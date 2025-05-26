لونيت أطلقت مزايا الغاف في بداية العام الحالي لتمكين أصحاب العمل والموظفين من إدارة مكافآت نهاية الخدمة بكفاءة

أبوظبي: أعلنت لونيت، شركة إدارة استثمارات عالمية تتخذ من أبوظبي مقراً لها، اليوم عن تعيين محمد علي ياسين في منصب الرئيس التنفيذي - مزايا الغاف، شركة صناديق مكافأة نهاية الخدمة البديلة التي تسعى لتعزيز المزايا المتاحة لأصحاب العمل وموظفيهم في القطاع الخاص بدولة الإمارات.

ويمتلك محمد علي ياسين خبرة واسعة تتجاوز 27 عاماً في قطاع الخدمات المالية بدولة الإمارات. وقد شغل سابقاً العديد من المناصب الإدارية رفيعة المستوى خلال مسيرته المهنية، بما في ذلك منصب الرئيس التنفيذي لكل من "شعاع للأوراق المالية"، وشركة "أبوظبي الأول للأوراق المالية". كما شغل قبل ذلك منصب الرئيس التنفيذي للشؤون الاستراتيجية لدى "الظبي كابيتال".

وبهذه المناسبة، قال سيف فكري، الشريك الإداري بشركة لونيت: "نرحب بتعيين محمد علي ياسين في منصب الرئيس التنفيذي لشركة "مزايا الغاف" لدى لونيت. يمتلك ياسين خبرة واسعة في الأسواق المالية بالمنطقة من شأنها أن تعزز جهودنا لتوفير حلول استثمارية مبتكرة. وكلنا ثقة بأن شركتنا "مزايا الغاف" ومنتجاتنا الأخرى ستواصل تحت إدارته ايجاد الحلول لتمكين الموظفين من التخطيط بكفاءة لمستقبلهم المالي".

وكانت لونيت قد أطلقت مزايا الغاف في فبراير 2025، وذلك بهدف تمكين أصحاب العمل من توجيه مكافآت نهاية الخدمة الخاصة بموظفيهم إلى صناديق تديرها لونيت وتتيح للموظفين إمكانية الحصول على عوائد استثمارية محتملة عند انتهاء خدمتهم وتهدف إلى توفير بيئة مالية آمنة لمستقبلهم.

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