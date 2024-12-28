المحرق، البحرين: أعلنت شركة مطار البحرين، الجهة المسؤولة عن إدارة وتشغيل مطار البحرين الدولي، عن تعيين نائب الرئيس للتنفيذ الاستراتيجي وتطوير الأعمال السيدة لينا فرج ومهندس أول في البيئة والاستدامة السيدة دانة إسماعيل، في مناصب قيادية بارزة ضمن اللجان الإقليمية التابعة للمجلس الدولي للمطارات لمنطقتي آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط للفترة 2025-2026

اذ تم تعيين السيدة لينا فرج، نائب الرئيس للتنفيذ الاستراتيجي وتطوير الأعمال، منصب نائب رئيس اللجنة الاقتصادية الإقليمية التابعة للمجلس الدولي للمطارات، وذلك تقديرًا لدورها القيادي وخبراتها الاستراتيجية التي ساهمت في دعم مبادرات النمو لشركة مطار البحرين، خاصة خلال فترات التحديات، حيث قادت جهود الشركة لاستكشاف استراتيجيات جديدة لتنمية الإيرادات.

في حين تم تعيين السيدة دانة إسماعيل، مهندس أول في البيئة والاستدامة، لمنصب نائب رئيس اللجنة البيئية الإقليمية التابعة للمجلس الدولي للمطارات.، وبذلك تكون أول ممثلة من الشرق الأوسط تتولى هذا المنصب، مما يؤهلها الى الوصول الى منصب الرئيس مستقبلاً. وقد ساهمت السيدة إسماعيل بشكل متميز في شركة مطار البحرين من خلال قيادتها لمبادرات رئيسية في مجال الاستدامة البيئية وتطوير استراتيجيات شاملة لإزالة الكربون وإعادة تدوير النفايات.

وتجسد هذه التعيينات التزام شركة مطار البحرين بتعزيز روح القيادة والتميز ، كما تشكل شهادة على الإسهامات المتميزة لكل من السيدة لينا فرج والسيدة دانة إسماعيل في قطاع الطيران .

نبذة عن شركة مطار البحرين

شركة مطار البحرين هي الجهة المسؤولة عن إدارة وتشغيل مطار البحرين الدولي، بوابة البحرين الأولى إلى العالم. ومن خلال اضطلاعها بمهام تطوير البنية التحتية للمطار ومنشآته وعروضه التجاريّة، نجحت شركة مطار البحرين في تحويل مطار البحرين الدولي إلى أحد أبرز الموانئ الجوية وأحدثها في منطقة الخليج. ويتبلور الهدف الأول للشركة حول ضمان تحقيق المطار لأعلى مستويات التميّز في الأداء مع الاحتفاء بالسمات الفريدة للهوية البحرينيّة والطابع المميز للمملكة، فضلًا عن تعزيز مكانة البحرين الرائدة في القطاعات الماليّة والثقافيّة والنقل الجوي على صعيد المنطقة بأكملها في الوقت ذاته من خلال التركيز على الابتكار والكفاءة وإرث المملكة الثقافي. ومنذ توليها مسؤوليّة إدارة المطار وتشغيله في العام 2010، ساهمت شركة مطار البحرين في ترسيخ سمعة مطار البحرين الدولي كبؤرة جاذبة للمسافرين وكبرى شركات الطيران على حد سواء. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني: bahrainairport.bh ، إنستغرام: @BahrainAirport، ثريدز: @BahrainAirport، تيك توك: @bahrainairport، تويتر: @BahrainAirport، فيسبوك: BahrainAirport، لينكد ان: Bahrain Airport Company

جهات الاتصال بشركة مطار البحرين:

هاتف: 17353454 973+

البريد الإلكتروني: Corporate.Communications@

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