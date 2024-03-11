[الرياض - السعودية] - أعلنت اليوم شركة كيندريل (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز KD)، وأكبر مزود لخدمات البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات في العالم، عن تعيين بيتر (بيت) دابليو بيل Pieter (Piet) W. Bil , في منصب النائب الأول للرئيس ومديرها العام لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. ويعكس هذا التعيين التزامها إزاء دعم عملائها في المنطقة، ومساعدتهم على تحديث وإدارة أنظمتهم ذات المهام الحرجة، وذلك بالاعتماد على التقنيات الناشئة لدفع وتيرة الابتكار في انشطتهم التجارية.

شغل بيتر منصب النائب الأول للرئيس والشريك الإداري في كيندريل، كما تولى مهام إدارة العلاقات مع أكبر مجموعة من العملاء في الشركة. ويعتبر بيتر شخصية قيادية بخبرة مرموقة وتاريخ حافل بالنجاح في قيادة مشاريع تحويل تكنولوجيا المعلومات فائقة التطور للعملاء في مختلف القطاعات، بما في ذلك الخدمات المالية والإلكترونيات والتصنيع، ومساعدتهم على تحقيق الابتكار في الحلول المتعلقة بالأنظمة السحابية والذكاء الاصطناعي.

خلال مسيرته المهنية الممتدة لأكثر من 30 عاماً، شغل بيتر العديد من المناصب الإدارية والتنفيذية في الخدمات التي تركز على الصفقات المعقدة وتطوير الأعمال للشركات العالمية متعددة الجنسيات في الولايات المتحدة وأوروبا وأستراليا.

يأتي بيتر من أصول هولندية، ويحمل درجة الماجستير في إدارة الأعمال من كلية إدارة الأعمال بجامعة لندن المفتوحة، فضلاً عن حصوله على شهادة في تكنولوجيا المعلومات من جامعة غرونينغن التقنية في هولندا. ويحمل أيضاً شهادة كعضو مجلس إدارة جامعة نينرود الهولندية، ودرجة تنفيذية في "قيادة النمو المرتكز على العميل" من كلية وارتون للأعمال في جامعة بنسلفانيا الأمريكية.

يتسلّم بيتر زمام هذا المنصب ليحلّ مكان أندرياس بيكAndreas Beck الذي تم تعيينه ليشغل دوراً جديداً كنائب للرئيس ومدير تنفيذي دولي في كيندريل.

نبذة عن «كيندريل»

تُعدّ «كيندريل» (رمزها في بورصة نيويورك: KD) أكبر مزود لخدمات البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات في العالم، وتقدم خدماتها لآلاف العملاء من المؤسسات في أكثر من 60 دولة. تصمم الشركة وتبني وتدير وتحدث أنظمة المعلومات المعقدة والخاصة بالمهام الحرجة التي يعتمد عليها العالم بشكل يومي.

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