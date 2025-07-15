المنامة، مملكة البحرين: أعلنت شركة مزاد، الرائدة في تنظيم المزادات العلنية والإلكترونية في مملكة البحرين، إحدى الشركات المحلية لشركة ممتلكات البحرين القابضة ، عن تعيين السيد نزار حسن حبيب في منصب الرئيس التنفيذي اعتباراً من 20 يوليو 2025.

يتمتع نزار بخبرة قيادية تزيد عن عشرين عاماً في قطاعات الاتصالات والمصارف في كل من البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة، حيث شغل قبيل انضمامه لمزاد عدداً من المناصب الهامة كان آخرها مدير قسم الشركات الصغيرة والمتوسطة في شركة STC البحرين. يمتلك نزار سجلاً حافلاً في مجال بناء فرق عالية الأداء وتطوير الاستراتيجيات التسويقية المبتكرة وتمكين نمو الأعمال.

وقد رحّب مجلس إدارة مزاد، برئاسة مروه خالد آل سعد، بانضمام نزار مُعبّرين عن ثقتهم في قدرته على قيادة مزاد خلال المرحلة المقبلة، كما توجه مجلس الإدارة بالشكر الجزيل للرئيس التنفيذي السابق، السيد طلال عارف العريفي، على جهوده ومساهماته طوال فترة عمله.

وتعليقاً على التعيين، قالت مروه : "يسرنا الترحيب بانضمام نزار كرئيس تنفيذي جديد لمزاد والتي ستبدأ مرحلتها التالية باستراتيجية واضحة وفريق عمل استثنائي، كما سنواصل تعزيز أعمالنا الأساسية من خلال شراكات أعمق مع الجهات الحكومية، مع تنويع محفظتنا، والتوسع في قطاعات جديدة، وبناء مؤسسة تضع العميل أولاً وتخلق قيمة مستدامة وطويلة الأمد لمساهمينا".

وأضافت آل سعد قائلة: "بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن مجلس الإدارة، أود أن أعبر عن تقديرنا العميق لطلال عارف العريفي على رؤيته وجهوده المتميزة والتي ساهمت في تحويل مزاد من شركة ناشئة إلى منصة موثوقة ورائدة في مملكة البحرين. كمانشكر طلال على مساهماته القيمة ونتمنى له المزيد من النجاح في مساعيه المستقبلية."

من جانبه، قال نزار: "يسعدني تولي منصب الرئيس التنفيذي لمزاد وأتشرف بالثقة الممنوحة لي لقيادة الشركة. لقد تمكنت مزاد من بناء سمعتها كجهة موثوقة ومبتكرة في مجال المزادات، وأرى مدى الإمكانيات الكبيرة وفرص النمو والتوسع المتاحة من خلال الخطط الاستراتيجية الموضوعة والتي من شأنها تشكيل المرحلة المقبلة. كما أؤكد التزامي نحو بناء أساس متين لشركة مزاد من خلال تسريع الابتكار وتعزيز التميز التشغيلي لتصبح نموذجاً يُحتذى به وطنياً وإقليمياً ، وأتطلع إلى العمل إلى جانب فريق عمل مزاد الذي يتمتع بخبرة وكفاءة عالية نحو آفاق جديدة من النمو والتميز."

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