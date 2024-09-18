أعلنت مجموعة "إم يو إف جي لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا" اليوم عن تعيين يوشي كاتسودا رئيسًا إقليميًا لمنطقة الشرق الأوسط. سيكون يوشي مسؤولاً عن جميع الأعمال والنشاطات من فرع مركز دبي المالي العالمي (DIFC) في دبي حيث تواصل "إم يو إف جي" خدمة العملاء في جميع أنحاء الشرق الأوسط مع التركيز على الابتكار والاستدامة وحلول التمويل المخصصة، والمصممة لتلبية متطلبات هذه المنطقة. وسيتسلم يوشي كاتسودا مهام عمله الجديد اعتبارًا من 20 سبتمبر 2024، وسيكون مسؤولاً أمام هيديفومي يامامورا، المدير التنفيذي الإقليمي لمجموعة "إم يو إف جي في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا".

بعد انضمامه إلى مجموعة "إم يو إف جي" منذ 25 عامًا، أصبح يوشي قائدًا محنكًا يحظى باحترام كبير ويتمتع بخبرة عريضة، حيث شغل عددًا من المناصب العليا في عدة مجالات منها ما يتعلق بالتعامل المباشر مع العملاء ومنها ما يتعلق بالمنتجات والتخطيط وذلك في بلدان ومناطق عديدة في اليابان وأوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا. وفي الآونة الأخيرة، تولى يوشي منصب رئيس مكتب الخدمات المصرفية المؤسساتية العالمية في قسم التخطيط في إدارة الأعمال المصرفية المؤسساتية والاستثمارية العالمية (GCIB) في طوكيو. وقبل ذلك أمضى ثلاث سنوات كرئيس لإدارة استراتيجية الأعمال في فرع مركز دبي المالي العالمي ما بين عامي 2018 و2021.

يحل يوشي محل يوهسوكي "ريكي" تاكاهاشي الذي قاد العمليات بنجاح في منطقة الشرق الأوسط منذ يوليو 2023.

وقال هيديفومي يامامورا، المدير التنفيذي الإقليمي في مجموعة "إم يو إف جي في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا" معلقًا: "يسعدني أن يتولى يوشي هذا المنصب لقيادة الفريق في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. تظل هذه المنطقة مركزًا عالميًا رئيسيًا لأعمال العملاء وأنا متأكد من أنه سيواصل تعزيز وتنمية نجاحاتنا هناك."

وقال يوشي كاتسودا، الرئيس الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط: “يشرفني أن أتولى هذا المنصب بعد أن أمضيت السنوات الثلاثة الماضية من مسيرتي المهنية في التعرف على هذه المنطقة. أعتقد أننا قادرون على المضي قدمًا بثبات وقوة لنعمل على تطوير وتعزيز علاقاتنا مع عملائنا الحاليين بالإضافة إلى توسيع وتنمية علاقات جديدة."

نبذة عن "إم يو إف جي"

تعتبر "ميتسوبيشي يو إف جي فاينانشال غروب إنك". (MUFG) إحدى أكبر المجموعات المالية الرائدة في العالم. يقع مقرّ المجموعة في طوكيو ويعود تاريخها إلى 360 عاماً تقريباً. ولدى "إم يو إف جي" شبكة عالمية تضمّ أكثر من 2000 مقر في أكثر من 40 بلداً. يعمل في المجموعة أكثر من 120,000 موظف وهي تقدّم خدمات تشمل الأعمال المصرفية التجارية والخدمات المصرفية الائتمانية وخدمات الأوراق المالية وبطاقات الائتمان والتمويل الاستهلاكي وإدارة الأصول والتأجير. تهدف المجموعة لكي تصبح "أكثر المجموعات المالية التي تحظى بالثقة في العالم"، وذلك من خلال التعاون الوثيق بين شركاتها العاملة وأيضاً من خلال استجابتها المرنة لكافة الاحتياجات المالية لعملائها ومن خلال خدمة المجتمع والعمل على تحقيق النمو المستدام والمشترك من أجل عالم أفضل. يتمّ تداول أسهم "إم يو إف جي" في بورصات طوكيو وناغويا ونيويورك. للاطلاع على المزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقع البنك الرائد عالميًا الذي يتمتع بقوة مالية وشبكة عالمية | MUFG EMEA

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