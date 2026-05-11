دبي، الإمارات العربية المتحدة، أعلنت شركة "فيرتف" (Vertiv)، المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز (NYSE: VRT) والرائدة عالميًا في توفير حلول البنية التحتية الرقمية الحيوية، اليوم عن تعيين "فريدا هي" (Frieda He) في منصب رئيسة قسم المشتريات. وستتولى "هي" قيادة منظومة المشتريات العالمية لشركة فيرتف، مع التركيز على تعزيز مرونة سلسلة التوريد، وتمكين النمو المستدام، وتحسين التكلفة والقيمة، إلى جانب الارتقاء بأداء الموردين عبر محفظة الشركة المتكاملة. ويشمل ذلك حلول إدارة الطاقة والحلول الحرارية الشاملة والمصممة خصيصاً لتلبية متطلبات مراكز البيانات، وشبكات الاتصالات، والتطبيقات التجارية والصناعية.

تتمتع "فريدا" بخبرة مهنية واسعة تمتد لنحو عقدين من الزمن في قيادة عمليات المشتريات وإدارة سلاسل التوريد العالمية ضمن قطاعي السيارات والطاقة. وقبل انضمامها إلى فيرتف، شغلت خلال الفترة من ديسمبر 2023 وحتى مارس 2026 منصب رئيسة قسم المشتريات وعضو فريق الإدارة العليا في شركة "بولستار" (Polestar). وخلال مسيرتها هناك، أشرفت على إدارة إنفاق سنوي عالمي يتجاوز 3 مليارات دولار أمريكي، والذي شمل المواد المباشرة وغير المباشرة، وجودة الموردين، وبرامج البحث والتطوير الصناعية، وإدارة التكاليف، والعقارات العالمية. كما قادت فرقاً عالمية متعددة التخصصات، ونجحت في تحقيق وفورات ملموسة في التكاليف، وتعزيز ممارسات الحوكمة، ودفع عجلة التحول المؤسسي، لا سيما في ظل التحديات التي شهدها القطاع.

وقال جيوردانو ألبرتازي، الرئيس التنفيذي لشركة فيرتف: "تُعدّ "فريدا هي" قائدة عالمية مُحنّكة تتمتع بخبرة واسعة في تأسيس وإدارة سلاسل توريد تتسم بالمرونة والاستدامة. وتُمثّل خبرتها العميقة في إدارة بيئات المشتريات المعقدة ومتعددة الجنسيات، إلى جانب سجلها الحافل في تعزيز الانضباط التشغيلي وخلق القيمة المضافة، عوامل محورية في الوقت الذي تواصل فيه فيرتف مسيرة توسعها لتلبية الطلب المتنامي على البنية التحتية الرقمية عالية الكثافة والمدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي."

وقبل انضمامها إلى بولستار، شغلت "فريدا" سلسلة من المناصب القيادية العليا في شركة فولفو للسيارات، منها منصب نائب الرئيس ورئيسة المشتريات العالمية لأنظمة الدفع والاستدامة. وأشرفت خلال تلك الفترة على محفظة إنفاق سنوي تتجاوز 9 مليارات دولار أمريكي، وأسهمت بدور محوري في قيادة التحول الاستراتيجي للشركة نحو المركبات الكهربائية. وتتضمن مسيرتها المهنية إدارة سلاسل التوريد المعقدة خلال الأزمات العالمية، وتعزيز أداء الموردين وتطوير قدراتهم، إلى جانب دعم مبادرات الاستدامة والامتثال التنظيمي، والمساهمة في تنفيذ صفقات استراتيجية وتأسيس مشاريع مشتركة. وفي مطلع مسيرتها، تولت مناصب في مجال المشتريات وسلاسل التوريد في كل من الصين ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ، مما أكسبها خبرة متعمقة في استراتيجيات التوريد العالمية، وهندسة التكاليف، وتطوير الموردين.

ومن جانبها، قالت فريدا هي: "أنا متحمسة للانضمام إلى فيرتف في هذه المرحلة التحولية التي يشهدها قطاع البنية التحتية الرقمية. الجوهري في قلب منظومة مراكز البيانات العالمية والبنية التحتية الحيوية فرصة فريدة لخلق قيمة مضافة من خلال بناء شراكات قوية، وتحقيق التميز التشغيلي، وترسيخ دعائم سلاسل إمداد تتسم بالمرونة والمسؤولية."

تحمل فريدا هي درجة البكالوريوس في الدراسات العامة والأعمال من جامعة "نورث إيست نورمال" في الصين، ودرجة الماجستير التنفيذي في إدارة الأعمال من جامعة "أكسفورد" في المملكة المتحدة.

نبذة عن شركة فيرتف - Vertiv

تجمع "فيرتف" المسجلة في بورصة نيويورك تحت الرمز (NYSE: VRT) بين الأجهزة والبرمجيات والتحليلات والخدمات المستمرة لضمان استمرارية عمل التطبيقات الحيوية لعملائها وفق الأداء الأمثل وتلبية متطلبات النمو واحتياجات أعمالهم. وتعمل "فيرتف" على إيجاد حلول مستدامة لأهم التحديات التي تواجه مراكز البيانات وشبكات الاتصالات والمرافق التجارية والصناعية من خلال مجموعة من أحدث حلول وخدمات الطاقة والتبريد والبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات التي تمتد من السحابة إلى حافة الشبكة. ويقع المقر الرئيسي للشركة في ويستيرفيل بولاية أوهايو في الولايات المتحدة الأمريكية، وتدير الشركة عملياتها في أكثر من 130 دولة حول العالم. لمزيد من المعلومات وللحصول على أحدث الأخبار والمحتوى الخاص بـ "فيرتف"، تفضل بزيارة Vertiv.com

