مسقط، سلطنة عُمان: أعلنت مجموعة ليڤا تعيين محمد التوبلاني رئيساً تنفيذياً لشركة ليڤا للتأمين السعودية، وذلك اعتباراً من تاريخه. ويأتي توليه هذا المنصب بعد مسيرة مهنية حافلة، شغل خلالها منصبي الرئيس التنفيذي بالإنابة والمدير المالي، وأسهم في ترسيخ أسس قوية للشركة وتعزيز مسيرتها نحو النمو.

وتؤكد هذه الخطوة استمرار تركيز المجموعة على تعزيز القيادة التنفيذية في أحد أهم أسواقها الرئيسية. وتظل المملكة العربية السعودية محوراً أساسياً لطموحات ليڤا الإقليمية في النمو، ويؤكد هذا القرار التزام المجموعة ببناء حضور مستدام في مختلف دول مجلس التعاون الخليجي.



وبفضل معرفته الواسعة بقطاع التأمين في المملكة العربية السعودية وفهمه العميق لاحتياجات العملاء، يتمتع محمد التوبلاني بالمقومات اللازمة لقيادة شركة ليڤا للتأمين السعودية خلال مرحلتها المقبلة من النمو والارتقاء بتجربة العملاء. كما يعكس هذا التعيين تقديراً لإسهاماته الفردية المتميزة، ويجسد التزام ليڤا المستمر بتطوير القيادات والكفاءات من داخل المجموعة.



وقال ديفيد هيلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة ليڤا: “يمثل تعيين محمد، محطة مهمة في مسيرة ليڤا للتأمين السعودية. فقد أثبت امتلاكه للقيادة التي نحتاجها تماماً، من خلال تحقيق تحسينات ملموسة في الأداء، ورسم توجه استراتيجي واضح، ووضع العميل في صميم أولوياته. كما أن معرفته العميقة بالسوق وانضباطه التشغيلي يجعلان منه الشخص الأنسب لقيادة أعمالنا في المرحلة المقبلة، ولديّ كامل الثقة بقدرته على تحقيق المزيد من النجاحات.”



وقد أبدت هيئة التأمين في المملكة العربية السعودية عدم الممانعة على هذا التعيين.

حول مجموعة ليڤا

تُعد مجموعة ليڤا من الشركات الرائدة في قطاع التأمين بدول مجلس التعاون الخليجي، وتلتزم بتمكين الأفراد والشركات والمجتمعات من خلال حلول تأمينية شاملة ومخصصة. يضمّ فريقها أكثر من 1,200 خبير يخدمون أكثر من مليوني عميل في عُمان والإمارات والسعودية والكويت والبحرين.وتواصل المجموعة توسيع حضورها الإقليمي وتعزيز استراتيجيتها للنمو المستدام، تأكيدًا على التزامها بحماية ما يهمّ عملاءها وشركائها.

