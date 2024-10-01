القاهرة - أعلنت مرسيدس-بنز ايجيبت عن تعيين ستيفاني فولتس في منصب الرئيس التنفيذي للشركة في مصر اعتبارًا من الأول من أكتوبر 2024. ستيفاني ستكون أول سيدة تتولى هذا المنصب في تاريخ مرسيدس-بنز ايجيبت، وهو ما يعتبر إنجازًا هامًا للشركة.

تتمتع ستيفاني بخبرة تتجاوز عشر سنوات في قطاع السيارات، كما تمتلك معرفة واسعة بالقطاع وآلياته وخبرات قيادية متميزة. بدأت ستيفاني فولتس مسيرتها المهنية عام 2012 من خلال برنامج "Daimler CAReer"، وتمكنت في زمن قياسي من الترقي الوظيفي لتشغل العديد من المناصب القيادية داخل الشركة في قطاعات خدمة العملاء، وإدارة المنتج وتطوير الأعمال في كل من ألمانيا والمملكة المتحدة واليابان. وقبل توليها منصبها الحالي في مصر، قادت ستيفاني قطاع التنقل الكهربائي والاستدامة في مرسيدس-بنز Own Retail Germany، وركزت خلال تلك الفترة على وضع وتنفيذ المبادرات المبتكرة للاستدامة ومساعدة قطاعات الأعمال المختلفة في الشركة على الوصول لصافي الانبعاثات الصفري.

وبفضل خبراتها الدولية ورؤيتها الاستراتيجية، ستتمكن ستيفاني من تعزيز الريادة السوقية التي تتمتع بها مرسيدس-بنز في السوق المصري، استنادًا للسمعة الممتازة والتاريخ الممتد للشركة في التميز والابتكار. ترحب مرسيدس-بنز ايجيبت بالرئيسة التنفيذية الجديدة، وتتطلع لتحقيق المزيد من النجاح معها من خلال منصبها الجديد.

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