لندن، المملكة المتحدة، أعلنت شركة "كانون أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا" (Canon EMEA)، المزود العالمي لتقنيات وخدمات التصوير والطباعة، اليوم عن تعيين شينيتشي "سام" يوشيدا رئيساً ومديراً تنفيذياً جديداً للشركة. يأتي يوشيدا خلفاً للسيد يويتشي إيشيزوكا الذي تقاعد بعد قيادة هذا المنصب بنجاح على مدار سبع سنوات، ومسيرة مهنية متميزة استمرت 44 عاماً مع "كانون".

كان يوشيدا يقيم سابقاً في الولايات المتحدة، حيث شغل منصب نائب الرئيس التنفيذي والمدير العام لوحدة استراتيجية التسويق، بالإضافة إلى رئاسة مجلس الإدارة والرئاسة التنفيذية لشركة "كانون سولوشنز أمريكا" (Canon Solutions America)، وشركة "كانون للخدمات المالية" (Canon Financial Services). وسيباشر يوشيدا أداء مسؤولياته الجديدة كرئيس ومدير تنفيذي لشركة "كانون أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا" اعتباراً من 1 مارس 2025.

وسيتولى يوشيدا إدارة مؤسسة مبيعات إقليمية تشمل عملياتها 120 دولة، وتوظف ما يقارب 12,300 شخص، وتساهم بنحو ربع عائدات شركة "كانون" العالمية سنوياً.

تقع على عاتق يوشيدا مهمة تعزيز وتنمية الأعمال الأساسية الحالية، مع الاستفادة من مكانة وخبرة العلامة التجارية في مجال تقنيات وحلول التصوير والطباعة، للتوسع نحو مجالات جديدة مثل خدمات التصوير للأعمال (B2B Imaging)، والطباعة الصناعية والتجارية، وحلول إدارة المعلومات. وهو يتمتع بخبرة واسعة تشمل التصنيع والابتكار وإعادة التدوير، حيث كان جزءاً من الفريق المؤسس لشركة "كانون فيرجينيا" (Canon Virginia, Inc.)، وهي موقع التصنيع الرئيسي لـ "كانون" في الأمريكتين.

وبهذه المناسبة قال يوشيدا: "تُعد ’كانون‘ الشركة الرائدة في سوق تقنيات التصوير والطباعة، حيث تخدم ملايين العملاء في جميع أنحاء أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا. وإذ تزخر هذه المنطقة المتنوعة والمتميزة بالفرص، يشرفني قيادة أعمال الشركة خلال المرحلة القادمة من الابتكار والنمو".

يشار إلى أن يويتشي إيشيزوكا، الرئيس والمدير التنفيذي السابق لشركة "كانون أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا"، شغل خلال مسيرته المهنية التي استمرت 44 عاماً مناصب عليا في العديد من دول العالم، مثل اليابان والولايات المتحدة وكندا. وشهدت هذه المسيرة إطلاقه لسلسلة Cinema EOS غير المسبوقة والشهيرة عالمياً في الولايات المتحدة، والتي أحدثت ثورة في عالم تصوير الأفلام ومهدت لإطلاق منتجات فيديو رائدة أصبحت حجر الأساس في القطاع.

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