الرياض : كجزء من جهود توسعها المؤسسي؛ يسر شركة امسا للضيافة أن تعلن عن تعيين معين سرحان رئيسًا تنفيذيًا جديدًا لها. بصفته مدير فندق متمرس ذو خلفية دولية، فإن سرحان سيرفع التقارير إلى محمـد العذل، المؤسس والعضو المنتدب الحالي لشركة الضيافة السعودية الناشئة (امسا).

يتمتع معين سرحان بخبرة عالمية طويلة اكتسبها على مدار 24 عامًا في سلاسل الفنادق الرائدة، وهي خبرة تؤهله للإبداع في منصبه الجديد. وقد أثبتت مسيرته المهنية التي حصد خلالها الجوائز، قدرته على بناء وتشغيل الفنادق الكبيرة بنجاح في مواقع مختلفة، سواء داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها.

وقد علّق محـمد العذل، العضو المنتدب لشركة امسا للضيافة، قائلًا: "يسعدني انضمام مُعين إلى شركتنا المتنامية. ومع وجود العديد من المشاريع المثيرة المقبلة، بما في ذلك افتتاح الفنادق بالشراكة مع بعض العلامات التجارية الفندقية الرائدة عالميًا؛ فإننا بحاجة إلى العزيمة القيادة اللتان أظهرهما مُعين باستمرار على مدار حياته المهنية".

ومن بين المشاريع الأولية التي ستتم تحت قيادة مُعين سرحان؛ افتتاح 18 فندقًا متوسط الحجم من أكور في المدن السعودية الثانوية، بما في ذلك ميركيور خميس مشيط. وكذلك افتتاح فندق راديسون المدينة قريبًا. تهدف الشركة إلى أن تضم حافظة أعمالها 10 آلاف مفتاحًا فندقيًا بحلول عام 2034. كما سيشرف مُعين سرحان أيضًا على التعاون الأول للأكاديمية التي تم إطلاقها حديثًا بواسطة امسا للضيافة مع بعض أعرق الجامعات في المملكة العربية السعودية.

نبذة عن امسا للضيافة:

امسا للضيافة هي أول شركة ناشئة سعودية تعيد تعريف صناعة الضيافة، ولا سيما الضيافة العربية. ينصب تركيز المجموعة على تجسيد واستحضار تقاليد الأجداد العربية الأصيلة للكرم والترحيب الحار بعالم اليوم. تبحث الشركة مع شركائها عن حلول للتحديات والفرص التي لا حصر لها في صناعة الفنادق اليوم.

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