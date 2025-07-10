الإمارات العربية المتحدة، دبي : أعلنت مانيج إنجن (ManageEngine)، التابعة لمجموعة Zoho Corporation والرائدة في تقديم حلول إدارة تكنولوجيا المعلومات للمؤسسات، اليوم عن تعيين سوجوي بانيرجي مديراً إقليمياً للأعمال في دولة الإمارات، ليتولى الإشراف على مبيعات القنوات المحلية للشركة ومبادرات تطوير الأعمال، مع التركيز بشكل خاص على تلبية متطلبات إدارة تكنولوجيا المعلومات الشاملة للمؤسسات في الدولة.

يعزز تعيين بانيرجي التزام مانيج إنجن المستمر بتطوير التكنولوجيا في المنطقة، كما يتزامن مع خطوة الشركة الاستراتيجية لتسريع التوسع في دولة الإمارات لتعزيز التفاعل مع العملاء والشركاء. ونظراً للتحول الكبير في المنطقة نحو الخدمات السحابية، سجلت منتجات مانيج إنجن السحابية نمواً كبيرًا بنسبة 50% في السنة المالية 2024.

في تعليقه على الأمر قال نيرمال كومار مانوهاران، نائب الرئيس الإقليمي في مانيج إنجن: "تعد دولة الإمارات ثاني أكبر سوق لنا في الشرق الأوسط، وتولي بانيرجي قيادة أعمالنا هنا خطوة استراتيجية ضمن خططنا طويلة الأمد في المنطقة. ولا شك في إن خبرته في مبيعات تقنية المعلومات المؤسسية، إلى جانب إمكاناته القيادية البارزة في مختلف الأسواق تجعله الشخص المثالي لقيادة نمونا في الإمارات. وسيعمل بانيرجي عن كثب مع عملائنا وشركائنا مما يمكننا من تقديم الدعم المحلي بمزيد من السرعة ويتيح إقامة علاقات أقوى."

المهام والمسؤوليات

يمتلك بانيرجي أكثر من عشرين عامًا من الخبرة في قطاع تكنولوجيا المعلومات حيث قضى معظمها في قيادة المبيعات وتطوير الأعمال في مانيج إنجن. وقد شغل عدة مناصب قيادية خلال فترة عمله في الشركة، بما في ذلك منصب المدير المشارك للمبيعات وأعمال قنوات التوزيع.

وتشمل أولوياته الرئيسية ما يلي:

تمكين الشركاء من خلال توفير الموارد والتدريب لتعزيز نموذج الأعمال القائم على قنوات التوزيع.

توسع فريق المبيعات والاستثمار في المواهب المحلية لدعم أهداف الأعمال طويلة الأمد .

تعزيز منظومة شركاء القنوات .

دعم الابتكار وتقديم حلول تلبي التحديات والفرص الفريدة في هذه السوق الديناميكية.

منج الأولوية لاحتياجات العملاء من خلال تقديم الحلول والدعم المتخصصين .

ومن جانبه قال بانيرجي: "يشرفني أن أتولى هذا المنصب واتطلع للعمل مع فرق العمل المتميزة وشركائنا في جميع أنحاء دولة الإمارات، والتي تعد مركزًا للتحول الرقمي، وسنعمل معاً على تسريع مسيرة مانيج إنجن لرسم ملامح مستقبل تكنولوجيا المعلومات المؤسسية. وبفضل أساسنا المتين سيكون بوسعنا تجاوز التحديات وتحقيق إنجازات جديدة، فكل تحدٍّ نواجهه هو فرصة لتقديم الأفضل لعملائنا وللقطاع ككل."

نبذة عن «مانيج إنجن» (ManageEngine)

«مانيج إنجن» (ManageEngine) هي شركة تابعة لمجموعة «زوهو» (Zoho Corporation)، وهي شركة رائدة في توفير حلول إدارة تكنولوجيا المعلومات للمؤسسات حول العالم. بفضل منصة إدارة المؤسسات الرقمية القوية والمرنة والمدعومة بالذكاء الاصطناعي، تساعد الشركات على إنجاز أعمالها من أي مكان وفي أي وقت، بشكل أفضل وأكثر أمانًا وسرعة. لمعرفة المزيد، تفضل بزيارة www.manageengine.com

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