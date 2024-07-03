القاهرة: أعلنت مجموعة شركات أليانز - مصر، الرائدة في قطاع التأمين والتابعة لتحالف سانلام أليانز، عن تعيين السيد تشارلز تاوضروس، رئيساً تنفيذياً للمجموعة، وذلك في إطار خطة المجموعة الاستراتيجية للتوسع، والتزامها بتطوير أعمالها، من خلال الاستعانة بالكوادر المصرية ذوي الخبرات العملية المتنوعة في مجال التأمين، لتعزيز مكانتها الرائدة في السوق المصري، وتحقيق آفاق جديدة من النمو والتقدم.

وبرز تاوضروس على مدار مسيرته المهنية في شركة أليانز لتأمينات الحياة – مصر، بخبرته الممتدة لأكثر من عشرين عاماً في مجالات التأمين والتمويل، من خلال توليه مناصب قيادية هامة، ساهم بشكل كبير في نجاحها وتطورها، حيث تولى منصب العضو المنتدب لشركة أليانز لتأمينات الحياة – مصر منذ يوليو 2019، بالإضافة إلى ذلك يشغل تاوضروس منصب رئيس المجلس التنفيذي لتأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال بالاتحاد المصري للتأمين.

وشغل تاوضروس منصب رئيس القطاع المالي ورئيس قطاع تطوير المنتجات والمدير التنفيذي لإعادة التأمين، أليانز لتأمينات الحياة – مصر خلال الفترة من 2016-2019، قبلها عمل كنائب رئيس القطاع المالي ورئيس قطاع تطوير المنتجات لمدة عام، مستندا إلى نجاحاته المحققة خلال توليه مسئولية رئيس قطاع الخبرة الاكتوارية وإدارة المخاطر بجانب القيام بمهام تتعلق بأعمال إعادة التأمين على مدار ثلاثة أعوام.

ويتمتع تاوضروس بمهارات قيادية استثنائية ورؤية استراتيجية ثاقبة، فضلاً عن التزامه الراسخ بأعلى معايير الحوكمة والاستدامة، مدعومًا بسجل حافل بالإنجازات في دفع النمو والتطوير في الشركات التي عمل بها والمناصب القيادية الهامة التي تولها على مدار مسيرته المهنية في شركة أليانز مصر.

حصل تاوضروس على بكالوريوس إدارة الأعمال من جامعة القاهرة، كلية التجارة في عام 2002، بالإضافة إلى دبلوم الدراسات العليا في العلوم الاكتوارية من جامعة ليستر في المملكة المتحدة عام 2007.

عن مجموعة شركات أليانز:

تنتمي مجموعة شركات أليانز-مصر لتحالف "سانلام-أليانز" إفريقيا، وهو تحالف استراتيجي بين مجموعة "سانلام" الجنوب إفريقيا، أكبر شركة خدمات مالية غير مصرفية في إفريقيا، ومجموعة "أليانز" العالمية، وهي شركة تأمين ألمانية متعددة الجنسيات. يأتي هذا التحالف في إطار استراتيجية المجموعتين للتوسع في السوق الإفريقية بغرض زيادة النمو وتعظيم قيمة الخدمات والحلول التأمينية المقدمة لعملائها بهدف تلبية كافة احتياجاتهم.

تأسست شركة أليانز للتأمين في مصر عام 1976، تحت اسم الشركة العربية الدولية للتأمين، وفى عام 2001 تم الاستحواذ عليها بالكامل من قِبل مجموعة أليانز العالمية لتتحول في 2004 تحت الأسماء التجارية الحالية، وهي شركة أليانز للتأمين، والتي تقوم بتقديم خدمات التأمين الطبي وتأمين الممتلكات للأفراد والشركات، وشركة أليانز لتأمينات الحياة، والتي تقوم بتقديم خدمات التأمين على الحياة للأفراد والشركات، في 19 فرعاً ومن خلال شراكات استراتيجية مع كبرى البنوك العاملة في مصر.

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