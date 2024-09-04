دبي - أعلنت بلازا بريميوم، المجموعة الرائدة عالمياً في تقديم تجارب الضيافة المتكاملة في صالات المطارات، عن ترقية جوناثان سونغ ومي مي سونغ إلى منصبين جديدين، وذلك في إطار سعيها الحثيث لتعزيز مكانتها الرائدة وخبرتها الممتدة لـ 26 عاماً من التميز في مجال الضيافة في المطارات.

وشغل جوناثان سونغ منصب المدير العالمي لتطوير الأعمال في المجموعة قبل تعيينه في منصب الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية، فيما تولت مي مي سونغ منصب مدير العلامات التجارية العالمية والتحول قبل تعيينها في منصب الرئيس التنفيذي لعمليات التحول في المجموعة. وسيتولى جوناثان سونغ ومي مي سونغ مهامهما الجديدة فوراً.

وتأسست مجموعة بلازا بريميوم في هونغ كونغ، وحصدت منذ تأسيسها 8 جوائز من سكاي تراكس وورلد إيرلاينز عن فئة أفضل صالة مطار مستقلة في العالم. وتقدم المجموعة خدماتها في 75 مطاراً في 30 دولة لأكثر من 20 مليون عميل سنوياً، وتشمل باقة العروض التي تقدمها مجموعة من وجهات تناول الطعام وفنادق المطارات وخدمات الاستقبال والترحيب في المطارات أولويز.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال سونغ هوي سي، مؤسس مجموعة بلازا بريميوم ورئيسها التنفيذي: "يسرني أن أرى ابني وابنتي، جوناثان ومي مي، يتقلدان مناصب أعلى ويعززان مساهمتهما في ازدهار مجموعة بلازا بريميوم. وفي ضوء استمرار تعافي التجارة العالمية، تعتزم المجموعة إعادة تشكيل الهيكل الإداري وتعزيز دور الشباب فيه".

ويشرف جوناثان سونغ على جهود تطوير خدمات ومرافق الضيافة في مطارات جديدة حول العالم ضمن محفظة المجموعة، كما يتولى إدارة الشراكات الاستراتيجية الرئيسية، وتعزيز قنوات المبيعات وتنميتها، وتطوير المنتجات وتحديث برنامج ولاء المسافر الذكي. وبدورها، تشرف مي مي سونغ على تطوير العلامة التجارية وتنفيذ مبادرات التحول، بما في ذلك تعزيز تجارب العملاء وتنويع مبيعات المجموعة وتوقع توجهات السوق والفرص المستقبلية. كما تشرف سونغ على تنفيذ استراتيجية الاستدامة التي تتبناها مجموعة بلازا بريميوم.

وبدوره، قال جوناثان سونغ، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في المجموعة: "استلهمت من سعي والديّ لتأسيس وتطوير مجموعة بلازا بريميوم وتعلمت من تجربتهما دروساً هامة. وشكلت جهودهما الدؤوبة الأساس المتين الذي قامت عليه بلازا بريميوم وتطورت لتصبح شركة رائدة في مجال الضيافة في المطارات على مستوى العالم. ومن خلال منصبي الجديد، أسعى إلى تقديم وجهات نظر جديدة وأفكار مبتكرة والارتقاء بمكانة المجموعة وإحداث تأثير أكبر في القطاع".

ومن جانبها، قالت مي مي سونغ، الرئيس التنفيذي لعمليات التحول في المجموعة: "يسرني اليوم تعزيز مساهمتي في المجموعة التي أسّسها والداي. وأصبحت المطارات اليوم مقراً لأعمالي، ولا سيما في ظل تنقلاتي العديدة لتلبية متطلبات عملي، كما شهدت التحول الكبير الذي طرأ على قطاع السفر ونموّ مجموعة بلازا بريميوم وازدهارها. وسأسعى في منصبي الجديد إلى إيجاد طرق مبتكرة للمساهمة في إعادة رسم ملامح القطاع".

لمحة عن مجموعة بلازا بريميوم:

تأسست مجموعة بلازا بريميوم على يد رائد الأعمال سونغ هوي سي في عام 1998، وتتخذ من هونج كونج مقراً لها، وهي المزود الرائد عالمياً لخدمات الضيافة في صالات المطارات. وتهدف المجموعة إلى تحسين تجارب السفر، حيث أطلقت مفهوم صالات المطارات المستقلة الأول في العالم.

كما تشغل أكبر شبكة من صالات المطارات الدولية حول العالم وتوفر تجارباً شاملة مع أكثر من 13 علامة تعمل تحت مظلتها، فضلاً عن تواجدها في أكثر من 1600 نقطة اتصال منتشرة ضمن ما يزيد عن 75 مطار دولة و30 منطقة ودولة في مختلف أنحاء العالم.

وتقود المجموعة جهود الارتقاء بتجارب المطارات من خلال الابتكار والحلول القائمة على الأفراد، وتمتلك باقة من علامات صالات المطارات التي تشمل بلازا بريميوم لاونج وبلازا بريميوم فيرست، إلى جانب فنادق المطارات إيروتيل آند ريفريش من علامة إيروتيل، وخدمات الاستقبال والترحيب في المطارات أولويز، بالإضافة إلى مجموعة من المطاعم وبرامج المكافآت والعضوية العالمية مثل برنامج المسافر الذكي، ومنظومة تجارب السفر ون تيكو. وتلتزم المجموعة والعلامات التي تعمل تحت مظلتها بتوفير حلول إدارة الصالات والضيافة لأبرز شركات الطيران وتحالفات شركات الطيران والشركات في مختلف أنحاء العالم. كما تضم قائمة الشركاء مجموعة من الشركات البارزة مثل أمريكان إكسبرس وكابيتال وان وخطوط كاثي باسيفيك الجوية وسكاي تيم وتحالف ستار وفيزا وغيرها من الشركات.

وتمتلك المجموعة ما يزيد عن 80 جائزة تؤكد على إنجازاتها الاستثنائية والتزامها بتقديم الخدمات المميزة، بالإضافة إلى حصولها على جائزة أفضل صالة مطار مستقلة في العالم خلال فعاليات جوائز سكاي تراكس العالمية للمطارات لـ 8 سنوات على التوالي من 2016 حتى 2024 ومنحت مجلة تي تي جي آسيا المجموعة تصنيف أفضل مشغل صالة مطار في أعوام 2018 و2019 و2023. كما حصلت في عام 2020 على شهادة أيزو 9001:2015 لمقراتها في هونج كونج، بينما حصل السيد سونغ هوي سي، مؤسس المجموعة ورئيسها التنفيذي، على جائزة إرنست ويونغ لرواد الأعمال عن فئة أفضل رائد أعمال وجائزة أفضل رائد أعمال في ماليزيا عام 2018.

وتقدم المجموعة خدماتها لأكثر من 20 مليون مسافر سنوياً بجهود فريق عمل يتألف من أكثر من 5 آلاف متخصص، وتحقق بلازا بريميوم نمواً عالمياً من خلال الابتكار والتميز المستمر.

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