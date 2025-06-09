دبي – أعلنت شركة مارش الرائدة عالمياً في مجال وساطات التأمين واستشارات المخاطر المؤسسية والتابعة لمجموعة مارش ماكلينان، وهي مجموعة تجارية مدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز MMC، عن تعيين أديتيا خانا في منصب مدير الطاقة والكهرباء في مارش الشرق الأوسط اعتباراً من 1 يوليو 2025. وسيعمل السيد خانا من مقر عمله في دبي، تحت إشراف كلّ من جاراف بهاتناجار، الرئيس ورئيس قسم التخصصات في مارش الهند والشرق الأوسط وأفريقيا؛ وإيمي بارنز، الرئيسة العالمية للطاقة والكهرباء لدى شركة مارش سبيشالتي.

ويتولى السيد خانا من خلال منصبه الجديد مسؤولية التوجيه الاستراتيجي لممارسات الشركة في مجال الطاقة والكهرباء على امتداد منطقة الشرق الأوسط، ويتعاون بشكل وثيق مع شبكة مارش العالمية والإقليمية من مستشاري الطاقة والكهرباء المتخصصين ومهندسي المخاطر والوسطاء لدعم العملاء في فهم المخاطر وقياسها وإدارتها.

ويتمتع السيد خانا بخبرة تزيد على 16 عاماً في قطاع الطاقة من خلال عمله في الهند والمملكة المتحدة والشرق الأوسط، حيث انضم إلى شركة مارش في عام 2009، وشغل منصب الرئيس التنفيذي لشؤون العملاء في قطاع الطاقة والكهرباء في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا منذ عام 2022. كما يتميز بسجل حافل في إدارة مخاطر الطاقة واسعة النطاق، وتقديم النتائج المركبة للتوظيف الهيكلي لأبرز عملاء الشركة.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قالت السيدة إيمي بارنز: "يشهد قطاع الطاقة العالمي تحولات كبيرة في السياسات في ضوء التوترات الجيوسياسية والمخاوف المتزايدة حول أمن الطاقة. وتسهم خبرة خانا الواسعة وسجله الحافل بالإنجازات في قطاع الطاقة العالمي بدورٍ رئيسي في مساعينا لتعزيز خدماتنا ودعم عملائنا في ظل مشهد الطاقة المتطور في هذه المنطقة الحيوية".

وبدوره، قال السيد خانا: "يشرفني أن أتولى هذا المنصب وأقود فريق مارش للطاقة والكهرباء في منطقة الشرق الأوسط، التي تتميز بمكانة رائدة في مجال تحول الطاقة وتطوير حلول مبتكرة للجيل القادم. وأتطلع إلى التعاون مع زملائنا لتزويد عملائنا بحلول مصممة خصيصاً لتجاوز التحديات التي يواجهونها".

حول شركة مارش

شركة مارش هي واحدةٌ من الأسماء العالمية الرائدة في مجال وساطات التأمين واستشارات المخاطر المؤسسية، كما أنها تابعة لمجموعة مارش ماكلينان، الرائدة في مجال إدارة المخاطر والاستراتيجية والموارد البشرية والمدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز (MCM). وتقدم مجموعة مارش ماك لينان المشورة والإرشاد للعملاء في 130 دولة من خلال أربع شركات، هي مارش وجاي كاربنتر وميرسر وأوليفر وايمان. وتستفيد المجموعة من إيراداتها السنوية التي تزيد على 24 مليار دولار أمريكي وخبرة كوادرها المكونة من أكثر من 90 ألف موظف، لمساعدة عملائها على اتخاذ قراراتهم بثقة والنجاح من خلال تقديم رؤى استراتيجية فعّالة.

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