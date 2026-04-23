جد : أعلنت شركة «كروز السعودية»، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، تعيين طه عمر ناظر رئيسًا تنفيذيًا للشركة بالتكليف. وفي هذا السياق، أعرب مجلس الإدارة عن شكره وتقديره لما قدّمه لارس كلاسن من إسهامات خلال فترة عمله، والتي شملت تأسيس «أرويا كروز»، وتطوير وجهات الرحلات البحرية السياحية في مختلف مناطق المملكة، إضافةً إلى قيادته تأسيس شركة «Aman at Sea».

ويأتي هذا التعيين في إطار حرص الشركة على تعزيز القيادة الإدارية، وترسيخ الاستقرار المؤسسي، ومواصلة تنفيذ استراتيجيتها مع دخولها مرحلتها التالية من النمو، المرتكزة على التميز التشغيلي، وتحقيق الربحية، إلى جانب تبني نهج يضع العميل في صلب الأولويات. وشغل طه ناظر منصب المدير المالي في «كروز السعودية» منذ عام 2023، ويتمتع بخبرة تمتد لأكثر من 19 عامًا في قطاعات النفط والغاز والطيران والرحلات البحرية السياحية. وخلال مسيرته المهنية، اكتسب خبرات قيادية في المجالات الاستراتيجية والمالية والحوكمة، فضلًا عن سجل مهني في دعم النمو المؤسسي والتحول ورفع كفاءة التكاليف. وفي منصبه الجديد، سيتولى ناظر قيادة أعمال الشركة عبر مختلف مجالاتها الاستراتيجية والتجارية والتشغيلية والمالية، بما يشمل مواصلة تطوير قطاع الرحلات البحرية السياحية في المملكة، والارتقاء بالوجهات البحرية في مختلف مناطقها، إضافةً إلى إدارة مشاريع الشركة على المستوى الدولي.

وصرّح رائد عبدالله إسماعيل، رئيس مجلس إدارة «كروز السعودية»: "يتقدم مجلس الإدارة بالشكر إلى لارس كلاسن على قيادته وإسهاماته في «كروز السعودية» خلال الفترة الماضية. وقد جاء تعيين طه ناظر انطلاقًا من ثقة المجلس في قدرته على قيادة الشركة خلال هذه المرحلة، نظرًا لما يتمتع به من إلمام بأعمال الشركة، وخبرة في المجالات التجارية والمالية والحوكمة، وسجل حافل بالإنجازات، بما يجعله مؤهلاً لقيادة الشركة، وضمان الاستمرارية، وتعزيز الأداء، وتحقيق الأهداف الاستراتيجية والتجارية طويلة المدى.".

وكما صرّح طه عمر ناظر، الرئيس التنفيذي المكلف لشركة كروز السعودية: "أشعر بفخر واعتزاز بثقة مجلس الإدارة بتكليفي بقيادة «كروز السعودية» في هذه المرحلة المهمة. وسنمضي قدمًا لتعزيز أدائنا وتسريع تحقيق أهدافنا الاستراتيجية والتجارية، مع التركيز على تقديم قيمة حقيقية ومستدامة. ويسعدنا أن نعلن أن سفينة «أرويا» في طريقها إلى جدة، إيذانًا بعودة رحلاتها المنتظرة خلال شهر مايو. وابتداءً من 14 مايو، تنطلق «أرويا» في رحلات مميزة عبر البحر الأحمر تشمل السعودية ومصر والأردن، لتقدم تجربة استثنائية تجمع بين جمال الوجهات وروح الضيافة العربية الأصيلة. كما تمثل هذه الرحلات انطلاقة تمهيدية لبدء الموسم الثاني المرتقب في البحر الأبيض المتوسط خلال شهر يونيو، حيث سنواصل توسيع آفاقنا والارتقاء بتجربة «أرويا» إلى مستويات عالمية جديدة. كما نتطلع إلى استمرار تقدم مشروع «أمان آت سي»، الذي يمثل دخولنا إلى قطاع الرحلات البحرية فائقة الفخامة بالشراكة مع مجموعة «أمان». ويُعد هذا المشروع خطوة مهمة لشركة «كروز السعودية» وإضافة أساسية إلى طموحاتنا للنمو على المدى الطويل، ومن المتوقع تسليم السفينة في عام 2027."ومع تولي طه ناظر قيادة الشركة، تدخل «كروز السعودية» مرحلة جديدة تركّز فيها على تسريع نمو قطاع الرحلات البحرية السياحية في المملكة العربية السعودية، وتوسيع محفظة الوجهات، وتحقيق عوائد مستدامة للمساهم، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

