تعيين أليكسي جلاس كانتور مديراً تنفيذياً للشؤون الفنية لمجموعة آرت دبي

تعيين دونيا جوتوايس مديراً لمعرض آرت دبي

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مجموعة آرت دبي، الشركة الرائدة في تنظيم البرامج الثقافية في منطقة الخليج، عن إجراء تعيينين جديدين ضمن فريق الإدارة العليا فيها، وتأتي هذه التعيينات في إطار جهودها لتعزيز مكانتها في المنطقة وتوسيع نطاق حضورها الدولي. ستتولى أليكسي جلاس كانتور، المدير التنفيذي السابق لـ "آرت سبيس" في سيدني، منصب المدير التنفيذي للشؤون الفنية، حيث ستقود الرؤية والاستراتيجية الفنية للمجموعة عبر جميع منصاتها الفنية. كما ستتولى دونيا جوتوايس، رئيسة العلاقات العالمية السابقة للمعارض في "آرت بازل"، منصب مدير معرض آرت دبي. وسينضم كلاهما إلى بينيديتا جيوني وبابلو ديل فال في قيادة الشركة وبرنامجها المتنامي الذي يشمل أكثر من ثلاثين مبادرة.

ستركز أليكسي جلاس كانتور، في منصبها الجديد كمدير تنفيذي للشؤون الفنية على تطوير الشراكات وبناء المؤسسات، والتعاون بشكل وثيق مع فريق القيادة الحالي في آرت دبي وحكومة دبي لدعم البرامج الفنية المحلية وتعزيز التبادل الثقافي العالمي. كما ستتولى مسؤولية قيادة المبادرات الرائدة، بما في ذلك برامج التكليف والتطوير المهني على مدار العام، مما يعزز التعاون الدولي لمجموعة آرت دبي، ويبرز المشهد الفني الديناميكي في الخليج على الساحة العالمية، ويعزز العمل بشكل وثيق مع المؤسسات والفعاليات الثقافية الأخرى في المنطقة. تتمتع أليكسي بخبرة واسعة في الإدارة العليا، حيث شغلت منصب المدير التنفيذي لـ "آرت سبيس" بين عامي (2013 و2024)، حيث قادت عملية تجديد ضخمة بقيمة ملايين الدولارات، أسفرت عن إنشاء كيان حديث وتحويل المؤسسة التي تتخذ من سيدني مقراً لها إلى مركز عالمي للإقامات والتعاون الدولي. ومن بين إنجازاتها الفنية، تقديم مشروع "ديزاستريس" لماركو فوسيناتو في الجناح الأسترالي في بينالي البندقية التاسع والخمسين في العام 2022، والعمل كمنسقة لمعرض "إيكونترز" في آرت بازل هونغ كونغ بين عامي 2015 و2025، وتنظيم معارض كبرى مثل المشاركة في تنظيم "تصادمات متوازية: البينالي الثاني عشر للفن المعاصر في جنوب أستراليا" في العام 2012 ومعرض "UN/LEARNING AUSTRALIA" في متحف سيول للفنون في العام 2021. وستتولى أليكسي مهام منصبها الجديد اعتباراً من أبريل 2025.

وستتولى دونيا جوتوايس منصب مديرة معرض آرت دبي، الذي يعد منذ تأسيسه في العام 2007 أهم تجمع فني دولي في منطقة الخليج، ومكاناً لاكتشاف الفن من مناطق جغرافية جديدة. تتمتع دونيا بخبرة تمتد لعقدين من الزمن، حيث عاشت في أوروبا وآسيا والولايات المتحدة وعملت على نطاق واسع في عالم الفن الدولي. في العام 2005، انضمت دنيا إلى متحف الفنون التطبيقية النمساوي في فيينا، حيث نفذت مشاريع ومعارض إقليمية ودولية لتعزيز مكانة المتحف كمساحة رائدة للفن والتصميم والهندسة المعمارية. بدأت دنيا عملها في آرت بازل قبل 12 عاماً، وشقّت طريقها لتصبح رئيسة العلاقات مع المعارض العالمية، لتنضم بعد ذلك إلى مجلس إدارة آرت بازل في العام 2022، حيث كانت مسؤولة عن الإشراف على المشاركة مع المعارض في معارض آرت بازل الأربعة في جميع أنحاء العالم، وتعزيز العلاقات القائمة وبناء علاقات جديدة، إضافةً إلى تنويع ملف المعارض. كما لعبت دوراً أساسياً في إطلاق آرت بازل هونج كونج وآرت بازل باريس. بدعم من فريق آرت دبي الحالي، ستجلب خبرة دونيا العالمية ومهارات الإدارة والعلاقات مع المعارض وعالم الفن زخماً جديداً وحيوية متجددة في قيادة معرض آرت دبي إلى عقده الثالث.

