستمر ببناء خدمات مصرفية متقدمة رقميًا ومدفوعة بالابتكار للأفراد."

شغل طاهر قبل انضمامه إلى مصرف عجمان منصب رئيس الشؤون الرقمية في شركة الصكوك الوطنية حيث لعب دورًا محوريًا في تحسين التوزيع الرقمي وتبسيط إعداد العملاء الجدد وتسريع النمو من خلال المنتجات المرتكزة على الرقمنة. إلى جانب ذلك، ساهمت قيادته في زيادة اكتساب العملاء وحشد الأموال من خلال التفاعل المدعم بالتكنولوجيا.

كما تقلد طاهر مناصب عليا في بعض المؤسسات المالية الرائدة في المنطقة بما فيها بنك المشرق ومصرف الخليج الأول ودينيز بنك حيث قاد مشاريع الصيرفة الرقمية التحولية التي شملت رقمنة الأفرع والصيرفة المحمولة ومكاملة التمويل المفتوح وتحسين كفاءة الخدمات المصرفية الذاتية.

نبذة عن مصرف عجمان

مصرف عجمان هو مصرف إسلامي ذو رؤية طموحة مبنية على قيم النزاهة والثقة والشفافية ويسعى إلى توفير مجموعة واسعة من الخدمات المصرفية عالية الجودة والمتوافقة مع الشريعة الإسلامية السمحاء للعملاء، سواء كانوا أفراداً أو شركات أو مؤسسات حكومية في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة. كما يحرص المصرف على امتلاك أحدث التقنيات التي تتيح للعملاء تجربة مصرفية فريدة من نوعها من خلال إعادة التواصل البشري الذي فُقد في العصر الحديث نتيجة التطبيقات المصرفية. يقع مركز مصرف عجمان الرئيسي في عجمان ويحظى بدعم قوي من حكومة عجمان ويُعد حجر أساس في رسم استراتيجية التطوير الاقتصادي للإمارة. يسعى المصرف بلا كلل إلى تعزيز مكانته في القطاع المصرفي كمؤسسة مصرفية إسلامية مستدامة، ويؤكد على تحقيق التوازن الأمثل بين حاجات المجتمع والموظفين المخلصين ليتمكن من تقديم قيمة حقيقية للعملاء والشركاء على حد سواء. للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع http://www.ajmanbank.ae

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