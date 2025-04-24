دبي، الإما ارت العربية المتحدة: أعلن مجلس إدارة شركة أ ارمكس (سوق دبي المالي: )ARMX، المزود العالمي ال ارئد لحلول النقل والخدمات اللوجستية المتكاملة، عن قبوله استقالة السيد عثمان الجده، الرئيس التنفيذي للمجموعة، لأسباب شخصية، وتعيين السيد نيكولاس سيبويه، الرئيس المالي التنفيذي، رئيساً تنفيذياً للمجموعة بالإنابة، وذلك اعتبا اًر من 24 أبريل .2025

وقال سعادة السيد محمد جمعة الشامسي، رئيس مجلس إدارة أرامكس:"بالنيابة عن مجلس الإدارة، أود أن أتقدم بجزيل الشكر لعثمان على الت ازمه الاستثنائي تجاه أ ارمكس خلال 31 عاماً من الخدمة. لقد كان لقيادته وتفانيه وإيمانه ال ارسخ بقد ارت الشركة دوٌر محوري في بناء أ ارمكس لتصبح شركة لوجستية عالمية. وقد قبل المجلس استقالته بتقدير عميق واحت ارم كبير للإرث الذي يتركه خلفه."

وأضاف:"ولضمان انتقال سلس في القيادة، قمنا بتعيين السيد نيكولاس سيبويه، الرئيس المالي التنفيذي، رئيساً تنفيذياً للمجموعة بالإنابة اعتبا اًر من 24 أبريل .2025 انضم نيكولاس إلى أ ارمكس في يناير 2022 ويتمتع بخبرة تمتد لأكثر من 30 عاماً في قطاعات الخدمات اللوجستية والشحن والنفط والغاز والطي ارن ولديه سجل حافل في قيادة الشركات نحو النمو والتحول. نحن على ثقة تامة بأن أ ارمكس ستواصل التقدم تحت قيادته بقوة ووضوح في الرؤية."

من جانبه، قال السيد عثمان الجده، الرئيس التنفيذي للمجموعة:"أود أن أشكر مجلس الإدارة وفريق العمل وكل موظف في أ ارمكس على ما حققناه معاً – بناء شركة لوجستية عالمية انطلقت من المنطقة، والابتكار عبر الحدود والبقاء دائماً أوفياء لقيمنا. أنا ممتن لكوني جزءاً من هذه الشركة الاستثنائية على مدار 31 عاماً: من بداياتي الأولى في الميدان إلى التحديات والمنعطفات التي مررنا بها، لقد نضجت جنباً إلى جنب مع أ ارمكس – ليس فقط على الصعيد المهني، بل أيضاً على الصعيد الشخصي. لدي ثقة كاملة في مستقبل أ ارمكس وفي قيادة نيكولاس سيبويه، الذي سيواصل الدفع بالشركة إلى الأمام بقوة وحرص وإحساس عميق بالمسؤولية."

وقال السيد نيكولس سيبويه، الرئيس المالي التنفيذي:"أنا ممتن لمجلس الإدارة على الثقة التي أولوني إياها، وأتطلع إلى قيادة أ ارمكس خلال هذه المرحلة الانتقالية وفي رحلتها نحو النمو. كما أود أن أعبر عن خالص تقديري لعثمان على قيادته وتوجيههاته خلال السنوات الماضية، وعلى مساهماته القّيمة في نمو وتطور الشركة."

نبذة عن أرامكس:

حققت أرامكس منذ تأسيسها في العام 1982 نمًوا سريًعا؛ لتصبح اليوم علامة تجارية رائدة في قطاع الخدمات اللوجستية والنقل تتميز بخدماتها المتخصصة وحلولها العالمية المبتكرة التي تلبي احتياجات الشركات والأفراد حول العالم. تتخذ أرامكس المدرجة في سوق دبي المالي (منذ العام )2005، من دولة الإمارات العربية المتحدة مقًرا رئيًسا لعملياتها؛ وتستفيد من موقع الدولة الذي يمّثل حلقة وصل بين الشرق والغرب .تمتد عملياتنا اليوم في أكثر من 600 مدينة فيما يزيد على الـ70 دولة في جميع أنحاء العالم، وتو ّظف أكثر من 16,000 ألف خبير متخصص في مجال النقل والشحن. وتتركز عمليات أرامكس ضمن أربع قطاعات أعمال رئيسية تضمن نطاق عمليات واسًعا ومتنوًعا، وتوفر عروض خدمات شاملة تلبي احتياجات فئات العملاء جميعها من الشركات والأفراد على حد سواء. وتشمل هذه الخدمات:

 خدمات الشحن الدولي السريع التي تتضّمن خدمات تجميع الطرود وشحنها من أرامكس "(خدمة شوب آند شيب وشركة ماي يو إس.)"

 خدمات الشحن المحلي السريع

 خدمات الشحن

 الخدمات اللوجستية وحلول سلسلة التوريد

تشكل الاستدامة ركيزة أساسية في تحقيق رؤيتنا ورسالتنا. وندرك جيًدا أن تطوير أعمالنا والمحافظة على مقومات استدامتها الفعلية يتطّلب منا توظيف كفاءاتنا الأساسية من أجل إحداث تأثير إيجابي، في إطار الت ازمنا بتطبيق مفاهيم المواطنة المؤسسية الصالحة في جميع المجتمعات التي نعمل فيها. لذا، نواصل التعاون مع المؤسسات المحلية والعالمية التي تركز على تحقيق الأهداف نفسها، بغرض الوصول إلى

مزيد من المستفيدين كل عام من خلال المباد ارت والب ارمج الموجهة والمدروسة بعناية، وبما يضمن إحداث تأثير إيجابي على المدى البعيد والمساهمة في تطوير وتنمية المجتمعات.

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