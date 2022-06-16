يجلب هذا التعيين خبرةً واسعةً في مجال العمليات الرقمية والمادية للبيع بالتجزئة لهذه المنطقة الرئيسية بالنسبة للشركة

سان فرانسيسكو - أعلنت اليوم شركة "ليفي شتراوس آند كو" (المُدرجة في بورصة نيويورك تحت الرّمز NYSE:LEVI) عن تعيين قائدةٍ جديدةٍ في مؤسستها التجارية. إذ تم تعيين السيدة أميشا جاين في منصب نائبة الرئيس الأولى الجديدة للشركة والمديرة الإدارية لمنطقة جنوب آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا.

هذا وستتولى السيدة أميشا قيادة عمليات الشركة في منطقة جنوب آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا وستضمن مواصلة هذه المنطقة تعزيز توسّع الشركة ونموّها، ما يساهم بنجاحها في قارة آسيا وجميع أنحاء العالم.

وتُضيف أميشا إلى دورها في الشركة الخبرة الواسعة التي اكتسبتها على مدى أكثر من 20 عاماً من العمل في قطاعات عدّة، بما في ذلك العمليات الرقمية والمادية للبيع بالتجزئة، والسلع الاستهلاكية والتكنولوجيا، إلى جانب السجل الحافل بالنجاح في قيادة مبادرات النمو والتحول المربحة والمستدامة في شركات محليّة ومتعددة الجنسيات في الهند.

وفي الآونة الأخيرة، شغلت السيدة جاين منصب الرئيسة التنفيذية لشركة "زيفامي"، وهي العلامة التجارية والمنصة الأولى في الهند للملابس الداخلية الحميمة، حيث كانت قائدةً اشتهرت بإحداث تغيير جذري وخبيرةً تحوّليةً. وخلال فترة عملها هناك، استطاعت توسيع نطاق الأعمال تسع مرات في غضون ثلاث سنوات قبل أن تستحوذ شركة "ريلاينس جروب" على الشركة عام 2020.

تجدر الإشارة إلى أنّ أميشا حائزة على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من المعهد الأوربي لإدارة الاعمال "إنسياد" ودرجة الماجستير في الهندسة الكهربائية من جامعة تكساس في أرلينغتون. وكانت قد بدأت حياتها المهنية كمهندسة في شركة "موتورولا". وشغلت مناصب في وظائف متعددة، بما في ذلك المبيعات، والعمليات، والاستراتيجيات في مؤسسات مثل "ميك كينزي آند كومباني"، و"نايك"، و"أرفيد جروب".

وقال سيث إيليسون، نائب الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في شركة "ليفي شتراوس آند كو"، في هذا السياق: " يسعدنا أن نستقبل هذه القائدة النشيطة التي أثبتت جدارتها في شركتنا. تُشكّل السنوات التي توّلت خلالها أميشا قيادة أعمال

التجزئة الرقمية والمادية، وسجلها الحافل في تحقيق النتائج مع التواصل مع المستهلكين، وشغفها بالابتكار مزيجاً من شأنه أن يُهيّئ منطقة جنوب آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا لتحقيق نمو متسارع ".

من جانبها، قالت أميشا جاين، نائبة الرئيس الأولى والمديرة الإدارية لمنطقة جنوب آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا في شركة "ليفي شتراوس آند كو"، في هذا السّياق: "أنا متحمسةٌ للانضمام إلى ’ليفي شتراوس آند كو‘ وعلامة ’ليفي‘ التجارية التي لطالما أعجبت بها كمستهلكةٍ وقائدة أعمال. لقد قام الفريق برحلة مذهلة حتى الآن، ويسعدني أن أكون جزءاً من هذه المجموعة الشغوفة وذات الأداء العالي. معاً، سنسعى جاهدين للارتقاء بالعلامة التجارية إلى مستويات أعلى في المنطقة".

تجدر الإشارة إلى أنّ السيدة جاين تشغل هذا المنصب في أعقاب انتقال سانجيف موهانتي لتولّي منصبٍ آخر في أواخر عام 2021. ويشغل موهانتي، نائب الرئيس الأول السابق للشركة والمدير الإداري للشركة في منطقة جنوب آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا، حالياً منصب نائب الرئيس الأول لشركة "ليفي شتراوس آند كو" والمدير الإداري لمنطقة الولايات المتحدة وكندا.

#بياناتشركات

- انتهى -

لمحة عن "ليفي شتراوس آند كو"

تُعدّ "ليفي شتراوس آند كو" إحدى أكبر الشركات العالمية ذات العلامات التجارية في مجال الملابس وهي شركة رائدة عالمياً في مجال ملابس الجينز. وتُصمّم الشركة وتسوّق الجينز والملابس غير الرسمية والإكسسوارات التابعة لها للرجال والنساء والأطفال تحت العلامات التجارية "ليفيز"، و"سيغنتشر باي ليفي شتراوس آند كو"، و"دينيزن"، و"دوكرز"، و"بييوند يوغا". وتُباع منتجاتها في أكثر من 110 بلدان حول العالم من خلال سلاسل محلات التجزئة، والمتاجر الكبرى، والمواقع عبر شبكة الإنترنت، وحضور عالمي من خلال ما يقرب من 3100 متجر تجزئة، ومتجر ضمن المتجر. وقد أبلغت "ليفي شتراوس آند كو" عن إيرادات صافية قدرها 5.8 مليار دولار أمريكي للسنة المالية 2021. للحصول على المزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الرابط الإلكتروني التالي: http://levistrauss.com، وللحصول على الأخبار والإعلانات المالية، يُرجى زيارة الرابط الإلكتروني التالي: http://investors.levistrauss.com.

للاتصال:

أودري وونغ

"ليفي شتراوس آند كو"

هاتف: 6590032502

البريد الالكتروني: Mwong2@levi.com

أو

ريتيش داسغوبتا

"زينو جروب"

هاتف: 919870247298

البريد الالكتروني: ritish.gupta@zenogroup.com