دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة "كلاي جروب"، وهي شركة خدمات مالية متخصصة تقدم حلولاً في إدارة الثروات، وإدارة المكاتب العائلية المتعددة، وإدارة الأصول، والاستشارات المؤسسية لعملاء من العائلات ذات الثروات الفائقة والمؤسسات الكبرى، عن تعيين سراجان غوبتا مديراً لمكتب العوائل المتعددة في دبي.

وفي منصبه الجديد، سيتبع غوبتا مباشرة إلى أتشال أرورا، رئيس مكتب العوائل المتعددة، حيث سيتولى مهمة تعزيز منصة مكتب العوائل المتعددة التابع لشركة كلاي كابيتال، وتقديم الدعم للعائلات الثرية من خلال حلول استثمارية مخصصة وإدارة الحوكمة والتخطيط للتعاقب بين الأجيال.

يتمتع غوبتا بخبرة مصرفية عالمية واسعة، إذ انضم إلى "كلاي جروب" قادماً من بنك "باركليز بي إل سي" في سنغافورة، حيث أمضى خمسة أعوام في قسم مبيعات الاقتصاد الكلي، مقدماً خدماته لمجموعة من العملاء العالميين تضم صناديق التقاعد والبنية التحتية، وصناديق التحوط، والشركات الكبرى، والبنوك المركزية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. وخلال فترة عمله هناك، أسهم في بناء علاقات استراتيجية مع المؤسسات المالية الكبرى، وحقق نمواً مستداماً في الإيرادات من خلال تقديم حلول متقدمة في مجالات الدخل الثابت، والعملات الأجنبية، والمشتقات المالية، والمنتجات المهيكلة.

يحمل غوبتا درجة الماجستير في إدارة الأعمال (تخصص تمويل) من المعهد الهندي للإدارة في كالكتا، ودرجة البكالوريوس في هندسة علوم الحاسوب من معهد بيرلا للتكنولوجيا والعلوم، بيلاني ، حرم غوا.

وفي معرض تعليقه على تعيين غوبتا قال أتشال أرورا، رئيس مكتب العوائل المتعددة في "كلاي كابيتال: "يسعدنا انضمام سراجان غوبتا إلى فريق القيادة في مكتب العوائل المتعددة. إن خبرته العميقة في الأسواق العالمية، ومهاراته في التعامل مع العملاء، وقدرته على تقديم حلول مبتكرة تُضيف قيمة حقيقية، وتجعل منه إضافة متميزة تتماشى مع رؤية كلاي كابيتال في بناء منصة رائدة لتقديم حلول الثروات والحوكمة المصممة خصيصاً للعائلات الثرية."

ومن جانبه، قال سراجان غوبتا: "يمثل الانضمام إلى كلاي كابيتال فرصة استثنائية للمساهمة في تطوير منصة تُعيد تعريف مفهوم المكاتب العائلية المتعددة في المنطقة. أتطلع إلى تسخير خبرتي في الأسواق العالمية ونهجي القائم على خدمة العميل أولاً لمساعدة العائلات على مواجهة التعقيدات المالية، والحفاظ على الثروات، وتحقيق أهدافها طويلة الأمد."

نبذة عن "كلاي جروب":

تُعد كلاي شركة مالية عالمية متخصصة تقدم استشارات مستقلة وحلولاً مخصصة وأنظمة ذكية في مجالات إدارة الثروات، وخدمات المكاتب العائلية المتعددة، وإدارة الأصول، والاستشارات المؤسسية.

تمتاز الشركة بنموذج عمل مفتوح يدمج بين الانضباط المؤسسي والخدمة الشخصية، ويضمن للعملاء استفادة متوازنة من الخبرات غير المنحازة والرؤى التحليلية المبتكرة، مدعومة بفريق استثماري داخلي متخصص وشبكة محللين عالمية.

تضم الشركة أكثر من 140 موظفاً من 13 جنسية في مكاتبها بدبي، والهند، وسنغافورة، ولندن، وأستراليا، وتخدم أكثر من 450 عائلة حول العالم عبر استراتيجيات مالية مخصصة تهدف إلى الحفاظ على الثروة وتنميتها عبر الأجيال.

تخضع "كلاي جروب" لإشراف وتنظيم كل من: سلطة دبي للخدمات المالية، وهيئة النقد في سنغافورة، وهيئة الأوراق المالية والبورصات الهندية، وهيئة السلوك المالي البريطانية، ولجنة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية. وتُقدَّم خدماتها حصرياً للمستثمرين المحترفين والمعتمدين والمؤسسيين.

