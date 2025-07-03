دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مجموعة اينوك، الشركة العالمية الرائدة والمتكاملة في مجال الطاقة، عن تعيين حسين سلطان لوتاه رئيساً تنفيذياً بالإنابة لمجموعة اينوك، وذلك في إطار التزام المجموعة بالارتقاء بمستقبل الطاقة ودعم خطط دبي الطموحة لتنويع الاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة.

ويأتي تعيين حسين سلطان لوتاه خلفاً لسيف حميد الفلاسي الذي أسهم بدورٍ هام في تطوير قطاعات أعمال مجموعة اينوك وتوسعة عملياتها على مدار السنوات العشر الماضية.

بهذه المناسبة، قال حسين سلطان لوتاه، الرئيس التنفيذي بالإنابة لمجموعة اينوك: "تقف مجموعة اينوك اليوم في طليعة الجهود الرامية إلى بناء مستقبل أكثر استدامة لقطاع الطاقة في دولة الإمارات والمنطقة. ويشرّفني أن أتولى هذا المنصب الذي يخولني بأن أكون جزءاً من مسيرة نجاح المجموعة، وأتطلع إلى العمل جنباً إلى جنب مع نخبة القيادات والخبرات في اينوك للمضي قدماً في مسيرتها الحافلة بالابتكار والتميز."

ويمتلك حسين سلطان لوتاه خبرةً قيادية تمتد لأكثر من ثلاثة عقود في قطاع النفط والغاز، تشمل مجالات الموارد المالية والاستراتيجيات التجارية وإدارة المشاريع وتطوير الكفاءات. وقد شغل خلال مسيرته المهنية عدداً من المناصب القيادية في القطاع، قاد فيها العمليات وأسهم بشكل ملموس في تعزيز جهود التوطين وتطوير رأس المال البشري.

نبذة عن مجموعة اينوك

شركة بترول الإمارات الوطنية ’اينوك‘ هي مجموعة متكاملة ورائدة في مجال النفط والغاز ومساهم بارز في قطاع الطاقة العالمي. تلعب اينوك، المملوكة بالكامل لحكومة دبي، دوراً محورياً في كافة مراحل سلسلة القيمة في مجال الطاقة. وتندرج العمليات التشغيلية للمجموعة ضمن عدة قطاعات هي الاستكشاف والإنتاج، والتكرير، والإمداد، والتجارة والتصنيع، ومنشآت التخزين، وأعمال التجزئة والتوزيع، ووقود الطائرات والمنتجات النفطية للاستخدامات التجارية والصناعية. كما تتضمن الأعمال غير النفطية للمجموعة كلاً من خدمات السيارات، وخدمات البيع بالتجزئة، إضافة إلى حلول تطوير المشاريع المتكاملة. ومن خلال محفظة عملياتها المتكاملة وموظفيها البالغ عددهم أكثر من 12500 موظف، تقدّم اينوك خدمات رائدة لآلاف العملاء في أكثر من ستين سوقاً، مع الالتزام بتزويدهم بأعلى معايير الخدمة، وتوفير أحدث الابتكارات التقنية وأفضل الممارسات العملية لدعم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

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