دبي، الإمارات العربية المتحدة - أعلنت فيريتاس تكنولوجيز، الشركة الرائدة عالمياً في حلول إدارة البيانات متعددة السحابات، اليوم عن تعيين السيد رمزي عيتاني في منصب المدير الإقليمي للشركة في منطقة الشرق الأوسط.

ويتولى عيتاني بموجب منصبه الجديد مسؤولية قيادة جهود فريق الشركة في المنطقة للارتقاء بمستويات تمايز السوق ونمو الفرص وقيمة العملاء. كما يهدف إلى الاستفادة من إرث فيريتاس في مجال حماية البيانات وحلولها الرائدة في السوق إلى جانب خبراته في تطوير الفرق عالية النمو وقيادتها من أجل ترسيخ مكانة الشركة كمزودٍ رائد عالمياً في هذا القطاع.

وشغل رمزي سابقاً على مدى سبعة أعوام مناصب متنوعة لدى شركتي سيمانتك وفيريتاس، مثل مدير التوجيه الإقليمي للأسواق الناشئة، بالإضافة إلى عددٍ من الأدوار في مجالات المبيعات والتسويق والتوجيه لدى شركات تكنولوجية بارزة مثل 3 إم ومايكروفوست وسيسكو وسيمانتك وفيريتاس وماكافي. كما تولى منصب نائب الرئيس لشؤون المبيعات لدى شركة باركو البلجيكية على مدى الأعوام الثلاثة الماضية، حيث أسهم في تعزيز مستويات النمو بشكل ملموس.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال عيتاني: "أنا مسرور للغاية لعودتي إلى فيريتاس لمساعدة الشركة على تعزيز القيمة التي يحتاج إليها العملاء، إذ وجد قادة الشركات في منطقة الشرق الأوسط أنفسهم أمام مجموعة كبيرة من التحديات البارزة التي فرضتها التغيرات غير المسبوقة التي طالت الاقتصاد بسبب أزمة كوفيد-19. وما زالت العديد من الشركات عاجزة عن مواجهة جميع نقاط الضعف لديها، حيث فشلت التدابير الأمنية التي تعتمدها في مواكبة جهود التحول الرقمي المتسارعة التي يشهدها العالم. وأسعى إلى ضمان جاهزية فيريتاس لدعم جميع الشركات في المنطقة ومساعدتها على معالجة نقاط الضعف والسيطرة على بيئاتها متعددة السحابات، لتتمكن من حماية نفسها من المجرمين الإلكترونيين وتبقى مُمتثلة للوائح التنظيمية المعمول بها".

وأضاف: "جرى تصميم حلول فيريتاس مثل نِت باك أب بجيلها الجديد المعزز بتكنولوجيا كلاود سكيل Cloud Scale Technology، وإنفو سكيل، وريكوفري فولت، لتسهل على الشركات إدارة البيانات وأتمتة طرق الحماية من المخاطر التي تمثلها برمجيات الفدية الخبيثة، بالإضافة إلى تمكينها من إجراء التحسينات والإصلاحات بصورة ذاتية في البيئات متعددة السحابات".

وبدوره، قال جوني كرم، المدير العام ونائب الرئيس الإقليمي للأسواق الناشئة الدولية لدى فيريتاس تكنولوجيز: "كوّن رمزي خلال 25 عاماً أمضاها في دبي كمختصٍ في شؤون الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا رصيداً كبيراً من المعارف والخبرات الاستثنائية في التعامل مع مختلف الرؤساء التنفيذيين في المؤسسات الضخمة، الأمر الذي يتسم بأهمية كبيرة في تعزيز مستويات النمو في الشرق الأوسط .ويُعد رمزي من القادة العمليين والشغوفين الذين يُركزون على النتائج في المقام الأول، مما يُساعدنا على تقوية علاقاتنا مع العملاء والشركاء في منطقة الشرق الأوسط، كما يُعزز مكانة الشركة الريادية في مجال حماية البيانات المؤسسية".

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لمحة حول فيريتاس:

تعد فيريتاس تكنولوجيز شركة رائدة عالمياً في حلول إدارة البيانات متعددة السحابات. وتقدم الشركة خدماتها لأكثر من 80 ألف عميل في مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك 87% من الشركات المدرجة على قائمة فورتشن 500، لضمان حماية البيانات وإمكانية استعادتها وامتثالها للقوانين. وتتمتع فيريتاس بشهرةٍ واسعة نظراً لموثوقيتها ونموذج انتشارها الملائم لجميع المتطلبات، مما يوفر مرونة كبيرة للعملاء في مواجهة مخاطر الهجمات السيبرانية مثل برمجيات الفدية، فضلاً عن تقديم منصة خدمات بيانات الشركات من فيريتاس الدعم لأكثر من 800 مصدر للبيانات وما يزيد عن 100 نظام تشغيل مختلف على امتداد أكثر من 1,400 من وجهات التخزين وحوالي 60 منصة سحابية بالاعتماد على منهجية موحدة. وتقدم فريتاس اليوم منصتها الجديدة المعززة بتكنولوجيا كلاود سكيل Cloud Scale Technology للإدارة المستقلة للبيانات، والتي تحدّ من الأعباء التشغيلية وتقدم قيمة عمل أكبر. لمزيدٍ من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.veritas.com. يُمكنكم متابعتنا على تويتر:@veritastechllc .