المنامة، البحرين: أعلنت مجموعة طيران الخليج القابضة عن تعيينات جديدة في الإدارة التنفيذية العليا لطيران الخليج، الناقلة الوطنية لمملكة البحرين. فقد تم تعيين القبطان قاسم إسماعيل في منصب الرئيس التنفيذي لقطاع العمليات التشغيلية خلفاً للقبطان سهيل اسماعيل بعد تقاعد الأخير من منصبه، وتعيين السيدة هنادي العالي في منصب الرئيس التنفيذي لقطاع تجربة العملاء، حيث سيسهم كلاهما من خلال ما يتميزان به من خبرة واسعة، كل في مجال عمله، في تعزيز نمو أعمال الناقلة الوطنية ودعم خططها التوسعية.

سيتولى القبطان قاسم إسماعيل، من خلال رئاسة قطاع العمليات التشغيلية في طيران الخليج، قيادة جميع الإدارات التشغيلية، بما في ذلك عمليات الرحلات، العمليات الأرضية، السلامة والطوارئ، وأطقم الرحلات، فقد ساهم القبطان قاسم اسماعيل بدور فاعل خلال مسيرته المهنية مع طيران الخليج التي تمتد لما يزيد عن 30 عاماً، حيث شغل مؤخراً منصب مدير دائرة عمليات الطيران وهو حاصل على شهادة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة ساوث ويلز، وشهادة برنامج أوكسفورد للقيادة التنفيذية في كلية سايد بجامعة أوكسفورد.

فيما سترتكز جهود السيدة هنادي العالي، التي تمتد خبرتها لأكثر من 20 عاماً، من خلال مركزها كرئيس تنفيذي لإدارة قطاع تجربة العملاء في طيران الخليج، على بناء نهج يضمن راحة ورضا العملاء، الى جانب دورها في الإشراف على إعادة تشكيل تجارب العملاء والارتقاء بتجارب المسافرين على متن الناقلة الوطنية، اضافة إلى إدارة برنامج الولاء الخاص للمسافر المتميز "فالكون فلاير" عن طريق تطوير المنتجات والخدمات بما يتماشى مع متطلبات السوق المتغيرة بهدف الحفاظ على الميزة التنافسية لطيران الخليج.

السيدة هنادي العالي حاصلة على شهادة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة ليفربول، ما يعزز قدرتها على بناء النهج الاستراتيجي لتحسين تجارب السفر ورفع معايير التميز في خدمة العملاء التي تحرص طيران الخليج باستمرار على تطويرها.



وتأتي هذه التعيينات الأخيرة في إطار تحقيق الأهداف الاستراتيجية للتوسع في شبكة ربط الناقلة الوطنية وسعيها للتميز في خدمة العملاء بما يدفع بطيران الخليج نحو آفاق جديدة من فرص ريادة القطاع والتميز فيه.

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نبذة عن مجموعة طيران الخليج القابضة

تأسست مجموعة طيران الخليج القابضة في العام 2010 بهدف التنسيق بين الشركات العاملة في قطاع الطيران بهدف تعزيز إسهامات قطاع الطيران في اقتصاد مملكة البحرين وتعظيم القيمة لجميع الجهات ذات العلاقة. وتنضوي تحت مظلة المجموعة كل من طيران الخليج، الناقلة الوطنيّة لمملكة البحرين، وشركة مطار البحرين، الجهة المسئولة عن إدارة وتشغيل مطار البحرين الدولي، وأكاديمية الخليج للطيران، ومجموعة أخرى من أصول الطيران، لمزيد من المعلومات يمكنكم زيارة الموقع الاليكتروني gulfaigroup.bh لينكدإن: Gulf Air Group Holding إنستغرام: @GulfAirGroup

طيران الخليج:

تميز نختص به

الناقلة الوطنية لمملكة البحرين، بدأت عملياتها في عام 1950، لتصبح واحدة من أولى شركات الطيران التجارية التي تأسست في الشرق الأوسط، وهي تقوم بتشغيل رحلات مجدولة من مركزها الرئيسي في مطار البحرين الدولي الى مدن في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا والهند الإقليمية والشرق الأقصى. حصلت الناقلة على تصنيف "شركة الطيران الرئيسية ذات الخمس نجوم" من قبل APEX، وهو برنامج تصنيف يعتمد فقط على ملاحظات المسافرين المعتمدين وعلى جائزة "الطيران الأكثر تطورًا في العالم" للعام 2022 من سكاي تراكس. لمزيد من المعلومات: www.gulfair.com لينكدإن: Gulf Air تويتر@GulfAir : إنستغرام:@gulfair

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