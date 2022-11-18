دبي، الإمارات: أعلنت شركة "كي بي إم جي لوار جلف"، التي تشمل مكاتب "كي بي إم جي" في دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان، اليوم عن تعيين إيميليو بيرا رئيساً تنفيذياً جديداً للشركة، اعتباراً من 1 يناير 2023، خلفاً للسيد نادر حفّار الذي استقال من الشركة بعد 5 سنوات من توليه منصب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي. وسيبقى السيد حفار في منصبه حتى 31 ديسمبر 2022 لضمان استمرارية تقديم الخدمات لعملاء كي بي إم جي وسير عمل موظفيها ودعم الانتقال السلس خلال هذه الفترة.

انتُخِب السيد بيرا لمنصب الرئيس التنفيذي وفق عملية انتخابات صارمة أدارتها لجنة مستقلة للحوكمة مكونة من أعضاء من مجلس إدارة شركة "كي بي إم جي لوار جلف" وبدعم استشاري من شركة المحاماة الدولية الرائدة "فريشفيلدز بروكهاوس ديرينجر"، واختتمت العملية بتصويت أجراه الشركاء في رأس مال الشركة لاختيار مرشحهم.

ويتمتّع السيد بيرا بخبرة مهنية طويلة تزيد عن 30 عاماً في الخدمات المهنية والعمل مع الشركات العالمية، وكان قد انضمّ إلى صفوف شركة "كي بي إم جي لوار جلف" عام 2016، ويشغل حالياً منصب رئيس قسم الضرائب بالإنابة، وقد ترأّس سابقاً قسم التدقيق المالي في الشركة. وخلال فترة قيادته لقسم التدقيق المالي، أشرف على التحوّل الشامل الذي خاضته الشركة، محدثاً نقلة نوعية في خدمات التدقيق المالي خلال فترة زمنية قصيرة نسبياً. ونجح في اجتياز الكثير من العقبات في إحدى أصعب المراحل التي شهدها القطاع، وفي ضوء العبء الذي تسببت به الجائحة العالمية وما أسفرت عنه من تحديات اقتصادية. وكان السيّد بيرا أيضاً الشريك المسؤول عن قيادة أعمال للتدقيق لأهم عملاء الشركة من كبرى الشركات من القطاعين العام والخاص في دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان. وفي ظل منصبه كرئيس قسم الضرائب بالإنابة، ساهم السيد بيرا بدور فاعل في توسيع الأعمال لمواكبة توجهات الأسواق الحالية وتحسين الربحية، مما أثمر عن قسم الضرائب قد تخطى أهداف الربحية المقررة لشهر أكتوبر للسنة المالية 2023.

وفي هذه المناسبة، قال إيميليو بيرا، الرئيس التنفيذي المُنتخب الجديد: "شهدت شركة ’كي بي إم جي لوار جلف‘ نمواً كبيراً وتحوّلاً بالغاً خلال السنوات الخمس الماضية. إن قاعدة عملائنا القوية التي تضم مؤسسات كبرى هي خير شهادةً على مستوى الثقة التي تحظى بها العلامة التجارية لشركة كي بي إم جي. وامتداداً لهذا السجل القويّ، نواصل رحلتنا نحو ترسيخ مكانة الشركة لتصبح الأكثر ثقة وجدارة بالنسبة لعملائنا، ونفتخر بتوفير حلول وخدمات التدقيق والضرائب والاستشارات لأكبر الشركات الخاصة ومؤسسات القطاع العام والهيئات الحكومية في دولة الإمارات وسلطنة عُمان. ومن خلال استثمارنا المكثّف في تطوير مهارات موظفينا وترقية بنيتنا التحتية واعتماد أحدث التقنيات، أصبح فريقنا المتميز من الخبراء الذين يتمتعون بمهارات ومؤهلات على أعلى مستوى جاهزين تماماً لتلبية الطلب المتزايد في المنطقة على خدمات الاستشارات عالية الجودة".

وأضاف: "يشرّفني أن يتم انتخابي لمنصب الرئيس التنفيذي وأودّ أن انتهز هذه الفرصة لأتوجه بالشكر لزملائي على ثقتهم الغالية، وأن أعبر عن صادق امتناني وتقديري للسيد نادر لقيادته الشركة في أصعب المراحل الاقتصادية، بما في ذلك مواجهة تحديات جائحة كورونا، فضلاً عن تركيزه الدائم على الاستثمار في موظفينا باعتبارهم على رأس أولويات الشركة. وأتطلّع للعمل معه خلال الأسابيع القليلة المقبلة لتسهيل عملية الانتقال السلس ومواصلة ما قدّمه من إنجازات استثنائية خلال مسيرة عمله. سوف أعمل كذلك مع شركائنا وشركة كي بي إم جي إنترناشيونال للمضيّ قدماً نحو فصل جديد من مسيرة نموّنا وإنجازاتنا. فنحن اليوم نقف على أعتاب مرحلة واعدة ومبشرة، ولدى ثقة كبيرة بأننا سنستمر دائماً في الإلهام والتمكين لتعزيز الثقة ودفع التغيير نحو الأفضل".

من جانبه، قال نادر حفّار، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "كي بي إم جي لوار جلف": "أود أن أهنّئ إيميليو على انتخابه لتولي منصب الرئيس التنفيذي. ولا شك بأن هذا التعيين لم يأت من فراغ، فهو خبير مهني يحظى باحترام وتقدير كبيرين في شركة كي بي إم جي، وأنا على ثقة بـأن الشركة ستواصل تحت قيادته مسيرة نموها وأدائها القوي".

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نبذة عن كي بي ام جي انترناشيونال

كي بي إم جي، مؤسسة عالمية تضم شركات خدمات مهنية مستقلة تقدم خدمات التدقيق والضرائب والاستشارات. إن "كي بي إم جي" هي علامة تجارية تعمل بموجبها الشركات الأعضاء في شبكة كي بي إم جي إنترناشيونال ليمتد ("كي بي إم جي إنترناشيونال") وتقدم خدماتها المهنية. يتم استخدام "كي بي إم جي" للإشارة إلى شركة منفردة من الشركات الأعضاء في شبكة كي بي إم جي أو إلى شركة أو أكثر من الشركات الأعضاء بشكل جماعي.

تعمل شركات كي بي إم جي في 145 دولة ولديها أكثر من 236,000 شريك وموظف يعملون في الشركات الأعضاء في جميع أنحاء العالم. تمثل كل شركة من شركات كي بي إم جي كيان قانوني مستقل بذاته، وتصف نفسها على هذا النحو. كل شركة عضو في كي بي إم جي مسؤولة عن التزاماتها ومسؤولياتها.

كي بي إم جي إنترناشيونال ليمتد هي شركة إنجليزية خاصة محدودة بالضمان. لا تقدم كي بي إم جي إنترناشيونال ليمتد والكيانات التابعة لها خدمات للعملاء.

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