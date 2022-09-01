سيضع كريغ خبرته العالمية التي تزيد عن 17 عاماً في المناصب القيادية العليا ضمن مجال التعليم في خدمة المدرسة

تمت توسعة فريق الإدارة العليا أيضاً لزيادة نمو مدرسة ريتش البريطانية وتطورها

حصلت المدرسة على تصنيف "جيد" في أحدث تقييم تم من قبل دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي

أبوظبي (الإمارات العربية المتحدة): عيّنت مدرسة ريتش البريطانية، وهي إحدى المدارس التابعة لشراكة المدارس الدولية (ISP)، كريغ هالسول مديراً جديداً لها خَلَفاً لدين برايت الذي غادر المدرسة سعياً وراء تحديات جديدة، بعد أن تولى إدارتها لأكثر من خمس سنوات.

وينضم كريغ إلى مدرسة ريتش البريطانية في منصب المدير بعد أن شغل منصب مدير التطوير المدرسي ضمن الفريق الإقليمي لشراكة المدارس الدولية، وكان قد عمل بشكل وثيق مع فريق مدرسة ريتش البريطانية في منصبه السابق هذا. وسيضع كريغ في خدمة المدرسة خبرته التي تزيد عن 17 عاماً في المناصب القيادية العليا في جميع أنحاء المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية والشرق الأوسط وآسيا، ومنها سبع سنوات من الخبرة قضاها في إدارة المدارس.

وتعليقاً على توليه المنصب الجديد، قال كريغ هالسول، مدير مدرسة ريتش البريطانية: “إنه لشرف وامتياز لي أن أتولّى هذا الدور لخدمة مدرسة ريتش البريطانية وإدارتها. ولا أرى أثمن من التعليم كهدية يمكننا تقديمها لطلابنا، وهذا هو الدور الذي تضطلع به مدرسة ريتش البريطانية بتقديمها أفضل تعليم ممكن لهم. وأنا متشوق لبدء عام دراسي رائع حيث سنتابع معاً الإنجازات العظيمة التي تحققت في ظل إدارة دين".

هذا وأعلنت مدرسة ريتش البريطانية عن قيامها بتغييرات في فريق إدارتها العليا، مما سيزيد في دعم التميز الدراسي لدى الطلاب وتنميته وتشجيعه، مع انضمام آدم كروسلي إلى المدرسة في منصب رئيس لقسم المرحلة الثانوية. وسيجتمع فريق الإدارة العليا للمدرسة مع الطاقم التدريسي وأولياء أمور الطلاب في الأيام المقبلة للتعارف، وللرد على أي استفسارات.

ومن جانبه، قال ميك غيرنون – المدير الإداري لشراكة المدارس الدولية بمنطقة الشرق الأوسط: "يسعدنا أن نرحب بكريغ في مدرسة ريتش البريطانية وفي شراكة المدارس الدولية. وأنا على ثقة تامة أن مدرسة ريتش - تحت إدارته، وفي ظل التوسع الذي شهده فريق الإدارة العليا للمدرسة- ستواصل نموها وتطورها، مع مواصلة حرصنا على وضع الطلاب في المقام الأول ضمن كل ما نقوم به من أعمال. أتطلّع قدماً لمعاينة الإنجازات المستقبلية للمدرسة وطاقمها التدريسي وطلابها، وكلي يقين بأن هنالك مستقبلاً باهراً ينتظر مدرسة ريتش".

وكانت قد صنّفت دائرة التربية والتعليم في أبوظبي، في آخر جولة تفتيشية لها، مدرسة ريتش على أنها 'جيدة' بالمجمل، إذ نالت 92% من التصنيفات تقييم جيد، أو جيد جداً، أو ممتاز. وريتش هي مدرسة بريطانية دولية مختلطة، تقع مبانيها في أبوظبي، وتعتمد المنهاج الوطني المتبع في إنجلترا. وتهدف المدرسة إلى تقديم تعليم عالي الجودة للطلاب، وإلى تزويدهم بالمعرفة والمهارات التي تضمن لهم مستقبلاً ناجحاً بعد المدرسة.

لمزيد من المعلومات حول مدرسة ريتش البريطانية، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني: https://reachbritishschool.com

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