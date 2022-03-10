عينت مجموعة ماريوت الدولية أندرياس ويسدورف في منصب المدير العام الجديد لإدارة أربعة فنادق وقاعة الراية الشهيرة و المتميزة للمناسبات في دولة الكويت. بفضل خبرته القيادية في مجال الضيافة و التي تمتد لأكثر من 30 عامًا في إدارة الفنادق الدولية ، يتمتع ويسدورف بخبرة واسعة اكتسبها خلال عمله في مستويات متعدد في مؤسسة ماريوت العالمية.

بدأ أندرياس ، والذي يحمل الجنسية الألمانية ، مشواره المهني في مجال الضيافة في عام 1988 كمتدرب في هيلتون ، وتخرج لاحقا في عام 1993 من IMHI ، المشترك مع برنامج Cornell / ESSEC وحصل على درجة الماجستير في مجال إدارة الضيافة.

بدأ مشواره المهني مع ماريوت في فرانكفورت كمدير للأغذية والمشروبات وانتقل بعد ذلك إلى فندق ماريوت القاهرة في عام 1999 ليتولى نفس المنصب. تبع ذلك دور قيادي في فندق رينيسانس الإسكندرية في عام 2001 حيث شغل منصب المدير العام ، ومن ثم انضم إلى مكتب الشرق الأوسط وأفريقيا في دبي كمدير إقليمي للعمليات في المجموعة و لـمدة ست سنوات مميزة. و في عام 2010 ، انتقل أندرياس إلى المقر الرئيسي لشركة ماريوت الدولية في بيثيسدا بصفته نائب رئيس العمليات مساهما في دعم إعادة ابتكار الخدمات المتكاملة للعلامات التجارية لماريوت مثل جي دابليو ماريوت و رينيسانس.

ثم عاد بعد ذلك إلى الشرق الأوسط في عام 2014 كمدير عام لفندق ماريوت ماركيز الدوحة ، سانت ريجيس ، فندق دبليو و ويستن الحبتور سيتي في دبي ، وكذلك افتتاح منتجع ماريوت نخلة جميرا ، وأخيرا الى سانت ريجيس العاصمة الكبرى بالقاهرة في جمهورية مصر العربية.

حصل أندرياس على العديد من الجوائز على مر السنين ، مثل جائزة أفضل مدير عام للعام ، و جائزة المدير العام للتميز في القيادة ، وجائزة أفضل فندق للعام ، هذا بجانب قيادته لمجالس أعمال ماريوت للشرق الأوسط و أفريقيا لمدة 5 سنوات ، كل هذا و إن دل يدل على مدى تفانيه و التزامه و تميزه في مجال صناعة الضيافة.

وأعرب ويسدورف عن مدى سعادته بمواصلة مشواره المهني في إدارة فنادق ماريوت الشهيرة وذات السمعة والمكانة الرائدة في مجال الضيافة في دولة الكويت ، بجانب اشرافه على افتتاح شقق ماريوت الفندقية التي طال انتظارها و أيضا إعادة افتتاح فندق جي دبليو ماريوت بحلته الجديدة بعد عامين من أعمال التجديد الكاملة و الذي من المقرر افتتاحه في وقت لاحق من هذا العام 2022.

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لمحة حول ماريوت الدولية

يقع مقر شركة ماريوت الدولية المدرجة في بورصة ناسداك تحت رمز NASDAQ:MAR)) في بيثيسدا بولاية ميريلاند في الولايات المتحدة الأمريكية وتمتلك أكثر من 7,000 وجهة سياحية تعمل تحت شعار علاماتها التجارية البالغ عددها 30 في أكثر 130 دولة ومنطقة. تدير ماريوت العديد من الفنادق وتتمتع بحق منح الامتيازات والتراخيص لتطوير واستثمار منتجعات الشقق الفندقية حول العالم. وتوفر الشركة اليوم برنامج ولاء "Marriott Bonvoy" الجديد الذي اعتمدته بديلاً عن برنامج "مكافآت ماريوت"، و"مكافآت الريتز- كارلتون"، و"ضيف ستاروود المفضل" (SPG).

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: www.marriott.com، ولآخر أخبار الشركة، يرجى زيارة: www.marriottnewscenter.com كما يمكنكم التواصل معنا عبر : فيسبوك، وmarriothotels@ على تويتر وإنستاجرام.