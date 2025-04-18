عُيّن لويس مونريال مؤخراً مديراً لمبيعات الشرق الأوسط في مجموعة لوفتهانزا للطيران، وذلك اعتبارًا من 1 أبريل 5202، حيث سيتولى، انطلاقًا من مقره في دبي، إدارة المبيعات والأنشطة التجارية، وتنسيق وإدارة تمثيل لوفتهانزا، والخطوط الجوية النمساوية، والخطوط الجوية السويسرية، وخطوط بروكسل الجوية، وإديلويز، ويورو وينجز في منطقة الشرق الأوسط الكبرى التي تضم 16 دولة؛ تشمل: أسواق الخليج، وتركيا، ومنطقة الشام، والعراق، وإيران، وباكستان. وسيرفع لويس مونريال تقاريره إلى جوليا هيلينبراند، نائب رئيس المبيعات في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا بمجموعة لوفتهانزا. وسيخلف مونريال سيركان جيرجن، الذي تولى منصباً جديداً في المقر الرئيسي لمجموعة لوفتهانزا في العاصمة فرانكفورت.

وسيعمل لويس مونريال وفريقه بالمنطقة على تعزيز حضور شركات الطيران التابعة لمجموعة لوفتهانزا، بما في ذلك التعاون المستقبلي مع شركة الطيران الجديدة إيتا، وذلك سعياً لتطوير قنوات توزيعٍ حديثة، وتعزيز حلول الاستدامة المناسبة لتلك الأسواق.

يتمتع لويس مونريال بخبرةٍ واسعةٍ ومعرفةٍ متعمقة في إدارة شركات الطيران في العديد من الشركات العالمية. وخلال دراسته للاقتصاد في جامعة برشلونة، انضم لويس إلى لوفتهانزا متدرباً عام 1997، ثم إلى لوفتهانزا للشحن مُطوراً للأعمال عام 1999، ثم أصبح مديراً دولياً للحسابات عام 2001. وفي العام 2008، انتقل لويس مونريال إلى قسم نقل الركاب في لوفتهانزا، حيث أصبح رئيساً لتطوير الأعمال في إسبانيا والبرتغال. ومنذ العام 2012، تولى لويس مونريال مهام المبيعات في العديد من الأسواق؛ مثل: هولندا، وأسواق أمريكا الجنوبية الناطقة بالإسبانية، وأضيفت إليها بعض أسواق الخليج مؤخراً.

ولد لويس مونريال في إسبانيا ويعيش في دبي مع عائلته منذ العام 2022، وهو يحمل الماجستير في إدارة الأعمال من معهد الأعمال Instituto de Empresa (IE).

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