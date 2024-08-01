مدينة الكويت، أعلنت مجموعة الخليج للتأمين، إحدى الشركات الرائدة في تقديم خدمات التأمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن مساهميها قد وافقوا على تشكيل مجلس إدارة جديد يضم أعضاء من مجلس الإدارة السابق والذين يمثلون المساهم الأكبر في المجموعة، شركة فيرفاكس فاينانس هولدينج ليميتد (فيرفاكس)، علاوة عن انتخاب عضوين مستقلين جدد من ذوي الخبرات العالمية الواسعة والقيمة في القطاعات المالية والاقتصادية والتأمينية. وتم انتخاب الأعضاء الجدد في اجتماع الجمعية العامة العادية الذي عقد في 28 يوليو 2024.

وقال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة الخليج للتأمين، السيد خالد سعود الحسن: "بالنيابة عن إدارة مجموعة الخليج للتأمين، أرحب بالأعضاء الجدد في مجلس الإدارة، حيث تم تكوين هذا المجلس مع بدأ انعكاس التأثير الإيجابي لاستحواذ شركة فيرفاكس على حصة الأغلبية في مجموعتنا، إذ أن المجموعة لا تستفيد اليوم من شبكة مكونة من شركات عالمية وخبرات واسعة في صناعة التأمين التي تتمتع بها فيرفاكس فحسب، بل أيضاً من الخبرات التي ستكون المشرف والمرشد للمجموعة والمتمثل في مجلس إدارة متنوع الخبرات والإمكانيات، ومن ذوي المعرفة العميقة في أسواقنا المحلية حيث تستحوذ مجموعتنا على مكانة رائدة. جميع أعضاء مجلس الإدارة الجدد يجلبون معهم ثروة من المعرفة والخبرة التي ستدفع مجموعة الخليج للتأمين ومن دون شك نحو المزيد من الابتكار والنمو في صناعة التأمين للمستقبل."

أعضاء مجلس الإدارة الجديد الذي تم انتخابه:

السيد/ بيجان خسروشاهي، رئيس مجلس الإدارة: مسؤول تنفيذي متمرس يتمتع بخبرة واسعة في صناعة التأمين العالمية.

السيد/ خالد سعود الحسن، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة: معروف بقيادته الاستراتيجية وفهمه العميق لصناعة التأمين الإقليمية.

السيد/ جان كلوتير، عضو: خبير في الإدارة المالية وحوكمة الشركات في صناعة التأمين.

السيد/ روبرت كوين ماكلين، عضو: متخصص في استراتيجيات الاستثمار وإدارة المخاطر.

السيد/ أمين هشام عز العرب، عضو مستقل: رئيس مجلس الإدارة البنك التجاري الدولي مصر، يتمتع بمهارات واسعة في إدارة العمليات التأمينية والتوسّع في الأسواق.

السيد/ عبدالكريم الكباريتي، عضو مستقل: يشغل حالياً منصب رئيس مجلس إدارة بنك الجزائر والخليج ش.م.ع، وشركة ستراتيجي، ورئيس مجلس إدارة وعضو مجلس أمناء جامعة عمان الأهلية، ونائب رئيس مجلس إدارة بنك برقان تركيا، ومدير شركة الألبان الأردنية المحدودة، ومدير غير تنفيذي في بنك برقان ش.م.ع.ع، ويتمتع برؤية وقيادة ثاقبة في السياسات الاقتصادية واللوائح المالية.

وأضاف الحسن: "إن التغيير في ملكية الأسهم وانتخاب مجلس الإدارة الجديد اليوم لن يؤثر على حقوق أصحاب المصالح ولن يغيّر من هويتنا وقيمنا كمجموعة تأمينية كويتية."

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