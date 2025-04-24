الرياض: أعلنت مجموعة حياة المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز (H) اليوم عن تعيين بريانا سويفت في منصب نائب الرئيس الإقليمي للتطوير في المملكة العربية السعودية.

عقب توليها منصب نائب الرئيس الإقليمي للتطوير في منطقة شمال أوروبا، تستعد سويفت للانتقال إلى العاصمة السعودية الرياض، لتقود استراتيجية توسع مجموعة حياة في المملكة، التي تُعدّ سوقاً محورياً للنمو. وتعتزم المجموعة، في إطار خططها الطموحة، زيادة محفظة فنادقها في المملكة إلى ثلاثة أضعاف بحلول عام 2030.

انضمّت سويفت إلى مجموعة حياة في فبراير 2017 وشغلت في البداية منصب مدير الاستحواذ والتطوير في منطقة أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط. وعلى مدار السنوات الثمانية الماضية، أدّت دورًا جوهريًا في الإشراف على نمو العلامات التجارية المندرجة ضمن محفظة حياة في مختلف الدول الأوروبية، لا سيّما إطلاق علامة جيه دي في باي حياة في أوروبا والعديد من العلامات الأخرى في الجزر اليونانية وجزيرة مالطا. وفي إطار آخر منصب شغلته كنائب الرئيس الإقليمي للتطوير في منطقة شمال أوروبا، وقّعت سويفت على العديد من الصفقات، على رأسها صفقة إعادة دخول المجموعة إلى هامبورغ من خلال افتتاح فندق حياة سنتريك ألتشتات هامبورغ وصفقة إطلاق علامة جيه دي في باي حياة في السويد وغيرهما. أمّا مع تسلّمها منصبها الجديد في المملكة العربية السعودية، فستتولّى سويفت قيادة جهود نمو المجموعة عبر أبرز الوجهات السياحية ومشاريع التطوير المرتقبة.

وفي سياق تعليقها على منصبها الجديد، قالت سويفت، نائب الرئيس الإقليمي للتطوير في المملكة العربية السعودية: "يسرّني أن أتولّى هذا الدور القيادي ضمن مجموعة حياة في المملكة العربية السعودية، وأن أكون جزءًا من رحلة النمو المتسارعة التي يشهدها هذا السوق المتغيّر. فنظرًا إلى المشاريع الرائعة التي يجري تنفيذها حاليًا، اتطلّع إلى العمل عن كثب مع شركائنا المحليين لتوسيع محفظة حياة المتنوّعة وتقديم تجارب عالمية المستوى في قطاع الضيافة."

كما ستواصل سويفت وفريق عملها التعاون مع الشركاء المحليين لمواصلة توسيع محفظة حياة مع العلامات التجارية المتنوّعة، حيث تجهّز المجموعة لافتتاح العديد من الفنادق في المنطقة، أبرزها فندق حياة بليس العلا، وفندق جراند حياة البحر الأحمر، وفندق ميرافال البحر الأحمر.

من جهتها، أشارت فيليسيتي بلاك-روبرتس، نائب الرئيس الأوّل للتطوير: "أدّت سويفت دورًا جوهريًا في توسيع محفظة حياة في منطقة شمال أوروبا، ويسرّني أنّها ستقود جهود التطوير ومبادراتنا في المملكة العربية السعودية. فخلال هذه المرحلة المحورية من النمو السريع والواعد، ستجلب بريانا بدون شك ثروة من الخبرات التي ستمكّننا من تعزيز حضورنا وتقوية علاقاتنا القيّمة مع أصحاب المصلحة المحليين في مختلف أنحاء المملكة".

ويأتي هذا التعيين استكمالًا لهيكل القيادة الإقليمي، بعد إعلان تعيين ستيفن أنسيل مديرًا إداريًا لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، والذي يتّخذ هو الآخر من الرياض مقرًا له.

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