وسيكون المنصبان الجديدان في دبي، حيث سيعملان إلى جانب بينيديتا جيوني، المدير التنفيذي لآرت دبي، التي ستركز على قيادة شراكات الأعمال والشركات الجديدة، وبابلو ديل فال، المدير الفني لآرت دبي، والذي سيركز بدوره على الفرص الدولية. ستقدم بينيديتا وبابلو نسخة 2025 من معرض آرت دبي، الذي سيقام في الفترة من 18 إلى 20 أبريل في مدينة جميرا، قبل أن تتولى دونيا إدارته في العام المقبل 2026.

وحول هذه التعيينات، قال بن فلويد، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة آرت دبي: "تأتي هذه التعيينات في وقت نتطلع فيه إلى توسيع نطاق حضورنا وتعزيز المشهد الثقافي في المنطقة، فإن هذين المنصبين الجديدين يشكلان تغييراً جذرياً للشركة. نؤمن بأن خبرة دونيا العميقة وفهمها للعالم الفني العالمي وتركيزها على قيادة وتطوير المعرض ستعززان من أهمية هذا الحدث الفني السنوي الرائد. بدروها، ستقدم أليكسي مزيجاً استثنائياً من الخبرات الفنية العالمية والإدارية، إلى جانب تبنيها نهجاً تطلعياً يضيف إلى هذا منصبها الجديد كمدير تنفيذي للشؤون الفنية. أنا واثق من أن مهاراتهما وخبراتهما ستتكاملان مع خبرات ببينديتا وبابلو، وأنهم معاً سيواصلون البناء على النمو الذي ميز العقد الماضي، وتوسيع تأثير مجموعة آرت دبي في عالم الفن المعاصر."

أليكسي جلاس كانتور

أليكسي جلاس كانتور هي قيّمة فنية ومناصرة للفنون، عملت في تنظيم المعارض عبر المساحات المستقلة والمتاحف والمعارض الفنية والمهرجانات منذ العام 2000.

وبصفتها مدير تنفيذي لمعرض "آرت سبيس" في سيدني (2013–2024)، أشرفت على إعادة تطوير بقيمة 19.8 مليون دولار أسترالي، مما حول المؤسسة إلى مركز متطور للإقامات والمعارض والبحوث والفن العام والتعاون الدولي. تضمنت فترة إدارتها شراكات مع قصر طوكيو (فرنسا)، قمة دكا الفنية (بنغلاديش)، ومتحف سيول للفنون (كوريا الجنوبية).

قامت أليكسي بتنسيق مشروع "ديزاستريس" لماركو فوسيناتو في الجناح الأسترالي في بينالي البندقية التاسع والخمسين (2022)، وهو عمل أدائي طويل الأمد نال استحسان النقاد. وبين عامي 2015 إلى 2025، قامت بتنظيم قسم "إيكونترز" في آرت بازل هونغ كونغ، حيث عرضت مشاريع بارزة لفنانين عالميين مثل أوول إيريزكو ودانيال بويد. تشمل معارضها الرئيسية المشاركة في تنظيم "تصادمات متوازية: البينالي الثاني عشر للفن المعاصر في أديلايد" (2012) ومعرض "UN/LEARNING AUSTRALIA" في متحف سيول للفنون (2021).

تعاونت في مشاريع مشتركة مع مؤسسات مثل بيرفورما (نيويورك)، معهد الفن المعاصر (لندن)، أوشن سبيس وتي بي أيه-21 (البندقية)، وآرت سونجي (سيول)، من بين آخرين، وقامت بتأسيس مشروع "52 فناناً 52 عملاً" على إنستغرام (2017 و2020)، الذي نُشر لاحقاً من قبل تايمز آند هدسون.

تعمل أليكسي في مجالس عدة بما في ذلك المجلس الاستشاري، ومتحف ماكاد مانيلا، ولجنة المنصة التقييمية في باربيكان. وهي خريجة جامعة نيو ساوث ويلز، حاصلة على بكالوريوس في تاريخ الفن ونظرياته (مع مرتبة الشرف).

