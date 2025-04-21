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المنامة، البحرين: أعلن مصرف البحرين المركزي عن عدد من التعيينات الجديدة هيكله التنظيمي الجديد، وهي كالتالي:
اعتباراً من 20 أبريل 2025:
- السيد يوسف راشد الفاضل – مستشار محافظ مصرف البحرين المركزي
اعتباراُ من 1 مايو 2025:
- السيدة حصة عبدالله السادة – المدير التنفيذي للعمليات المصرفية المركزية والرقابة الاحترازية الكلية
- السيدة عبير الشيخ إبراهيم آل سعد - المدير التنفيذي للسياسات والتنفيذ
- السيد محمد عبدالله عبدالكريم - المدير التنفيذي للخدمات الإدارية
- السيد محمد فايز الصادق - المدير التنفيذي لتطوير السوق
- السيدة نوره حسن عبدالغني - المدير التنفيذي للرقابة
وفي تعليقه حول ذلك، قال سعادة السيد خالد إبراهيم حميدان محافظ مصرف البحرين المركزي: "يسرنا أن نهنئ زملاءنا على هذه التعيينات التي جاءت لتدعم قرار مجلس الإدارة باعتماد الهيكل التنظيمي الجديد، حيث من شأن هذه الخطوة أن تسهم في تحقيق أهداف المصرف المعنية بإعداد كفاءات قيادية قادرة أن تؤدي دورًا حيويًا في مسيرة تطور ونمو قطاع الخدمات المالية ".
-انتهى-
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