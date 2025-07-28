رأس الخيمة، الإمارات العربية المتحدة، أعلن مركز رأس الخيمة الدولي (RAK ICC) عن تعيين السيدة ساندرا ماري لوو في منصب الرئيس التنفيذي، في خطوة استراتيجية تمثل محطة بارزة ضمن مسيرة المركز لعام 2025، وتنسجم مع التوجهات المستقبلية لدولة الإمارات العربية المتحدة ضمن رؤية "نحن الإمارات 2031".

تتمتع السيدة لوو بخبرة تزيد عن 20 عاماً في مجالات هيكلة الأعمال الدولية، والخدمات الائتمانية، وإدارة الثروات، وتخطيط التعاقب الوظيفي. وستقود في منصبها الجديد جهود المركز نحو التوسع الاستراتيجي، وتطوير خدماته المتخصصة، وتعزيز حضوره كلاعب رئيسي في مشهد تنظيم الثروات بالإمارات. ويؤكد هذا التعيين التزام المركز المتواصل بترسيخ مكانته كسجل موثوق في مجال هيكلة الكيانات وتخطيط الثروات طويلة الأجل.

وفي إطار رؤيتها الطموحة، يعمل المركز على مواءمة استراتيجياته مع أولويات دولة الإمارات المحددة في رؤية 2031، بما يشمل دعم التنويع الاقتصادي، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعزيز موقع الدولة على خريطة الاقتصاد العالمي. ويواصل المركز توفير حلول مرنة وموثوقة للمستثمرين ورواد الأعمال والمكاتب العائلية، بما يمكّنهم من حماية أصولهم وتنمية ثرواتهم وتيسير انتقالها بين الأجيال.

وفي هذا السياق، صرّحت السيدة ساندرا لوو بقولها: "لقد أسس مركز رأس الخيمة الدولي قاعدة قوية على مرّ السنوات، وأنا متحمسة لقيادة المرحلة القادمة من تطوره. سنركز على تسهيل الوصول إلى خدماتنا، وتقديم حلول عملية تواكب تطلعات المستثمرين والعائلات، لدعم نموهم المستدام داخل دولة الإمارات. ويلعب المركز دوراً محورياً في تمكين الأفراد والشركات من هيكلة عملياتهم بفعالية، وتوفير حلول مثل تأسيس الشركات الدولية، والمؤسسات، والشركات القابضة، التي تضمن حماية الأصول وانتقالها السلس عبر الأجيال."

ويجسد تعيين ساندرا لوو التزام المركز بتقديم حلول مخصصة تواكب المعايير العالمية، وتبقى في الوقت ذاته منسجمة مع متطلبات واحتياجات العملاء. ويواصل المركز تطوير شراكاته الاستراتيجية مع مستثمرين يتطلعون إلى توسيع أعمالهم داخل الإمارات وخارجها.

وفي إطار استراتيجيته للتوسع العالمي، شارك المركز خلال عام 2025 في عدد من الفعاليات الدولية البارزة، من ضمنها ندوة فرع معهد المحاسبين القانونيين في رأس الخيمة في مايو، والنسخة الرابعة من فعالية 21 BY72 في سورات، غوجارات – الهند. وتعكس هذه المشاركات التزام المركز بالريادة الفكرية وبناء شراكات دولية مستدامة.

ويدعو مركز رأس الخيمة الدولي المستثمرين، ورواد الأعمال، والمكاتب العائلية إلى استكشاف خدماته المتقدمة، والاستفادة من حلول مصممة لدعم خططهم المستقبلية. ومع تركيزه على الامتثال، والمرونة، والنمو الاستراتيجي، يواصل المركز أداء دوره الحيوي في دعم طموح الإمارات نحو أن تصبح مركزاً رائداً للاستثمار والابتكار الاقتصادي.

نبذة عن مركز رأس الخيمة الدولي: (RAK ICC)

يُعد مركز رأس الخيمة الدولي جهة مختصة بتسجيل الشركات الدولية، ويقع مقره في إمارة رأس الخيمة، الإمارات العربية المتحدة. يوفر المركز مجموعة متنوعة من الكيانات القانونية مثل الشركات الدولية (IBC)، والمؤسسات، والشركات القابضة، والتي تُستخدم في هيكلة الأعمال، وتخطيط التعاقب، وتوحيد الأصول. وقد قام المركز حتى اليوم بتأسيس آلاف الشركات، ويشرف على أصول مهيكلة تُقدّر بمليارات الدراهم، مما يجعله وجهة مفضلة للأفراد ذوي الملاءة المالية العالية، ورواد الأعمال، والشركات الباحثة عن حلول مرنة وآمنة لإدارة أعمالهم وثرواتهم.

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