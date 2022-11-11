تعيين خبير الضيافة الفاخرة، بيتر روث، نائباً للرئيس الإقليمي لمدينة جميرا لتعزيز تجربة الضيوف والزوّار في المنتجع الشهير

الإمارات العربية المتحدة ، دبي: أعلنت "مجموعة جميرا"، الشركة العالمية الرائدة في إدارة الفنادق الفاخرة والعضو في دبي القابضة، عن تعيين بيتر روث في منصب نائب الرئيس الإقليمي الجديد لمدينة جميرا. ويأتي تعيين روث في وقت تشهد فيه المجموعة نمواً متسارعاً، وتواصل العمل على تحديث واجهتها الشاطئية في دبي للارتقاء بتجربة هذه العلامة التجارية الفاخرة.

سيتولى روث مسؤولية تطوير "مدينة جميرا" التي تمتد على مساحة 40 هكتاراً وتضم "جميرا دار المصيف" و"جميرا القصر" و"جميرا ميناء السلام" و"جميرا النسيم"، بالإضافة إلى توليه منصب المدير العام لجميرا القصر. ويعتبر روث من الخبراء المتمرّسين في مجال إدارة الفنادق الفاخرة بخبرة تزيد عن 30 عاماً اكتسبها خلال عمله مع فنادق ومنتجعات حياة وفورسيزونز في جميع أنحاء أوروبا والأمريكيتين.

ومع استمرار "مجموعة جميرا" في توسيع محفظتها والتركيز على رؤيتها الثاقبة التي تسعى إلى الارتقاء بمكانة المجموعة كواحدة من مجموعات الفنادق الدولية الفاخرة الرائدة عالمياً، فإن خبرة روث الواسعة في مجال ما قبل افتتاح الفنادق وإعادة إطلاقها مجدداً، والتي حصد من خلالها العديد من الجوائز الكبرى في هذا المجال، ستضمن تحقيق تجربة استثنائية لهذه العلامة التجارية عبر فنادقها ومنتجعاتها المطّلة على الواجهة الشاطئية لمدينة دبي؛ ويشمل ذلك قيادة برنامج التطوير الجاري المعد خصيصاً لرفع مستوى الرفاهية في اثنين من الفنادق المميزة؛ هما "جميرا ميناء السلام" الذي سيضم غرفاً وأجنحة جرى تعزيزها بتصميم عصري أنيق، والثاني هو فلل جميرا الملكية الحصرية في "جميرا دار المصيف" التي ستخضع لتجديد كامل بتشطيبات عصرية وحدائق غنّاء، مما يوفر تجربة لا مثيل لها تنال إعجاب جميع الضيوف المميزين.

وسيشرف روث أيضاً على علامة "تاليس سبا" التجارية الحائزة على الجوائز للمجموعة وكذلك المطاعم ومنافذ المأكولات الفريدة في المنتجع، التي يجسدها كل من مطاعم "كايتو" و"شيمرز" و"فرينش ريفيرا" و"روك فيش" و"بيير شيك". وكانت جميرا قد حصدت مؤخراً التقدير الدولي على خياراتها المميزة في تجارب المطاعم، والتي تمثّل ركيزة استراتيجية رئيسية أخرى للمجموعة، فضلاً عن إدراج 13 مطعماً من إبداع مواهب محلية في "مجموعة جميرا" في دليلي المطاعم الشهيرين "ميشلين" و"جولت وميلو" في الإمارات العربية المتحدة. كما تعمل المجموعة الآن على توسعة نطاق عدد من المفاهيم التي تم إطلاقها داخل "مدينة جميرا" لتصل إلى عقاراتها الأخرى المنتشرة حول العالم، كمطعمي "كايتو" و"شيمرز" اللذين يستقبلان الضيوف حالياً في "جميرا المالديف جزيرة أولهالالي" الذي تم افتتاحه مؤخراً.

وعلق توماس ماير، الرئيس التنفيذي المؤقت والرئيس التنفيذي للعمليات في مجموعة جميرا قائلاً: "إن الانتعاش القوي لقطاع الضيافة في دبي مستمر في عام 2022، مع توقعات بتجاوز الإيرادات لمستويات عام 2019 قبل انتشار الجائحة بحلول نهاية العام. نستمر في جميرا في تحقيق مسارٍ متسارع في النمو من خلال تعزيز محفظتنا وتوسيعها والمحافظة على جعل تجربة الضيافة من علامتنا التجارية فريدة ومتماشية مع سمعتنا المميزة كواحدة من مجموعات الفنادق الدولية الفاخرة الرائدة عالمياً. نحن بحاجة أكثر من أي وقت مضى إلى الابتكار والتميز في هذا العصر الجديد من إدارة الفنادق الفاخرة، والذي يفرض علينا الاستجابة لكل ما هو جديد في احتياجات المستهلكين، كما إننا ملتزمون بالاستثمار في أفضل المواهب لدعم رؤيتنا لمستقبل الأعمال. يجلب بيتر روث معه ثروة من المعرفة والخبرة في مجال إدارة الفنادق الفاخرة التي ستكون رصيداً قوياً لمدينة جميرا والمجموعة ككل لنواصل بذلك الارتقاء بتجربة الضيوف والوفاء بوعود الإقامة المتميزة التي قطعتها علامة جميرا لعملائها تحت شعار (Stay Different)".

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