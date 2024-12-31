جدة، المملكة العربية السعودية: أعلنت مجموعة فقيه للرعاية الصحية عن تعيين الدكتور سهيل سالم باجمّال رئيسًا تنفيذيًّا لمستشفى الدكتور سليمان فقيه بجدة.

يعد د. سهيل قائدًا متميزًا في قطاع الرعاية الصحية بالمملكة والمنطقة، حيث يمتلك خبرةً كبيرة في قطاعات الصحة والتعليم والإدارة تجاوزت ١٥ عامًا مع مؤهلات إكلينيكية وإدارية مميزة.

يحمل د. باجمّال رؤية طموحة لمستقبل الرعاية الصحية المتمحورة حول المريض، ساعيًا لابتكار الحلول المختلفة لتحسين جودة الخدمات المقدمة. سيعمل الدكتور سهيل على تعزيز النمو في القطاع الطبي الأكاديمي في مدينة جدة من خلال المجموعة وتعزيز مكانتها باعتبارها مرجعًا إقليميًّا في مجال الرعاية الصحية المتخصصة.

وقال الدكتور مازن فقيه، رئيس مجموعة فقيه للرعاية الصحية: "نرحب بالدكتور سهيل باجمّال، ونحن سعداء بوجوده رئيسًا تنفيذيًّا لمستشفانا الرئيسي في جدة، حيث يتمتع الدكتور سهيل بسمعة رائدة في قطاع الرعاية الصحية، وهو جدير بقيادة مستشفى الدكتور سليمان فقيه نحو تقديم خدمات صحية متميزة، وتعزيز مكانة المجموعة في هذا المجال".

تحفل المسيرة المهنية للدكتور سهيل باجمّال بالعديد من الأدوار القيادية، حيث شغل منصب الرئيس التنفيذي لمدينة الملك عبد الله الطبية بمكة المكرمة، والرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي، كما لعب دورًا حاسمًا في تشغيل وقيادة مركز الأبحاث في مدينة الملك عبد الله الطبية، وعمل أستاذًا مساعدًا في كلية الطب بجامعة أم القرى.

والدكتور سهيل، من خريجي برنامج "قادة 2030" التابع لمؤسسة محمد بن سلمان "مسك"، وقد حصل على ماجستير إدارة الأعمال من جامعة ماساتشوستس أمهرست، ودبلوم إدارة الشركات من معهد المدراء في المملكة المتحدة، وماجستير في منهجية البحث الصحي من جامعة ماكماستر بكندا. وهو استشاري متخصص في جراحة العظام والعمود الفقري وإصابات الحوادث.

كما كان الدكتور باجمّال عضوًا في مجالس إدارية مختلفة، بما في ذلك مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب وعضو اللجنة التنفيذية، ومجلس إدارة المركز الوطني للتعليم الإلكتروني، ومجلس إدارة المدن الطبية والمستشفيات التخصصية التابعة لوزارة الصحة، كما كان نائبًا لرئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للعمود الفقري، ونائبًا لرئيس مجلس إدارة الشبكة العربية لضمان الجودة في التعليم العالي، ورئيس لجنة الأبحاث في الشرق الأوسط AOTrauma.

وقد أعرب الدكتور سهيل عن سعادته بالانضمام إلى مجموعة فقيه للرعاية الصحية قائلًا: "بعد سنوات مثمرة من الخدمة في مؤسسات الصحة والتعليم الحكومية في المملكة، يسعدني الانضمام إلى هذه المجموعة المتميزة حيث تواصل مجموعة فقيه توسيع آفاقها بوعود مستقبلية أكبر للنمو".

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