دونيا جوتوايس

درست دونيا جوتوايس إدارة الأعمال الدولية في جامعة فيينا وفي جامعة كافوسكاري في البندقية، ودخلت عالم الفن في العام 2005 في متحف الفنون التطبيقية في فيينا، حيث عملت عن كثب مع مدير المتحف في تنفيذ مشاريع ومعارض إقليمية ودولية، مما عزز مكانة المتحف كمكان رائد للفن والتصميم والهندسة المعمارية. انضمت إلى آرت بازل في العام 2012، وعملت في بازل وهونغ كونغ قبل انتقالها إلى نيويورك في العام 2018.

تم تعيين دونيا جوتوايس كرئيسة إقليمية لعلاقات المعارض لأمريكا في آرت بازل، وكان لها دور حيوي في خدمة مجتمع المعارض لمعرض آرت بازل في ميامي بيتش، وتعزيز العلاقات الرئيسية مع المعارض في الأمريكيتين وخارجها. وخلال فترة عملها، أطلق آرت بازل معارض في هونغ كونغ وباريس، وتولت دونيا دوراً قيادياً في تطوير المبادرات العالمية. كما قامت بتعزيز الروابط مع المعارض والمقتنين في أوروبا وآسيا والولايات المتحدة، واضعة المعارض وفنانيها في صلب كل قرار.

في العام 2024، تمت ترقيتها إلى منصب جديد كمدير عالمي لعلاقات المعارض، وانضمت إلى مجلس إدارة آرت بازل، حيث كانت مسؤولة عن إدارة المشاركة مع جميع المعارض المشاركة في المعارض الأربعة لآرت بازل حول العالم.

نبذة عن مجموعة آرت دبي:

تأسست مجموعة آرت دبي في عام 2007، في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص مع مركز دبي المالي العالمي ونمت لتصبح شركة البرمجة الثقافية الأكثر خبرة في الخليج. تضم المجموعة أكثر من 30 مبادرة، بما في ذلك المعارض والمهرجانات الفنية والتصميمية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط، إلى جانب تقديم الخبرة الصناعية للمؤسسات الخاصة والحكومية، بالإضافة إلى برامج التكليف والتطوير المهني على مدار العام.

من خلال العمل بشكل وثيق مع الحكومة والشركات، تعمل مجموعة آرت دبي على تطوير وتقديم مشاريع استراتيجية طموحة طويلة الأجل لدعم نمو القطاع الثقافي في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتشمل هذه الشراكات مع هيئة الثقافة والفنون في دبي في مبادرات مثل "مقتنيات دبي"، أول مجموعة فنية مؤسسية لمدينة دبي، و"فن الأماكن العامة في دبي"، وهو برنامج تكليف متعدد السنوات في جميع أنحاء المدينة للفنانين الإماراتيين والمقيمين في دولة الإمارات. كما تشمل أيضاً برامج التعليم الثقافي الأكثر شمولاً في مدارس دولة الإمارات والتي طُوِّرت بالشراكة مع مجموعة "أي.أر.أم القابضة"، وبرنامج "كامبوس آرت دبي"، الذي يدعم الجيل القادم من القادة الثقافيين عبر التدريب المهني والتطوير والإرشاد.

تشمل المبادرات الرئيسية للمجموعة: "آرت دبي" أهم معرض فني عالمي في الشرق الأوسط، و"داون تاون ديزاين"، معرض التصميم الرائد في المنطقة مع التركيز على التصاميم عالية الجودة والراقية، و"أسبوع دبي للتصميم"، أكبر حدث للتصميم في المنطقة، و"ابتكارات للبشرية"، أكبر تجمع عالمي للأكاديميين، مخصص لمعالجة التحديات الاجتماعية والبيئية، بالإضافة إلى إيديشنز، أول معرض للفنون والتصاميم ذات الإصدار المحدود في الشرق الأوسط.

نبذة عن معرض آرت دبي:

تأسس معرض آرت دبي في عام 2007، ويعد أكبر تجمع فني عالمي في منطقة الشرق الأوسط. وبصفته محفزاً للنمو السريع في المشهد الفني والاقتصاد الإبداعي في المنطقة، يقدم المعرض منصة بارزة لاستكشاف الفن، والتعلم، والتبادل الثقافي، مع دعم المعارض والفنانين من المناطق الجغرافية الأقل تمثيلاً.

يُسلط معرض آرت دبي الضوء سنوياً على نحو 120 معرضاً للفن المعاصر والحديث والرقمي من أكثر من 40 دولة. كما يضم البرنامج معارض، وتكليفات فنية، وبرنامجاً تعليمياً طموحاً، وأكبر برامج المحاضرات والمؤتمرات مقارنة بأي معرض فني عالمي، بما في ذلك منتدى الفن العالمي والقمة الرقمية السنوية.

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