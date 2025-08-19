

- تعيين فريق إداري جديد في المملكة العربية السعودية لدفع عجلة نمو لينوفو في المملكة

- تأكيد موقع مقرها الإقليمي في برج المجدول، أحد أبرز مباني ومراكز الابتكار المتنامية في الرياض

الرياض: أعلنت لينوفو اليوم عن تعيين فريق الإدارة التنفيذي في المملكة العربية السعودية، والذي يُمثل إنجازاً هاماً في استراتيجية الشركة الرامية للنمو الإقليمي وخططها لإنشاء مقرها الإقليمي في الرياض. ويُبرز المقر الإقليمي الذي يقع في برج المجدول الشهير، التزام لينوفو طويل الأمد بدعم رؤية السعودية 2030 ودفع عجلة التحول الرقمي وتنويع الاقتصاد في المملكة.

ويُشكّل هذا الإعلان جزءاً من تعاون لينوفو الاستراتيجي مع شركة "آلات"، المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، بهدف تسريع عملية التحوّل المستمر لشركة لينوفو وتوسيع حضورها العالمي في قطاع التصنيع. ووضعت لينوفو و"آلات" في إطار هذا التعاون حجر الأساس في فبراير 2025 لمنشأة تصنيع متطورة بمساحة 200 ألف متر مربع في منطقة (Riyadh Integrated)، والتي تُديرها المنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة (SILZ)، ومن المتوقع أن تبدأ بإنتاج ملايين المنتجات "المصنوعة في السعودية" بحلول عام 2026.

وتُواصل لينوفو بالتوازي مع ذلك خططها لإنشاء مقرها الإقليمي في الرياض. وسيدعم هذا المقر استراتيجية لينوفو الإقليمية الأوسع، بما في ذلك استثماراتها في مساحة رائدة للبيع بالتجزئة ومركز خدمة عملاء مميز وأنشطة البحث والتطوير والتسويق والشراكات الاستراتيجية في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية. وسيقع المقر الرئيسي في برج المجدول المرموق الذي يضم بالفعل عدداً من الشركات التابعة لصندوق الاستثمارات العامة والجهات الحكومية والشركات التقنية.

تعيينات استراتيجية لدفع عجلة النمو الإقليمي

عيّنت لينوفو لورانس يو رئيساً للمقر الإقليمي، وجيوفاني دي فيليبو نائباً للرئيس ومديراً عاماً لشركة لينوفو السعودية، وزوران رادوميلو رئيساً تنفيذياً للتقنية في لينوفو السعودية.

لعب السيد لورانس يو، الذي عمل لدى لينوفو لمدة 15 عاماً، دوراً محورياً في إتمام شراكة لينوفو الاستراتيجية مع "آلات"

كما كان له إسهام كبير في تخطيط موقع التصنيع بالرياض. وشغل السيد يو سابقاً منصب المدير العام لشركة لينوفو لحلول البيع بالتجزئة عالمياً وقاد القسم إلى تحقيق أداء قياسي، محققاً نمواً سنوياً بالإيرادات بنسبة 40%على مدى خمس سنوات. وحصل القسم بقيادته أيضاً على جائزة Edison المرموقة للتقنيات التجارية، وهي المرة الثانية فقط في تاريخ لينوفو. كما عمل السيد يو، الحاصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من كلية هارفارد للأعمال، بشكل وثيق مع رئيس مجلس إدارة لينوفو والرئيس التنفيذي خلال فترة تحول الشركة، حيث أسهم في إتمام صفقات استراتيجية رئيسية للشركة وتعزيز توسعها العالمي. ويشرف في منصبه الحالي على المقر الإقليمي لشركة لينوفو وإنجازات التصنيع البارزة، ليوسّع بصمة الشركة بما يتماشى مع الطموحات الصناعية والرقمية لدى المملكة العربية السعودية.

سيتولى السيد دي فيليبو مسؤولية جميع وحدات الأعمال في لينوفو السعودية، بما في ذلك مجموعة الأجهزة الذكية (IDG) ومجموعة حلول البنية التحتية (ISG) ومجموعة الحلول والخدمات (SSG). ويمتلك سجل حافل من النجاحات كرئيس لمجموعة حلول البنية التحتية في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، حيث عزز نمو حصة الشركة في السوق من 6% إلى 14%. وسيقود السيد دي فيليبو استراتيجية النمو السريع لشركة لينوفو في المملكة، معززاً بذلك أوجه التآزر بين أقسام أعمال الشركة ومطوراً بذلك هيكل المبيعات الإقليمي للشركة.

يتمتع السيد رادوميلو بخبرة تزيد عن 25 عاماً في مجال قيادة المسيرة التقنية للشركات العالمية، وهو ما ينعكس إيجاباً على منصبه كرئيس تنفيذي للتقنية. وتشمل خبرته الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية وحلول البرمجيات، مع التركيز بشكل خاص على الأسواق الناشئة. وقبل انضمامه إلى لينوفو، شغل منصب رئيس الأسواق الناشئة العالمية في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب أمريكا اللاتينية في شركة IFS المتخصصة في الذكاء الاصطناعي الصناعي والبرمجيات، مما ساهم في نمو قيمة الشركة من مليار دولار أمريكي إلى 10 مليارات دولار أمريكي. وسيقود السيد رادوميلو في لينوفو السعودية استراتيجيات التسويق الخاصة بكل قطاع من القطاعات الرئيسية، وتشمل الجهات الحكومية والطاقة والاتصالات والمدن الذكية والخدمات المالية.

إنشاء مركز إقليمي للابتكار والتصنيع

تتزامن هذه التعيينات القيادية مع خطط لينوفو لإنشاء مقر إقليمي لها في الرياض. وسيقع المقر الرئيسي الإقليمي في برج المجدول بالرياض والذي يشتهر بهندسته المعمارية المميزة وبنيته التحتية المتطورة، ويعكس التزام لينوفو بالتميز التشغيلي والابتكار. ويضم برج المجدول العديد من الشركات التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، بالإضافة إلى وزارة الصناعة والثروة المعدنية، مما يضع لينوفو في قلب مشهد الابتكار والتحول الصناعي في المملكة العربية السعودية. ولا يقتصر دور المقر الرئيسي على تعزيز القدرات التشغيلية لشركة لينوفو في المملكة فحسب، بل يعزز أيضاً التزامها برؤية السعودية 2030 من خلال تعزيز الابتكار والتعاون والقيادة الإقليمية من موقع مركزي مهيأ للمستقبل.

قال مات دوبرودزيج، نائب الرئيس الأول ورئيس لينوفو في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا: "يُمثل اختيار برج المجدول كموقع مستقبلي للمقر الإقليمي لشركة لينوفو إلى جانب تعيين فريقنا الإداري التنفيذي الجديد في المملكة العربية السعودية ومقرها الرئيسي، إنجازاً بارزاً في استراتيجيتنا الإقليمية. ونفخر عبر شراكتنا الاستراتيجية مع آلات واستثمارنا في التصنيع المتطور بمساهمتنا في رؤية السعودية 2030 من خلال دعم التنوع الصناعي وتسريع التحول الرقمي وتمكين النمو الاقتصادي المستدام. ومن المتوقع أن تُسهم مبادراتنا في المملكة العربية السعودية، بما فيها المقر الرئيسي ومساحة التجزئة الواسعة ومنشأة التصنيع في الرياض، بما يصل إلى 10 مليارات دولار أمريكي في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بحلول عام 2030، مما يُعزز التزامنا بالتنمية طويلة الأمد في المملكة".

