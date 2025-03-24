تم تعيين أيمن عزت، الرئيس التنفيذي لمجموعة كابجيميني، رئيسًا لمجلس الأعمال المصري-الفرنسي (CFEA) في فرنسا، مما يعزز العلاقات الاقتصادية الممتدة بين البلدين. يلعب المجلس دورًا أساسيًا في تعزيز التعاون الاقتصادي من خلال دعم التجارة والاستثمارات الثنائية. ومن خلال هذا المنصب، سيسهم عزت في وضع سياسات تدعم تنمية العلاقات التجارية والاستثمارية، وترسّخ مكانة مصر كشريك اقتصادي استراتيجي لفرنسا.

يقود أيمن عزت كابجيميني منذ مايو 2020، حيث قاد الشركة عبر مبادرات تحولية عززت حضورها العالمي وقدراتها التكنولوجية. وخلال قيادته، أصبحت كابجيميني رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، ما يعكس مرونة الشركة وقدرتها على الابتكار. وقد حصد عزت عدة إنجازات، من بينها حصوله على لقب "أفضل رئيس تنفيذي أوروبي" عام 2021، مما يؤكد رؤيته الاستراتيجية التي عززت مكانة كابجيميني عالميًا. سجلت المجموعة إيرادات عالمية بقيمة 22.1 مليار يورو لعام 2024.

في الوقت ذاته، تم تعيين حسام سيف الدين، الرئيس التنفيذي لشركة كابجيميني مصر، عضوًا في اللجنة الاستشارية الحكومية المصرية لقطاع الاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال. ومن خلال دوره في اللجنة، سيساهم في تحليل التحديات التي يواجهها القطاع، وطرح الحلول، وتقديم رؤى حول استراتيجيات الحكومة لتعزيز القدرة التنافسية الدولية ودفع عجلة النمو الاقتصادي في المشهد الرقمي المصري.

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