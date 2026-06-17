أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، أعلنت شركة فيولا كوميونيكيشنز، التابعة لمجموعة تو بوينت زيرو، عن تعيين كاميلا دابو مديراً عاماً للعلاقات العامة، ولاري كراوت مديراً للأعمال وخدمات العملاء، في خطوة تعكس التزام الشركة بتعزيز قدراتها القيادية ومواصلة تطوير خدماتها المتكاملة في مجالات التسويق والاتصال.

وتأتي هذه التعيينات ضمن استراتيجية الشركة لمواكبة التحولات المتسارعة في قطاع التسويق والاتصال، عبر الاستثمار في الكفاءات المتخصصة، وتبني التقنيات الحديثة، وتطوير حلول مبتكرة تلبي احتياجات العملاء وتواكب تطورات السوق.

وتنضم دابو وكراوت إلى فريق قيادي يضم نخبة من الخبرات في مجالات الاتصال والإبداع والتسويق الرقمي والإعلام والاستراتيجية وصناعة المحتوى وتجربة العملاء، بما يعزز قدرة الشركة على تقديم حلول متكاملة تدعم أهداف عملائها عبر مختلف القطاعات.

وبهذه المناسبة، قال بييرو بولي، الرئيس التنفيذي لشركة فيولا كوميونيكيشنز: "يشهد قطاع التسويق والاتصال مرحلة تحول متسارعة تقودها التكنولوجيا وتغير سلوك الجمهور وارتفاع توقعات العملاء، ما يتطلب قيادات تمتلك رؤية استراتيجية قادرة على تحقيق أثر ملموس".

وأضاف: "تمثل هذه التعيينات إضافة نوعية لمسيرة نمو الشركة، وتعكس التزامنا المستمر بتطوير قدراتنا وتقديم خدمات قائمة على الابتكار والتكامل والخبرة لتحقيق أفضل النتائج لعملائنا".

وتتمتع كاميلا دابو بخبرة تمتد لأكثر من 25 عاماً في الاتصال الاستراتيجي وإدارة السمعة المؤسسية وإشراك أصحاب المصلحة، حيث شغلت مناصب قيادية في عدد من الشركات العالمية المتخصصة، من بينها APCO Worldwide وEdelman وBPG Group وAction Global Communications.

ويأتي انضمامها في وقت تتزايد فيه أهمية الاتصال الاستراتيجي كعنصر محوري في دعم النمو المؤسسي وتعزيز الأداء وتحقيق الأهداف طويلة المدى.

وفي هذا السياق، أكدت دابو أن الاتصال المؤسسي لم يعد يقتصر على دوره التقليدي، بل أصبح جزءاً أساسياً من صناعة القرار وبناء السمعة المؤسسية وجذب الاستثمارات وتعزيز مشاركة الموظفين وبناء قيمة العلامة التجارية. وأضافت أن البيئة الحالية تتطلب استشارات استراتيجية متقدمة قادرة على ربط الاتصال بالأهداف التجارية وحل التحديات المؤسسية بفعالية.

أما لاري كراوت، فيمتلك خبرة دولية تتجاوز 20 عاماً في قطاع الوكالات التسويقية والاتصالية، حيث شغل مناصب قيادية في M&C Saatchi في دولة الإمارات وIris Worldwide في لندن، وقدم استشارات لعدد من العلامات التجارية العالمية، مع خبرة واسعة في قطاعات العقارات والسلع الاستهلاكية سريعة التداول والعلامات التجارية العالمية.

وأوضح كراوت أن العملاء يبحثون اليوم عن شركاء قادرين على تطوير الاستراتيجية والإبداع والإعلام والتكنولوجيا ضمن رؤية متكاملة تحقق أهدافهم التجارية، مشيراً إلى أن فيولا تمتلك مقومات قوية تؤهلها لمواصلة النمو وتقديم قيمة مضافة لعملائها.

وتواصل فيولا كوميونيكيشنز تعزيز قدراتها في مجالات البيانات والذكاء الاصطناعي والتسويق المدعوم بالتكنولوجيا، انطلاقاً من إيمانها بأن النمو الأكثر تأثيراً يتحقق عبر الدمج بين الإبداع والتحليل والرؤى المبنية على البيانات.

ومع أكثر من عقدين من الخبرة في دعم الجهات الحكومية والمؤسسات الوطنية والشركات الخاصة، تواصل الشركة ترسيخ مكانتها في السوق، استعداداً لمرحلة جديدة يقودها التكامل بين التكنولوجيا والإبداع، بما يعزز جودة عملية اتخاذ القرار ويحقق نتائج إيجابية لأصحاب المصلحة.

نبذة عن فيولا كوميونيكيشنز:

تُعد فيولا كوميونيكيشنز، التابعة لمجموعة تو بوينت زيرو، إحدى أبرز وكالات التسويق والاتصال المتكامل في أبوظبي. ومنذ تأسيسها عام 2001، تقدم الشركة مجموعة متكاملة من الخدمات تشمل استراتيجية العلامة التجارية والإعلان والإعلام والتسويق الرقمي والفعاليات والعلاقات العامة وإنتاج المحتوى، من خلال شراكاتها مع الجهات الحكومية والعلامات التجارية العالمية ومؤسسات القطاع الخاص الرائدة في دولة الإمارات وخارجها.

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