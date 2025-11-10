(المنامة، البحرين) - أعلنت مجموعة يوسف بن أحمد كانو، إحدى أكبر الشركات العائلية المستقلة في الشرق الأوسط، عن تعيين السيد محمد عبدالإله الكوهجي رئيسًا تنفيذيًا للمجموعة.

يمتلك السيد محمد الكوهجي خبرة واسعة تمتد لأكثر من 21 سنة في العديد من المجالات من بينهم الاستثمارات، وتطوير الأعمال، وإدارة وتطوير العقارات، والتخطيط الاستراتيجي.

وبموجب منصبه الجديد، سوف يشرف على التحول الاستراتيجي للمجموعة مع التركيز على تحقيق النمو المستدام.

وبهذه المناسبة، صرح السيد فوزي أحمد كانو، رئيس مجلس إدارة مجموعة يوسف بن أحمد كانو قائلا: "يملك السيد محمد عبدالإله الكوهجي إمكانيات قيادية استثنائية، حيث ساهم برؤيته الاستراتيجية الصائبة في دعم مسيرة نمو شركة كانو للعقارات منذ انضمامه إليها في عام 2019. ونحن على ثقة بقدرته على الارتقاء بأعمال المجموعة بفضل خبرتة الواسعة وإمكانياته القيادية المتميزة."

وفي تعليقه على هذا التعيين، قال السيد محمد الكوهجي: "يشرفني تولي منصب الرئيس التنفيذي وقيادة المجموعة، حيث سأواصل السعي لتحقيق النمو المستدام لمحفظة أعمالنا في المنطقة."

-انتهى-

