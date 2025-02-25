انضمام مريم محمد الحمادي عضواً بالمجلس الاستشاري لمؤسسة القلب الكبير استثماراً لخبراتها التراكمية في المجال الإنساني التنموي.

ترقية علياء عبيد المسيبي تُرسّخ نهج الإمارة في تمكين الكفاءات المعطاءة في منظومة مستدامة من المؤسسات التنموية والمجتمعية.

الشارقة –أصدرت قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة مؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة، قراراً بشأن تعيين سعادة مريم محمد الحمادي مديراً عاماً لمؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة. كما أفاد القرار بانضمام الحمادي عضواً في المجلس الاستشاري لمؤسسة القلب الكبير. وبهذا الصدد أصدرت سموها بصفتها رئيسة مؤسسة القلب الكبير، قراراً بشأن ترقية سعادة علياء عبيد المسيبي، وتعيينها بمنصب مدير مؤسسة القلب الكبير، وذلك اعتباراً من 1 مارس 2025.

ويأتي القراران ترجمةً لحرص سمو الشيخة جواهر القاسمي على الاستثمار في الكفاءات النسائية وتعزيز حضور القيادات المؤثرة في المجالات التنموية والإنسانية استناداً إلى الخبرة الواسعة والإنجازات البارزة لكل من سعادة مريم الحمادي وسعادة علياء عبيد المسيبي، باعتبارهما نموذجين قياديين يتمتعان برؤية استراتيجية وقدرة على تحقيق أثر ملموس في مجالي العمل الإنساني وتمكين المرأة.

جهود ممتدة في مسيرة العمل الإنساني والمجتمعي

شغلت سعادة مريم الحمادي منصب مدير عام مؤسسة القلب الكبير، حيث قادت منظومة متكاملة تترجم جهود قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة الإنسانية، التي تدعم اللاجئين والمحتاجين عبر مبادرات نوعية أثّرت في حياة أكثر من 5 ملايين مستفيد في أكثر من 30 دولة عالمياً. وأسهمت قيادتها في ترسيخ مكانة المؤسسة كجهة محورية في العمل الإنساني المستدام، خاصة في مجالات التعليم، والرعاية الصحية، والمساعدات الطارئة. وقد منحتها سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي وسام الأداء المتميز، رفيع المستوى، نتيجة منجزات نوعية ومؤثرة تحققت خلال مسيرتها المثمرة في إمارة الشارقة.

واستنادًا إلى رؤيتها الاستراتيجية ومهارتها القيادية التي أتت من خبرة عملية واسعة، تم تعيين سعادتها مديراً عاماً لمؤسسة "نماء" للارتقاء بالمرأة، لتوجيه كفاءتها الإدارية في المؤسسة الهادفة إلى تمكين المرأة اقتصادياً واجتماعياً. حيث ستعمل الحمادي على إعادة صياغة استراتيجيات مؤسسة نماء لتحقيق تمكين أشمل وأوسع للسيدات في كافة شرائح المجتمع المحلي، بالإضافة إلى تعزيز شراكاتها العالمية لدعم دور المرأة المجتمعي في أنحاء العالم. ويمثل هذا التعيين امتداداً لمسيرتها في تطوير المبادرات التنموية، حيث ستقود "نماء" نحو آفاق جديدة تعزز دور المرأة كمحرك رئيسي للتنمية المستدامة، بما يتماشى مع رؤية الشارقة في تمكين الكفاءات النسائية وترسيخ مكانة الإمارة كمركز عالمي لريادة المرأة.

وسيستمر عطاء سعادة مريم الحمادي في مؤسسة القلب الكبير بإعادة توظيف خبراتها الممتدة في إدارة عمليات المؤسسة بتعيينها عضواً للمجلس الاستشاري لمؤسسة القلب الكبير، وذلك تأكيداً على بصمتها المؤثرة في المجال الإنساني وتعزيز أثر المؤسسة على المستويين الإقليمي والدولي.

خطوات راسخة نحو الاستثمار في القيادات وتمكينها

وامتداداً للمسيرة الناجحة لمؤسسة القلب الكبير، يأتي قرار قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة بترقية سعادة علياء عبيد المسيبي بعد قرابة عقدٍ كامل من مسيرتها في العمل الإنساني مع المؤسسة، حيث أثبتت كفاءتها في تطوير وتنفيذ مبادرات نوعية تستجيب لاحتياجات المجتمعات المستضعفة وتعزز الأثر المستدام للمؤسسة في مجالات العدالة الاجتماعية، والتعليم، والرعاية الصحية. وقد مكّنتها خبرتها الميدانية الواسعة، التي شملت زيارات متتالية لمخيمات اللاجئين والمحتاجين حول العالم، من بناء فهم عميق للتحديات التي تواجه النازحين، ودور المساعدات الإنسانية في إحداث تغيير إيجابي في حياتهم، ما جعلها عنصراً رئيسياً في قيادة المؤسسة نحو تحقيق رؤيتها وترسيخ مكانتها كإحدى أبرز الجهات الإنسانية الداعمة للتنمية المستدامة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

ويأتي هذا التعيين تأكيداً على دور المسيبي المحوري في تعزيز جهود مؤسسة القلب الكبير، حيث ساهمت من خلال منصبها السابق في تطوير استراتيجيات مستدامة، وتعزيز شراكات مؤثرة للمؤسسة مع الجهات المعنية. كما خضعت للعديد من البرامج القيادية، كان من بينها برنامج القيادة في جامعة أكسفورد، مما ساهم في صقل مهاراتها القيادية، وتعزيز قدرتها على التعامل مع التحديات المعقدة، والتفاعل مع ثقافات متنوعة، إلى جانب الدفاع عن حلول مستدامة في المجال الإنساني.

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