الدوحة – قطر: أعلن مركز قطر للمال، أحد المراكز المالية والتجارية الرائدة في الشرق الأوسط، عن تعيين السيد/ راشد النعيمي مديرًا لإدارة الموارد البشرية، وذلك اعتبارًا من 1 يونيو 2025.

يملك راشد النعيمي خبرة تزيد عن 15 عامًا في مجال القيادة في إدارة الموارد البشرية، كما يتمتع بخبرات واسعة في صياغة الاستراتيجيات المؤسسية وتعزيز بيئة العمل المتميزة. حيث بدأ مسيرته المهنية كمشرف على الموظفين في شركة قطر للطاقة (سابقًا باسم راس غاز قبل أن يتم دمجها مع شركة قطر غاز )، ثم تولى منصب مدير إدارة الموارد البشرية في وزارة المالية. وقبل انضمامه إلى مركز قطر للمال، شغل عدة مناصب في شركة معلوماتية.

تشمل خبراته عدة مجالات منها تخطيط التعاقب الوظيفي، ووضع السياسات والحوكمة، وتعزيز مشاركة الموظفين، وإدارة المواهب، والتعلم والتطوير. كما أثبت مهارة في الاستفادة من الحلول التقنية المتقدمة في الموارد البشرية لرفع كفاءة الأداء المؤسسي.

وفي منصبه الجديد، سيتولى النعيمي الإشراف عل استراتيجية الموارد البشرية في المركز بما يعزز ثقافة الأداء المتميز وإدماج الموظفين، ويدعم ترسيخ قيم المركز وتحقيق أهدافه الاستراتيجية.

وفي تعليق له على هذا التعيين، قال السيد/ يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال:

"يسعدنا انضمام راشد النعيمي إلى مركز قطر للمال. إن خبرته الغنية وقدراته القيادية في إدارة الموارد البشرية ستسهم بشكل كبير في ترسيخ بيئة عمل ديناميكية وشاملة. وأنا على ثقة بأن خبراته ستعزز ثقافتنا المؤسسية القائمة على التميز، وستساهم في تطوير منظومة محفزة تتيح لموظفينا النجاح والتطور."

يحمل راشد النعيمي درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة كولورادو بالولايات المتحدة الأمريكية، ودرجة الماجستير في السياسات العامة من جامعة حمد بن خليفة في قطر.

نبذة عن مركز قطر للمال

تأسس مركز قطر للمال لينشط داخل الدولة ويقع تحديداً في مدينة الدوحة حيث يوفر منصة أعمالٍ متميزة للشركات الراغبة في التأسيس ومزاولة أنشطتها في قطر أو المنطقة بوجهٍ عام. كما يتمتع مركز قطر للمال بإطار قانوني وتنظيمي خاص ونظام ضريبي وبيئة أعمال راسخة تجيز الملكية الأجنبية بنسبة تصل إلى 100% وترحيل الأرباح بنسبة 100% وضريبة على الشركات بمعدل تنافسي بنسبة 10% على الأرباح من مصادر محلية. ويرحب مركز قطر للمال بجميع الشركات المالية وغير المالية سواء كانت قطرية أو دولية.

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