المحرق، البحرين: أعلنت مجموعة طيران الخليج، المجموعة الرائدة في قطاع الطيران بمملكة البحرين، عن تعيين السيد محمد مازن مطر رئيسًا تنفيذيًا للموارد البشرية للمجموعة اعتبارًا من تاريخ 18 مايو 2025.

بهذه المناسبة، صرح الرئيس التنفيذي لمجموعة طيران الخليج الدكتور جيفري غوه قائلًا: "يسعدنا أن نرحب بالسيد محمد مطر في مجموعة طيران الخليج كرئيس تنفيذي للموارد البشرية، والذي ينضم إلينا بخبرة متراكمة في مجال الموارد البشرية والتحول المؤسسي، بالإضافة إلى ما يحمله من الخبرات الضرورية للمرحلة القادمة من خطة التحول في المجموعة."

وحول تعيينه في هذا المنصب، صرح السيد مطر قائلًا: "يشرفني الانضمام إلى مجموعة طيران الخليج وأتطلع لبدء هذه المرحلة والمساهمة في تحقيق رؤية المجموعة من خلال إدارة أهم أصولها وهو رأس المال البشري."

الجدير بالذكر أن السيد مطر يمتلك خبرة تمتد لأكثر من 16 عامًا في مجال الموارد البشرية، عمل خلالها في شتى مجالات إدارة الموارد البشرية كالتحول الرقمي للموارد البشرية وبناء الثقافة المؤسسية والتخطيط الاستراتيجي وإدارة وتطوير الأداء والقدرات، بالإضافة إلى مجالات الموارد البشرية الأخرى. وقبل انضمامه لمجموعة طيران الخليج، شغل السيد مطر منصب رئيس المجموعة لرأس المال البشري في بنك البحرين الوطني (NBB).

ويحمل السيد مطر شهادة الرئيس التنفيذي للموارد البشرية من كلية وارتون لإدارة الأعمال بجامعة بنسلفانيا وأكمل تعليمه التنفيذي في كل من كلية هارفارد وإنسياد لإدارة الأعمال، وهو يحمل درجة البكالوريوس من جامعة جنوب ويلز بالمملكة المتحدة.

نبذة عن مجموعة طيران الخليج

تأسست مجموعة طيران الخليج في العام 2010 بهدف التنسيق بين الشركات العاملة في قطاع الطيران بهدف تعزيز إسهامات قطاع الطيران في اقتصاد مملكة البحرين وتعظيم القيمة لجميع الجهات ذات العلاقة. وتنضوي تحت مظلة المجموعة كل من طيران الخليج، الناقلة الوطنيّة لمملكة البحرين، وشركة مطار البحرين، الجهة المسئولة عن إدارة وتشغيل مطار البحرين الدولي، وأكاديمية الخليج للطيران، ومجموعة أخرى من أصول الطيران، لمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: Gulfairgroup.bh ، لينكدإن: Gulf Air Group Holding إنستغرام: @GulfAirGroup

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