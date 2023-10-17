دبي: أعلنت أنتوراج، الشركة الرائدة في مجال الدعاية والإعلان وتنظيم المؤتمرات والفعاليات على مستوى الشرق الأوسط، بمكاتبها المنتشره في كل من دبي وأبو ظبي والرياض والدمام والقاهرة ونيويورك، عن انضمام فينسنت دريفيه إلى فريق إدارتها، وشغل منصب رئيس فريق التصميم والإبداع كجزء من استراتيجية شركة أنتوراج للتوسع.

إنَّ فينسنت مصمم فرنسي متمرس في مجاله، وقد جلب معه إلى أنتوراج خبرةً تزيد عن عقدين من الزمن تشمل تخصصات متنوعة في المجال الإبداعي بما في ذلك تصميم وبناء العلامات التجارية، الدعايات والإعلانات، تصاميم التواصل الرقمي و الألعاب والإنتاج التلفزيوني.

ويأتي انضمام فينست كإستجابة للاستراتيجية الجديدة التي أطلقتها أنتوراج حديثاً وتعمل على تطبيقها.

أعلنت أنتوراج في بداية العام 2023 بصفتها واحدة من الشركات الرائدة في المنطقة، واستفادةً من نمو الأسواق في المملكة العربية السعودية ومصر عن خطة نمو وعليه وضعت إستراتيجية عمل تمتد على مدى خمس سنوات، وعمدت إلى إطلاق برنامج توظيفي مكثف لضم 35 شخص من أصحاب الكفاءة والموهبة، إلى فريقها في 2023.

تم حتى الآن شغل 23 منصب من هذه الوظائف بنجاح، وقد تضمنت حملة التوظيف تعيين رؤساء لأقسام ذوي خبرة واسعة في المجالات التي تنشط فيها شركة أنتوراج، الأمر الذي سيعزز من تماسك بنيتها التنظيمية ويمهد الطريق لتعاون سلس بين تلك الأقسام المختلفة، يضاف إلى ذلك الوظائف الأخرى في جميع الإدارات التي يؤكد الالتزام المستمر بتقديم تجربة ناجحة وغنيّة، وسرد قصص العملاء بإبداع وإلهام.

ويضم فريق الإدارة في إنتوراج كل من فينسنت دريفيه - رئيس قسم التصميم والإبداع: فينسنت دريفيه هو أحدث إضافة للفريق. لقد أغنى أنتوراج بخبرته الواسعة، إذ أنّه آتٍ من خلفية تحمل تنوعاً في مجال تصميم وبناء العلامات التجارية، والدعايات والإعلانات، وتصاميم التواصل الرقمي، وتصميم الألعاب بالإضافة إلى الإنتاج التلفزيوني.

زياد فاعور - رئيس قسم التخطيط الاستراتيجي: بخبرة تزيد عن عشرين عاماً في قطاع التسويق، يدير زياد قسم التخطيط الاستراتيجي في أنتوراج منذ العام 2019، حيث قاد الفريق بخطوات ثابتة وثقة نحو النجاح لا بل التفوق في العديد من المشاريع.

علي حمادة - رئيس قسم الفعاليات والتكنولوجيا: بدأ علي رحلته في أنتوراج منذ أكثر من عشر سنوات كمسؤول للفعاليات، ومنذ ذلك الحين برع وتطور ليصبح رئيس القسم من خلال خبرته في تخطيط الفعاليات وإدارتها، بالإضافة إلى معرفته بأحدث التقنيات.

شيرين خوري - مديرة قسم الشؤون البشرية وتعزيز الثقافات المتنوعه: شيرين، محترفة وصاحبة خبرة تزيد عن 12 عام في مجال الموارد البشرية، تلعب دوراً أساسياً في تنفيذ سياسات التنوع والاندماج في أنتوراج عبر جميع مكاتبها.

منسفيني رزفي - رئيس قسم التسويق والاتصال: انضمت منسفيني إلى إنتوراج بصفتها رئيس قسم التسويق والاتصالات، وهي تملك خبرةً تزيد عن 15 عاماً في هذا المجال، إذ عملت مع العديد من العلامات التجارية الرائدة في استراتيجيات العلامات التجارية والاتصال.

محمد إدريس - رئيس قسم الشؤون المالية: انضم محمد إلى فريق أنتوراج من أكثر من خمس سنوات، وقد برع في إدارة وتنظيم جميع الإجراءات المالية داخل أنتوراج.

وفي معرض تعليقه على ذلك قال المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة أنتوراج السيد محمد تيم، بشان خطط التوسع الخاصة بالوكالة: " وضعنا في بداية هذا العام، استراتيجية نمو طموحة تعبر عن رؤيتنا المستقبلية، تستمر لمدة خمس سنوات تتيح لنا توسيع محفظة عملائنا عبر مختلف القطاعات، وتعزيز فريقنا الذي يمثل حجر أساس بالنسبة لنا، لتحقيق هذا النمو. تتمثل الفكرة بإنشاء هيكل قوي متناعم، يسمح لنا بتلبية الاحتياجات الحالية ويتمتع بالمرونة لتحقيق التوسع واستيعاب جميع المتطلبات المستقبلية. نحن نرغب في مواصلة تقديم تجارب ناجحة متخصصة ومُصممة وفق الحاجة ومبتكرة للعملاء العالميين والإقليميين والمحليين الذين نفخر بخدمتهم يومياً."

إنَّ أنتوراج تتطلع إلى رحلة مليئة بالمغامرات يقودها النمو والابتكار والعمل التعاوني، لتواصل تلبية احتياجات التسويق والفعاليات في المنطقة على أكمل وجه.

#بياناتشركات

- انتهى -

حول أنتوراج:

تأسست شركة أنتوراج في العام 2009، ونمت بسرعة، لتصبح واحدة من أبرز وكالات الاتصال المباشر في المنطقة التي تنفذ الكثير من الحملات الذائعة الصيت. يتعاون مستشارو التسويق متعددو الاختصاصات في أنتوراج مع مجموعة واسعة من الرواد في قطاعات الصناعة والجهات الحكومية والحملات العالمية لتقديم حلول فعّالة. لدى اونتوراج سمعة مميزة في المنطقة ترتكز على شراكات طويلة الأمد مع غوغل، وشبكات ديسكفري العالمية، ومكتب رئيس الوزراء في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة/ وأرامكو بالإضافة إلى الديوان الملكي السعودي، والعديد من العلامات التجارية والجهات الأخرى، مع عمليات تشغيل في 5 مكاتب للشركة.